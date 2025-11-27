Imran Khans latest News: इमरान खान कहां हैं? इमरान खान कैसे हैं? इमरान खान के परिजनों को उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? कहीं इमरान खान के साथ कोई अनहोनी तो नहीं की गई?.... ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत को सरगर्म कर दिया है. पाकिस्तान में यह अफवाह तेजी से फैल रही है कि पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की जेल में मौत हो गई है. अब आलम यह है कि इमरान खान और उनकी पार्टी PTI के समर्थक जेल के बाहर डेरा डालने लगे हैं. इमरान खान की तीन बहनों ने भी दावा किया है कि जेल में बंद भाई से मुलाकात की मांग करने पर पुलिस ने उन पर क्रूरता से हमला किया है. PTI ने इमरान की हेल्थ को लेकर हालिया अफवाहों पर शाहबाज सरकार से जवाब मांगा है. PTI ने अधिकारियों से तुरंत पूर्व पीएम और उनके परिवार के सदस्यों के बीच मुलाकात कराने की मांग की है.

इमरान खान अगस्त 2023 से ही जेल में हैं. अप्रैल 2022 में उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पाकिस्तान की सत्ता की कुर्सी से हटा दिया गया था. इमरान के समर्थक इस तख्तापलट के पीछे पाकिस्तान की सेना का हाथ बताते हैं. जेल में बंद होने के बाद से इमरान खान भ्रष्टाचार से लेकर आतंकवाद तक कई मामलों का सामना कर रहे हैं.