होटल में ठहराया, पार्टी की और फिर... फरीदाबाद में महिला शूटर से रेप, 3 लोग गिरफ्तार

- हरियाणा के फरीदाबाद में एक महिला शूटर के साथ होटल में दुष्कर्म की घटना सामने आई है
- पीड़िता भिवानी की रहने वाली है और निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लेने आई थी फरीदाबाद में
- सहेली ने अपने दोस्त को मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने के लिए बुलाया था लेकिन होटल में रोक दिया गया
हरियाणा में फरीदाबाद के एक होटल में महिला निशानेबाज के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता भिवानी की रहने वाली है, जो अपनी सहेली के साथ फरीदाबाद में निशानेबाजी की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आई थी. निशानेबाजी की प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद ये दोनों घर जाना चाहती थीं. इसके लिए सहेली ने अपने एक दोस्त को बुलाया था, ताकि वे उन्हें मेट्रो स्टेशन तक ड्रॉप कर दे. लेकिन सहेली के इस दोस्त ने रात होने का बहाना कर इन्हें फरीदाबाद के ही एक होटल में रुकवा दिया. इस होटल में ही महिला निशानेबाज के साथ दुष्कर्म किया गया.
दोस्त ने दिया दगा!
पीड़िता महिला निशानेबाज की उम्र 23 साल है, जो दुष्कर्म की घटना के बाद सदमे में है. महिला निशानेबाज ने सोचा नहीं था कि उसके दोस्त ही उसे दगा देंगे. फरीदाबाद पुलिस ने दुष्कर्म के इस मामले में पीड़िता महिला निशानेबाज की सहेली और उसके दोस्तों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर, कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया.
सहेली ने दोस्त को बुलाया
फरीदाबाद पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, पीड़िता महिला निशानेबाज ने बताया कि वे प्रतियोगिता के बाद स्टेडियम से मेट्रो लेकर जाने वाले थे. लेकिन सहेली ने कहा कि वह अपने एक दोस्त को बुला रही है, जो दोनों को मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देगा. सहेली ने अपने दोस्त गौरव को फोन किया, जो फरीदाबाद का ही रहने वाला है. लगभग आधे घंटे बाद गौरव अपने एक दोस्त सतेंद्र को लेकर पहुंच गया. इसके बाद गौरव ने कहा कि रात होने वाली है. तुम लोगों को भिवानी पहुंचते-पहुंचते देर रात हो जाएगी. इसलिए आज की रात फरीदाबाद में ही एक होटल में रुक जाओ.
पार्टी की, फिर किया रेप
गौरव के कहने पर दोनों महिला निशानेबाज फरीदाबाद के एक होटल में रुक गईं. होटल में दो कमरे बुक किये गए. गौरव और सतेंद्र का भी होटल में रुकने का प्रोग्राम था. पीड़िता महिला निशानेबाज ने बताया कि चारों ने होटल के एक ही कमरे में बैठकर काफी देर तक पार्टी की. इसके बाद सहेली गौरव को लेकर होटल से बाहर कोई सामान लेने चली गई. इस दौरान सतेंद्र ने महिला निशानेबाज के साथ रेप किया. इसके बाद महिला निशानेबाज ने पुलिस को फोन कर पूरी घटना बताई.
फरीदाबाद पुलिस ने होटल से महिला निशानेबाज की सहेली, गौरव और सतेंद्र को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया है. महिला निशानेबार का आरोप है कि सहेली ने अपने दोस्तों के साथ मिली हुई थी. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है.
