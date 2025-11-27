WPL Auction 2026 LIVE Updates: IPL ऑक्शन बस आने ही वाले हैं, 2026 सीज़न के लिए विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) ऑक्शन में सभी टीमों ने आने वाले सीज़न के लिए अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. कुल 277 खिलाड़ियों ने नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है. जिसमें 194 भारतीय और 83 विदेशी है. पांच टीमें अधिकतम 73 स्थानों को भरने की कोशिश करेंगी. टीमों के पास 50 भारतीय और 23 विदेशी खिलाड़ियों का स्लॉट खाली है. बात अगर कैप्ड और अनकैप्ड खिलाड़ियों की करें तो रजिस्ट्रेशन लिस्ट में 52 कैप्ड भारतीय हैं, जबकि 66 विदेशी कैप्ड खिलाड़ी हैं. अनकैप्ड खिलाड़ियों में 142 भारतीय हैं और 17 अनकैप्ड विदेशी खिलाड़ी हैं. WPL ऑक्शन के इतिहास में अबतक स्मृति मंधाना सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी हैं.
Women's Premier League 2026 Auction LIVE Updates
RTM कार्ड का पहली बार होगा WPL Auction में इस्तेमाल
WPL Auction में पहली बार RTM कार्ड का इस्तेमाल होने वाला है. इसके अनुसार कोई टीम अपने पुराने खिलाड़ी को जिसे रिलीज किया गया है, उसे ऑक्शन में दूसरे की ओर से लगाई गई बोली के आधार पर उसी कीमत में खरीदकर फिर से अपनी टीम में शामिल कर सकता है.
WPL Auction 2026 LIVE Updates: विदेशी खिलाड़ियों पर रहेगी नजर
डब्ल्यूपीएल की मेगा ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ियों पर नजर रहेगी. लॉरा वोल्वार्ड्ट, सोफीएक्लेस्टोन, सोफीडिवाइन, अमेलियाकेर, एलिसा हीली और मेगलैनिंग पर रहेगी नजर.
WPL Auction 2026 LIVE Updates: मल्लिका सागर आडवाणी ऑक्शनर की भूमिका में
महिला प्रीमियर लीग के ऑक्शन में ऑक्शनर की भूमिका में मल्लिका सागर आडवाणी के कंधे पर होगी.
WPL 2026 Auction LIVE: रिटेन किए गए खिलाड़ी
WPL के इतिहास में सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी
WPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर स्मृति मंधाना हैं जिन्हें ₹3.40 करोड़ RCB की टीम ने खरीदकर अपने टीम में शामिल किया था.
स्मृति मंधाना – ₹3.40 करोड़ (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) स्मृति मंधाना WPL के इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी हैं, उन्हें 2023 में ₹3.40 करोड़ में साइन किया गया, RCB को 2024 का टाइटल दिलाया, और 2026 के लिए भी रिटेन रहेंगी.
दीप्ति शर्मा – ₹2.60 करोड़ (UP वॉरियर्स) पहले ऑक्शन में ₹2.60 करोड़ में खरीदी गईं, 2026 के मेगा ऑक्शन से पहले UPW की ओर से रिलीज़ किए जाने से पहले 25 गेम में 507 रन बनाए और 27 विकेट लिए हैं.
जेमिमा रोड्रिग्स – ₹2.20 करोड़ (दिल्ली कैपिटल्स) 2023 में ₹2.20 करोड़ में दिल्ली ने खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया. उन्होंने 28 की औसत से 507 रन बनाए हैं और दिल्ली ने उन्हें 2026 के लिए इतने ही पैसे में रिटेन किया है.
शैफाली वर्मा – ₹2.00 करोड़ (दिल्ली कैपिटल्स) WPL की टॉप परफॉर्मर में से एक, जिन्होंने 865 रन और आठ फिफ्टी बनाई हैं. हाल के खराब फॉर्म के बावजूद, दिल्ली ने उन्हें 2026 सीज़न के लिए ₹2.20 करोड़ में रिटेन किया है.
काश्वी गौतम – ₹2.00 करोड़ (गुजरात जायंट्स) 2024 की सबसे खास अनकैप्ड खरीद, जिसमें उन्हें ₹2.00 करोड़ मिले. उन्होंने 2025 में ODI में डेब्यू किया, लेकिन 3 मैचों में कोई विकेट नहीं ले पाईं और उन्हें रिलीज़ कर दिया गया, जिससे वे फिर से 2026 के ऑक्शन पूल में शामिल हो गईं हैं.
WPL 2026 Auction LIVE: मार्की खिलाड़ियों की सूची
WPL नीलामी 2026 मार्की खिलाड़ियों की सूची
सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड) – बेस प्राइस: 50 लाख रुपये
सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड) – बेस प्राइस: 50 लाख रुपये
एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया) – बेस प्राइस: 50 लाख रुपये
अमेलिया केर (न्यूजीलैंड) – बेस प्राइस: 50 लाख रुपये
मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया) – बेस प्राइस: 50 लाख रुपये
दीप्ति शर्मा (भारत) – बेस प्राइस: 50 लाख रुपये
रेणुका ठाकुर (भारत) – बेस प्राइस: 40 लाख रुपये
लौरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका) – बेस प्राइस: 30 लाख रुपये
WPL 2026 Auction LIVE: WPL 2026 की नीलामी
महिला प्रीमियर लीग के लिए ऑक्शन 27 नवंबर को दिल्ली में आयोजित हो रही है. ऑक्शन 3:30 बजे से शुरू होगी. इस ऑक्शन में कुल 277 खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं, जिनमें से 194 भारतीय खिलाड़ी और 83 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं.