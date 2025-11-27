क्या हो गई इमरान खान की हत्या? आरोपों के बीच अदियाला जेल प्रशासन ने किया ये बड़ा दावा

इमरान खान पर पाकिस्तान में माहौल गरम है. उनको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर जोर पकड़ रही हैं. कई लोग तो उनकी हत्या करवा दिए जाने का दावा तक कर रहे हैं. इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि 6-7 महीने से उनको इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा है. साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी की जुर्रत नहीं कि उनका बाल भी बांका कर सके.

इस बीच पाकिस्तान की तानाशाह सरकार जेन जी से खौफजदा है. पाकिस्तान जेल प्रशासन की सफाई सामने आई है. उनका कहना है कि इमरान खान की जेल बदलने की खबर में कोई सच्चाई नहीं है और वह पूरी तरह ठीक हैं. उन्हें सारी मेडिकल सुविधा मिल रही है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इमरान को लेकर सफाई दी है. उन्होंने कहा है कि जेल में इमरान को एक डबल बेड और एक वेलवेट गद्दा दिया गया है.जिस तरह का खाना उनको दिया जाता है वह फाइव-स्टार होटल में भी नहीं मिलता. उनके पास टीवी है और वह अपनी पसंद का चैनल देख सकते हैं. इमरान खान के लिए एक्सरसाइज करने की मशीनें भी जेल में हैं.

इमरान खान से तुरंत मिलने की अनुमति दी जाए

तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सांसद फैजल जावेद की मांग है कि इमरान खान से तुरंत मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए. वह जेल में अकेले हैं. परिवार के सदस्यों, बहनों, निजी डॉक्टरों, पार्टी के लोगों और यहां तक कि वकीलों से भी उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है.

Immediate access to Imran Khan MUST be granted now. He remains in extreme isolation in Jail.

No meetings with family members, sisters, Personal doctors, party people and even his lawyers.

Not even allowed telephonic contact with his own children.

Bushra Bibi is also denied… pic.twitter.com/eAVXXrtwp2 — Faisal Javed Khan (@FaisalJavedKhan) November 27, 2025

इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान को सत्ता में लाने वालों के लिए जवाबदेही तय हो, वो खुद इमरान से ज्यादा बड़े क्रिमिनल हैं.

जेल में क्यों हैं इमरान खान?

इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की जेल में बंद हैं.

भ्रष्टाचार के केस में उन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई है

इमरान खान के खिलाफ 100 से ज्यादा केस चल रहे हैं

जिनमें सरकारी गिफ्ट बेचने यानी तोशाखाना केस भी है

मई 2023 में अल कादिर ट्रस्ट में गिरफ्तार किया गया था

अल-कादिर ट्रस्ट के लिए अरबों की सरकारी जमीन बेची थी

गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया

अगस्त 2023 में कोर्ट ने तोशाखाना केस में दोषी करार दिया

3 साल की जेल हुई और 5 साल चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगी

जनवरी 2024 में साइफर केस में इमरान को 10 साल जेल हुई

साइफर केस में उनपर नेशनल सीक्रेट चोरी करने का आरोप था

जनवरी 2024 में तोशाखाना के एक दूसरे केस में 14 साल जेल हुई

फरवरी 2024 में निकाह इद्दत केस में कोर्ट ने 7 साल की सजा दी

कोर्ट ने बुशरा बीबी के साथ शादी को अवैध ठहराया था

इमरान जेल में हैं और बढ़ गई मुनीर की ताकत

पाकिस्तान में इस वक्त फील्ड मार्शल मुनीर सबसे ताकतवर हैं. आरोप है कि मुनीर ने कई बार इमरान को मरवाने की कोशिश की. दरअसल आसिम मुनीर और इमरान खान की अदावत पुरानी है. इमरान खान जब पीएम थे, तब मुनीर को दरकिनार कर दिया गया था. 2019 में आसिम मुनीर को ISI के DG पद से हटा दिया गया था, क्योंकि मुनीर ने इमरान की पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. इसकी वजह से इमरान खान मुनीर से बेहद नाराज थे.

इमरान और मुनीर की अदावत की कहानी

इमरान खान ने कोशिश की थी कि मुनीर सेना प्रमुख न बनें, इसके लिए उन्होंने जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने की पेशकेश की. हालांकि तब बाजवा और इमरान खान के रिश्ते भी ठीक नहीं थे और सेना में वरिष्ठ होने की वजह से मुनीर सेना प्रमुख बन गए. मुनीर के चीफ बनने के बाद इमरान को सेना का समर्थन नहीं मिला.

इमरान ने पहले भी मुनीर पर लगाया था आरोप

आम चुनाव में इमरान को हराने के लिए नवाज शरीफ लंदन से आए थे. एक तरफ नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज मुकदमे को खत्म किया गया वहीं दूसरी तरफ अलग-अलग मामलों में इमरान को सजा होने लगी. इमरान खान को जब अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पीएम पद से हटाया गया तो उन्होंने ISI और मुनीर के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया. साथ ही कई बार ये भी कहा कि ISI उनको मारने की साजिश रच रही है.