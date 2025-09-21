पाकिस्‍तान में डेटिंग रियल्‍टी शो! जितना आपको सुनकर हैरानी हो रही है, उतनी ही हैरानी यहां के लोगों को हुई है और अब यहां पर इस शो ने बवाल खड़ा कर दिया है. डेटिंग शो 'लव आइलैंड' की तर्ज पर पाकिस्‍तान में भी एक रियल्‍टी डेटिंग शो लॉन्‍च हुआ है और इसके बाद से ही पाकिस्‍तानी जनता गुस्‍से में है. मुस्लिम आबादी वाले इस देश में यह गुस्‍सा तब है जब अभी तक शो का कोई भी एपिसोड ऑन एयर नहीं हुआ है. यह सीरीज अभी तक सिर्फ यू-ट्यूब पर ही एक्‍सेस की जा सकती है.

'हम एक्‍शन नहीं ले सकते'

पाकिस्‍तान के ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर ने शनिवार को कहा कि वह इस स्थिति में नहीं है कि सार्वजनिक शिकायतों पर कोई एक्‍शन ले सके. रेगुलेटर की मानें तो क्‍योंकि उसके पास स्‍ट्रीमिंग प्‍लेटफॉर्म पर कोई अथॉरिटी नहीं है और ऐसे में वह कोई भी एक्‍शन नहीं ले सकता है. पाकिस्‍तानी रियल्‍टी शो का नाम है लाजवाल इश्‍क या इर्टनल लव, ने देश में हंगामा खड़ा कर दिया है. इस शो को पाकिस्‍तानी एक्‍ट्रेस आएशा उमर होस्‍ट कर रही हैं और इसकी शूटिंग तुर्की की राजधानी इस्‍तानबुल में हुई है.

फॉर्मेट तुर्की का, नकल ब्रिटिश शो की

शो का फॉर्मेट तुर्की के फॉर्मेट अस्‍क अदस पर आधारित है. इसे देखकर एकदम लगता है कि आप ब्रिटिश रियल्‍टी शो 'लव आइलैंड' की पाकिस्‍तानी फ्रैंचाइजी का दीदार कर रहे हैं. इस शो में चार पाकिस्‍तानी लड़के और लड़कियां एक लग्‍जरी विला में रहते हैं और यहां पर उनकी हर बातचीत को फिल्‍माया जाता है. पाकिस्‍तान में एक्‍स्‍ट्रा मैरिटल संबंधों को गैर-कानूनी दर्जा दिया गया है और इसे हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत अपराध घोषित किया गया है. देश में डेटिंग को लेकर भी काफी हाय-तौबा की स्थिति रहती है.

इस्‍लाममिक संस्‍कृति हो रही खराब

पिछले ही हफ्ते आएशा ने इसका एक टीजर शेयर किया है. इसमें नजर आ रहा है कि उमर ने विला में कन्‍टेस्‍टेंट्स का स्‍वागत किया है. टीजर में कपल्‍स को 'आई लव यू' कहते हुए भी सुना जा सकता है. जैसे ही प्रोमो आया, इसकी आलोचना शुरू हो गई. पाकिस्‍तान में आलोचक इसे 'गैर-इस्‍लामी' करार दे रहे हैं. आलोचकों की मानें तो पश्चिमी संस्‍कृति की नकल करके देश की इस्‍लामिक संस्‍कृति को बर्बाद किया जा रहा है. कंटेस्‍टेंट्स को इसमें वेस्‍टर्न आउटफिट्स में देखा जा सकता है और इस बात को लेकर भी देश में काफी बवाल हो रहा है.