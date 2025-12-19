संसद के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है. 1 दिसंबर से शुरू हुआ यह सत्र लगातार हंगामों और तीखी बहसों के कारण चर्चा में रहा. वंदे मातरम्, चुनाव सुधार और वायु प्रदूषण जैसे मुद्दों पर जोरदार हंगामा हुआ. उधर, गुरुवार देर रात 12:30 बजे राज्यसभा में VB‑G RAM G बिल पास हो गया, जिससे विपक्ष ने जबरदस्त विरोध जताया. TMC सांसदों ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताया और संसद परिसर में 12 घंटे का धरना दिया.

ऐसे में आइए पूरे सत्र पर एक नजर डाल लेते हैं.

1 दिसंबर- वित्त मंत्री ने तीन बिल पेश किए, मणिपुर GST संशोधन बिल पास

सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में तीन अहम बिल पेश किए. मणिपुर GST (दूसरा संशोधन) बिल, 2025 को सदन ने पास कर दिया. इसके अलावा दो और बिल पेश हुए. केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक 2025.

यह भी पढ़ें- राज्यसभा में हंगामे और विपक्ष दलों के वॉकआउट के बीच "जी राम जी" बिल पास

8 दिसंबर- लोकसभा में वंदेमातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा

संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन लोकसभा में वंदेमातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा हुई. इसकी शुरूआत प्रधानमंत्री मोदी ने की. इस दौरान उन्होंने वंदे भारत के 4 खंड हटाने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के डर से कांग्रेस ने वंदे भारत का अपमान किया.

9 दिसंबर- लोकसभा में SIR पर हंगामा

मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस शुरू हुई. इस दौरान कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने हिस्सा लिया और आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं.

11 दिसंबर- लोकसभा में ई-सिगरेट विवाद, हंगामा बढ़ा

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने स्पीकर से शिकायत की कि TMC सांसद सदन में ई‑सिगरेट पी रहे थे. स्पीकर ओम बिरला ने कहा, 'इस पर एक्शन होगा.'

यह भी पढ़ें- चौहान जी, फिर एक बार सोचिए, समय है अभी कानून वापस लेने का: ‘जी राम जी' बिल पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे

12 दिसंबर- राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, 'देश के ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा से जूझ रहे हैं. लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित हैं.' सरकार की ओर से मंत्री किरेन रिजिजू बोले कि हम चर्चा को तैयार हैं.

16 दिसंबर- भारी विरोध के बीच लोकसभा में VB‑G RAM G बिल पेश

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB‑जी राम जी) बिल, 2025' पेश किया. इसके बाद सदन में शोरगुल बढ़ गया. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं. यह ग्रामीण गरीबों के हित में नहीं है. बता दें कि यही बिल पहले MGNREGA के नाम से जाना जाता था.

18 दिसंबर रात 12:30 बजे राज्यसभा में बिल पास, TMC का 12 घंटे का धरना

बिल राज्यसभा से भी पास हो गया. TMC ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताते हुए संसद परिसर में 12 घंटे का धरना दिया.