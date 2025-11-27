विज्ञापन
3 शादियां, 5 'नाजायज' बच्चे... प्यार और तकरार के बीच झूलती रही है इमरान खान की निजी जिंदगी

इमरान खान ने एक बार बताया था कि उन्होंने बुशरा को देखे बिना ही प्रपोज कर दिया था. उन्होंने बुशरा की एक पुरानी फोटो ही देखी थी.

  • इमरान खान ने 3 शादियां कीं. पहली शादी जेमिमा गोल्डस्मिथ से 1995 में हुई थी और उनसे उनके 2 बच्चे हैं
  • इमरान खान की दूसरी शादी ब्रिटिश जर्नलिस्ट रेहम खान से हुई, जो महज 10 महीने चल पाई और तलाक हो गया
  • इमरान की तीसरी शादी बुशरा मनेका से 2018 में हुई. बुशरा फिलहाल इमरान के साथ ही अदियाला जेल में कैद हैं
पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान की सलामती को लेकर सवालों का सैलाब छाया है. सोशल मीडिया पर उनकी मौत की खबरें उड़ रहीं हैं. बहनों का दावा है कि उन्हें पिछले 6 हफ्तों से इमरान से मिलने नहीं दिया गया है. पूरा देश उबाल पर है. हालांकि जेल प्रशासन इमरान के सेहतमंद होने का दावा कर रहा है. इमरान खान की निजी जिंदगी को देखें तो एक दौर में वह क्रिकेट की दुनिया के चमकते सितारे थे. फिर सियासत की पिच पर ऐसी बैटिंग की कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए. लेकिन सितारे गर्दिश में आए तो अगस्त 2023 से सलाखों में जिंदगी काट रहे हैं. इमरान की पर्सनल लाइफ कम रंगीन नहीं रही है. उन्होंने 3 शादियां कीं, जिनसे 2 बच्चे हैं. उनकी पूर्व पत्नी तो उनके 5 नाजायज बच्चों का दावा करती हैं. एक दिलचस्प बात ये भी है कि इमरान ने बुशरा बीवी को चेहरा देखे बिना ही प्रपोज कर दिया था. 

क्रिकेट का चमकता सितारा बना पाकिस्तान का PM

इमरान खान क्रिकेट से राजनीति में आए थे और 2018 में पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बने थे. 1992 में जब पाकिस्तान ने क्रिकेट विश्व कप जीता था, इमरान खान ही टीम के कप्तान थे. 5 अक्तूबर 1952 को जन्मे इमरान के पिता लाहौर में सिविल इंजीनियर थे. उनकी 4 बहनें हैं- रुबीना, अलीमा, उजमा और रानी. इमरान के नाना अजीम खान नियाजी डॉक्टर थे. 

जेमिमा गोल्डस्मिथ से शादी, 2 बच्चे

इमरान खान बेहद हैंडसम रहे हैं. जवानी के दिनों में उन्हें प्लेबॉय कहा जाता था. इमरान ने जेमिमा गोल्डस्मिथ से 1995 में पहली शादी की थी. उस वक्त इमरान 42 साल के और जेमिमा 21 साल की थीं. ब्रिटिश अरबपति सर जेम्स गोल्डस्मिथ की बेटी जेमिमा ने इमरान से शादी से पहले मुस्लिम धर्म अपनाया था. 2004 में उनका तलाक हो गया. जेमिमा से इमरान खान के 2 बेटे सुलेमान इशा खान और कासिब खान हैं.  सुलेमान का जन्म 1996 में और कासिब की पैदाइश 1999 की है. दोनों अब इंग्लैंड में अपनी मां के साथ रहते है.

इमरान खान अपने दोनों बेटों के साथ.

रेहम खान से 10 महीने ही चली शादी

जेमिमा से 2004 में तलाक होने के बाद 11 साल तक इमरान खान ने निकाह नहीं किया. जनवरी 2015 में पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश जर्नलिस्ट रेहम खान से उनकी शादी हुई. शादी के वक्त इमरान खान 63 साल के और रेहम 42 साल की थीं. ये रेहम खान की भी दूसरी शादी थी. पहली शादी से रेहम के 3 बच्चे हैं. हालांकि इमरान और रेहम खान की शादी महज 10 महीने ही चल पाई. इसके बाद दोनों में तलाक हो गया. 

रेहम खान के साथ इमरान खान (फाइल फोटो- सोशल मीडिया)

रेहम का आरोप, इमरान के 5 नाजायज बच्चे

रेहम खान और इमरान के बीच की खटपट काफी सुर्खियों में रही थी. रेहम खान ने इसी नाम से अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी. इसमें उन्होंने इमरान को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए थे. कहा था कि इमरान बहुत रंगीले किस्म के आदमी हैं. रेहम ने दावा किया था कि इमरान ने उन्हें अपने पुराने अफेयर्स के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि उनके 5 नाजायज बच्चे हैं. इमरान के हवाले से रेहम ने दावा किया था कि ये बच्चे शादीशुदा महिलाओं से हैं और इनमें से कई भारतीय हैं. सबसे बड़ा बच्चा उस वक्त 34 साल का बताया था. 

इमरान खान और बुशरा बीबी (फाइल फोटो -साभार सोशल मीडिया)

5 बच्चों की मां बुशरा से इमरान की तीसरी शादी

रेहम खान से तलाक के बाद इमरान खान ने 18 फरवरी 2018 में तीसरी शादी बुशरा मनेका से की. उस वक्त इमरान 65 साल के और बुशरा 40 साल की थीं. उस वक्त बुशरा के पहली शादी से 5 बच्चे थे. बुशरा को रूहानी गुरू कहा जाता है. फिलहाल इमरान खान के साथ बुशरा बीबी भी अदियाला जेल में कैद हैं. जनवरी 2025 में पाकिस्तान की अदालत ने अल कादिर ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के मामले में इमरान को 14 साल और बुशरा को 7 साल की सजा सुनाई थी. 

इमरान ने तुड़वाई बुशरा की 28 साल की शादी, लगा आरोप

बताया जाता है कि इमरान खान शादी से पहले बुशरा बीबी के पास जाते रहते थे. इमरान की दूसरी बीवी रेहम खान ने भी ऐसा ही आरोप लगाया था और कहा था कि वह 3 साल से एकदूसरे के संपर्क में थे. बुशरा के पूर्व पति खावर मनेका ने भी आरोप लगाया था कि इमरान ने ही उनकी शादी तुड़वाई थी. खावर ने टीवी इंटरव्यू में कहा था कि वह बुशरा के साथ 28 साल की शादीशुदा जिंदगी में खुश थे, लेकिन इमरान बुशरा के शिष्य बनकर घर में घुसे और उनकी शादी तुड़वा दी. 

चेहरा नहीं, फोटो देखकर ही कर दिया था बुशरा को प्रपोज

इमरान खान ने भी एक बार दावा किया था कि उन्होंने बुशरा को देखे बिना ही प्रपोज कर दिया था. उन्होंने बुशरा की एक पुरानी फोटो ही देखी थी. बुशरा आध्यात्मिक मान्यताओं के चलते हमेशा पर्दे में रहती थीं और किसी गैर मर्द से बिना पर्दे के नहीं मिलती थीं. इमरान ने बताया था कि उन्होंने शादी के बाद ही बुशरा का चेहरा पहली बार सामने से देखा था. 

