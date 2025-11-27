विज्ञापन
33 minutes ago

Imran Khans latest News: इमरान खान कहां हैं? इमरान खान कैसे हैं? इमरान खान के परिजनों को उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? कहीं इमरान खान के साथ कोई अनहोनी तो नहीं की गई?.... ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत को सरगर्म कर दिया है. पाकिस्तान में यह अफवाह तेजी से फैल रही है कि पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की जेल में मौत हो गई है. अब आलम यह है कि इमरान खान और उनकी पार्टी PTI के समर्थक जेल के बाहर डेरा डालने लगे हैं. इमरान खान की तीन बहनों ने भी दावा किया है कि जेल में बंद भाई से मुलाकात की मांग करने पर पुलिस ने उन पर क्रूरता से हमला किया है. PTI ने इमरान की हेल्थ को लेकर हालिया अफवाहों पर शाहबाज सरकार से जवाब मांगा है. PTI ने अधिकारियों से तुरंत पूर्व पीएम और उनके परिवार के सदस्यों के बीच मुलाकात कराने की मांग की है.

इमरान खान अगस्त 2023 से ही जेल में हैं. अप्रैल 2022 में उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पाकिस्तान की सत्ता की कुर्सी से हटा दिया गया था. इमरान के समर्थक इस तख्तापलट के पीछे पाकिस्तान की सेना का हाथ बताते हैं. जेल में बंद होने के बाद से इमरान खान भ्रष्टाचार से लेकर आतंकवाद तक कई मामलों का सामना कर रहे हैं.

हम आपको इस लाइव ब्लॉग में इमरान खान से जुड़ी हर खबर के अपडेट्स बताएंगे.

Nov 27, 2025 11:40 (IST)
Imran Khan Live Updates: PTI ने मांगा इमरान खान का हेल्थ अपडेट

इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने पूर्व पीएम के हेल्थ को लेकर सरकार से जवाब मांगा है. पार्टी ने इमरान की हेल्थ को लेकर हालिया अफवाहों पर शाहबाज सरकार से जवाब मांगा है. पीटीआई ने अधिकारियों से तुरंत पूर्व पीएम और उनके परिवार के सदस्यों के बीच मुलाकात कराने की मांग की है. गौरतलब है कि इमरान की बहनों ने कहा था कि उन्हें इमरान से पिछले कई हफ्तों से मिलने नहीं दिया गया है. उन्होंने इमरान खान कहां है, इसपर सरकार से जवाब मांगा था. कई सोशल मीडिया पोस्ट में भी इमरान की हेल्थ को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.

Nov 27, 2025 11:18 (IST)
Imran Khan Live Updates: 'क्रूर' पुलिस हमले की जांच हो : इमरान खान की बहन

इमरान खान की तीन बहनों ने अदियाला जेल के बाहर उन पर और खान के समर्थकों पर पिछले सप्ताह हुए ‘बर्बर’ पुलिस हमले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. जेल में बंद इमरान खान की बहनों - नोरीन नियाजी, अलीमा खान और डॉ. उजमा खान को अपने भाई से मिलने की अनुमति नहीं दी गयी थी. उसके बाद खान की बहनों ने PTI के अन्य सदस्यों के साथ अदियाला जेल के बाहर डेरा डाल दिया था.

वे एक महीने से जेल के बाहर बैठे थे. इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें बेरहमी से पीटा. पार्टी ने सवाल किया कि क्या इमरान खान से मुलाकात की मांग करना कार्यकर्ताओं का अपराध था. पंजाब प्रांत के पुलिस प्रमुख उस्मान अनवर को लिखे पत्र में खान की बहनों ने कहा कि हिंसा क्रूर और सुनियोजित थी तथा पुलिसकर्मियों द्वारा बिना उकसावे के की गई.

Nov 27, 2025 11:16 (IST)
Imran Khan Live Updates: इमरान खान को 5 स्टार होटल से अच्छा खाना मिल रहा है- पाक रक्षा मंत्री

जीयो की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान को जेल में 5 स्टार होटल की तुलना में ज्यादा आराम मिल रहा है. उन्होंने टिप्पणी की, "उनके लिए आने वाले भोजन का मेनू देख लीजिए - ऐसा 5 स्टार होटल में भी उपलब्ध नहीं है." आसिफ ने दावा किया कि इमरान खान के पास टेलीविजन है, वह अपनी पसंद का कोई भी चैनल देख सकते हैं. "उसके लिए एक्सरसाइज की मशीनें भी हैं." ख्वाजा ने अपना अनुभव बताते हुए कहा, "हम ठंडे फर्श पर सोते थे, जेल का खाना खाते थे और जनवरी में हमारे पास केवल दो कंबल थे, गर्म पानी नहीं था."

Nov 27, 2025 11:10 (IST)
Imran Khan Live Updates: PTI के सांसद और विधायक हर मंगलवार हाई कोर्ट और अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन करेंगे

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री मोहम्मद सोहेल अफरीदी ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फैसला किया है कि राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं और सीनेट के उसके सदस्य जेल में बंद इमरान खान और उनकी पत्नी के खिलाफ मामलों की सुनवाई में देरी के लिए हर मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे.

उन्होंने कहा, "दोपहर 1 बजे तक इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के बाद, विधायक इमरान की बहनों के साथ अदियाला जेल [रावलपिंडी में] पर मार्च करेंगे और जेल के बाहर बैठेंगे."

Nov 27, 2025 10:47 (IST)
Imran Khans latest News: इमरान खान अभी भी अदियाला जेल में हैं, स्वस्थ्य हैं - जेल अधिकारी

रावलपिंडी के अदियाला जेल प्रशासन ने बुधवार को उन अफवाहों को खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि पीटीआई संस्थापक इमरान खान को जेल से बाहर ले जाया गया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि वह जेल के अंदर ही रहेंगे और अच्छे स्वास्थ्य में हैं. रावलपिंडी जेल के अधिकारियों ने एक बयान में कहा, "अदियाला जेल से उनको ट्रांसफर किए जाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है... वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और पूरी चिकित्सा देखभाल प्राप्त कर रहे हैं."

