छोटी बच्ची ने टीचर को तोहफे में दी ऐसी चीज, देखकर यूजर्स बोले- हीरे जैसा कीमती, दिल जीत लेगा यह Video

छोटी बच्ची ने अपनी टीचर को दिया प्यारा तोहफ़ा, वीडियो हुआ वायरल. यूजर्स बोले – “हीरे जैसा कीमती”, जानें क्यों हर किसी का दिल जीत रहा है यह मासूम पल.

छोटी बच्ची ने टीचर को तोहफे में दी ऐसी चीज, देखकर यूजर्स बोले- हीरे जैसा कीमती, दिल जीत लेगा यह Video
छोटी बच्ची ने टीचर को तोहफे में दी ऐसी चीज, यूजर्स बोले- हीरे जैसा कीमती

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी बच्ची अपने टीचर को बेहद प्यारा गिफ्ट देती दिख रही है. बच्ची ने मासूमियत से भरा यह गिफ्ट जब टीचर को दिया, तो उनकी आंखों में खुशी और भावुकता साफ झलक रही थी. यह छोटा सा तोहफ़ा किसी महंगे गिफ्ट से कहीं ज्यादा खास साबित हुआ.

टीचर-स्टूडेंट बॉन्ड का अनोखा उदाहरण

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@divyadj762) नाम के पेज से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा है- अनमोल प्यार. वीडियो को अबतक 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची ने बड़ी सादगी और प्यार से अपनी टीचर को यह तोहफ़ा दिया. इंटरनेट यूजर्स का कहना है कि यह तोहफ़ा भले ही छोटा हो लेकिन उसके पीछे जो भावनाएं हैं, वो अनमोल हैं. यह घटना टीचर-स्टूडेंट के रिश्ते की गहराई और एक खूबसूरत बंधन को दर्शाती है.

देखें Video:

यूजर्स हुए भावुक

वीडियो पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. किसी ने लिखा – “यह तोहफ़ा हीरे जैसा कीमती है”, तो किसी ने कहा – “आज के दौर में ऐसे छोटे-छोटे पल ही इंसानियत को जिंदा रखते हैं”. कई लोग इसे “दिल को छू लेने वाला पल” बता रहे हैं. इस छोटे से वीडियो ने इंटरनेट पर लाखों दिल जीत लिए हैं. लोग इसे शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे ही मासूम पलों से ज़िंदगी की असली खूबसूरती झलकती है.

