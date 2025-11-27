WPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर स्मृति मंधाना हैं जिन्हें ₹3.40 करोड़ RCB की टीम ने खरीदकर अपने टीम में शामिल किया था.

स्मृति मंधाना – ₹3.40 करोड़ (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) स्मृति मंधाना WPL के इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी हैं, उन्हें 2023 में ₹3.40 करोड़ में साइन किया गया, RCB को 2024 का टाइटल दिलाया, और 2026 के लिए भी रिटेन रहेंगी.



दीप्ति शर्मा – ₹2.60 करोड़ (UP वॉरियर्स) पहले ऑक्शन में ₹2.60 करोड़ में खरीदी गईं, 2026 के मेगा ऑक्शन से पहले UPW की ओर से रिलीज़ किए जाने से पहले 25 गेम में 507 रन बनाए और 27 विकेट लिए हैं.

जेमिमा रोड्रिग्स – ₹2.20 करोड़ (दिल्ली कैपिटल्स) 2023 में ₹2.20 करोड़ में दिल्ली ने खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया. उन्होंने 28 की औसत से 507 रन बनाए हैं और दिल्ली ने उन्हें 2026 के लिए इतने ही पैसे में रिटेन किया है.

शैफाली वर्मा – ₹2.00 करोड़ (दिल्ली कैपिटल्स) WPL की टॉप परफॉर्मर में से एक, जिन्होंने 865 रन और आठ फिफ्टी बनाई हैं. हाल के खराब फॉर्म के बावजूद, दिल्ली ने उन्हें 2026 सीज़न के लिए ₹2.20 करोड़ में रिटेन किया है.

काश्वी गौतम – ₹2.00 करोड़ (गुजरात जायंट्स) 2024 की सबसे खास अनकैप्ड खरीद, जिसमें उन्हें ₹2.00 करोड़ मिले. उन्होंने 2025 में ODI में डेब्यू किया, लेकिन 3 मैचों में कोई विकेट नहीं ले पाईं और उन्हें रिलीज़ कर दिया गया, जिससे वे फिर से 2026 के ऑक्शन पूल में शामिल हो गईं हैं.