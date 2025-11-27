Dharmendra News Live Updates: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर, लीजेंड्री स्टार, हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र की प्रेयर मीट 27 नवंबर यानी आज रखी गई है. देओल परिवार ने बुधवार (26 नवंबर) को यह जानकारी दी. बताया गया है कि शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक मुंबई के ताज होटल में यह प्रेयर मीट होगी. इस प्रेयर मीट में कई फिल्मी सितारे नजर आ सकते हैं. बता दें कि सोमवार 24 नवंबर को धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा. इससे कुछ दिन पहले उन्हें सांस लेने में तकलीफ के कारण साउथ मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 12 नवंबर को उन्हें घर लाया गया, लेकिन हालत फिर बिगड़ी और वे इस बार जिंदगी की ये जंग हार गए. उसी दिन उनका अंतिम संस्कार भी हो गया था. धरम पाजी को अंतिम विदाई देने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, सलीम खान, गौरी खान समेत कई बड़े सितारे श्मशान घाट पहुंचे थे. उसके बाद से बॉलीवुड के सितारे लगातार देओल फैमिली से मिलने के लिए उनके घर आ रहे हैं. धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में हुआ था. उन्होंने बॉलीवुड में लगभग 65 साल तक काम किया और 300 से ज्यादा फिल्मों में नजर आए. उनकी प्रमुख फिल्मों में सत्यकाम, चुपके चुपके, शोले, जुगनू, धरमवीर, प्रतिज्ञा, तहलका जैसी फिल्मों के नाम प्रमुखता से आते हैं. धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस है जो दिसंबर 2025 में रिलीज होगी. बता दें कि धर्मेंद्र ने दो शादियां की थी. पहली शादी प्रकाश कौर के साथ की और दूसरी शादी बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी से की. बता दें कि धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में भी फिल्मों में काम कर रहे थे. हालांकि पिछले 25 साल से उनका अधिकतर समय अपने फार्म हाउस पर ही निकल रहा था. जहां वे प्रकृति के करीब रहते और सोशल मीडिया पर लाइफ अपडेट्स देते थे. आइए जानते हैं उनसे जुड़ी खबरों के लेटेस्ट अपडेट्स...
Dharmendra News live updates: देओल फैमिली से मिलने पहुंचे विक्की कौशल
बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया. वह 89 वर्ष के थे. सनी देओल और बॉबी देओल समेत पूरी देओल फैमिली से मिलने के लिए लगातार सितारे आ रहे हैं. एक वीडियो आया है जिसमें विक्की कौशल को देओल फैमिली से मिलने जाते हुए देखा जा सकता है.
Dharmendra News live updates: कैमरा चालू होते ही धर्मेंद्र बदल जाते थे: श्रीराम राघवन
फिल्म निर्देशक श्रीराम राघवन और अभिनेता धर्मेंद्र दोनों ही 'जॉनी गद्दार' के बाद एक साथ काम करने के इच्छुक थे और इसी के बाद 'इक्कीस' बनी जो धर्मेंद्र के करियर की अंतिम फिल्म साबित हुई. राघवन का कहना है कि धर्मेंद्र ने इस ‘युद्ध ड्रामा’ में बेहतरीन काम किया. दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया. ‘पीटीआई-भाषा’ को दिए एक विशेष साक्षात्कार में राघवन ने कहा, 'जब मेरी फ्लाइट मुंबई उतरी तो मेरे निर्माता ने मुझे फोन किया और हम सीधे श्मशान घाट गए. रात में अचानक यह सब, आपको अभिभूत कर देता है.' यह पूछे जाने पर कि क्या 'इक्कीस' धर्मेंद्र को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी? निर्देशक ने उम्मीद जताई कि यह सबके लिए एक यादगार साबित होगी. उन्होंने कहा, 'उनकी भूमिका काफी अहम है, यह फिल्म में बहुत महत्वपूर्ण है. वह एक बेहतरीन अभिनेता थे और उन्होंने फिल्म में अद्भुत काम किया है.'
राघवन ने याद किया, 'उन्हें (धर्मेंद्र को) बस कैमरे के सामने रहना पसंद था. 'जॉनी गद्दार' के दौरान वह पूरी तरह जोश से भरे रहते थे. 'इक्कीस' में भी ऐसा ही था. वह थोड़े थके हुए दिखते थे लेकिन कैमरा शुरू होते ही अचानक उनका दूसरा रूप सामने आ जाता था.' राघवन को आज भी याद है कि 2007 में 'जॉनी गद्दार' के लिए धर्मेंद्र से संपर्क करते समय वह कितने घबराए हुए थे. राघवन ने याद किया कि धर्मेंद्र ने 'जॉनी गद्दार' के दूसरे भाग में कुछ बदलाव सुझाए थे और संवादों में भी योगदान दिया था. राघवन ने बताया, 'जब मैंने उन्हें कहानी सुनाना शुरू किया तो उन्होंने इसका आनंद लिया. दूसरा हाफ थोड़ा कमजोर है. बाद में हमने एक पुलिस अधिकारी का किरदार जोड़ा, जिसे गोविंद नामदेव ने निभाया.'
Dharmendra News live updates: अर्चना पूरन सिंह ने धरम पाजी को किया याद, बोलीं- बचपन में मैंने कभी सोचा भी नहीं था
हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से बॉलीवुड गमगीन है. हर कोई अपने अंदाज में अभिनेता को याद कर रहा है. अर्चना पूरन सिंह ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे धर्मेंद्र के साथ कपिल शर्मा शो के सेट पर डांस कर रही हैं. एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर लिखा, 'शब्द कम पड़ रहे है, धरमजी जैसा कोई नहीं होगा. उस शाम, जब हम कपिल के शो पर कुछ मिनटों के लिए नाच रहे थे, मुझे लगा जैसे कायनात ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों और नेमतों में से एक दी हो. मुझे क्या पता था कि धरमजी से मेरी मुलाकात आखिरी बार होगी. पिछले कुछ दिनों से, मैं उनके गाने बार-बार सुन रही हूं, बस यह महसूस करने के लिए कि वो अभी भी यहां हैं. उनकी आंखों से उनकी दयालुता झलकती थी, और उनके हर शब्द से उनकी शालीनता झलकती थी. उनकी मुस्कान एक छोटे लड़के जैसी शर्मीली थी, सिर्फ वही किसी को हाथ मिलाकर गले मिलने वाला सुकून दे सकते हैं. धरमजी, बचपन में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपको देखने का मौका मिलेगा. आपके साथ परफॉर्म करना और आपसे बात करना मेरे लिए किसी सपने के पूरा होने के जैसा है.'
Dharmendra Prayer Meet Live Updates: धर्मेंद्र के लिए दो शब्द नहीं कह पाए थे सनी देओल, नम आंखों से बोले- मेरे लिए पापा से बढ़कर कुछ नहीं...
धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो किसी अवॉर्ड फंक्शन का है जिसमें पापा धरम जी के लिए बोलते हुए सनी और बॉबी इमोशनल हो गए थे.
Dharmendra News Live Updates: 24 नवंबर को इस दुनिया को कहा अलविदा, नम कर गए हर एक की आंखें
धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कहा. उनके जाने की खबर फिल्मी दुनिया से आई इस साल की सबसे बुरी खबर थी. यह नुकसान केवल उनके परिवार का नहीं बल्कि हर एक जानने वाले, करीबी और फैन का था. उनका अंतिम संस्कार बेहद सादगी से हुआ और इस मौके पर अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सलीम खान, गौरी खान समेत तमाम सितारे पहुंचे थे.
Dharmendra News Live Updates: धर्मेंद्र की याद में प्रार्थना सभा आज, देओल परिवार ने दी ये जानकारी
देओल परिवार ने बुधवार (26 नवंबर) को यह जानकारी दी कि 27 नवंबर की शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक मुंबई के ताज होटल में यह प्रेयर मीट होगी. इस प्रेयर मीट में कई फिल्मी सितारे नजर आ सकते हैं.