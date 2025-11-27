विज्ञापन

भीगी हुई अंजीर, किशमिश, बादाम, अखरोट...सर्दियों में सुबह खाली पेट कौन सा ड्राई फ्रूट खाने से बॉडी पर क्या असर होता है?

What happens if we eat soaked dry fruits daily: कई लोगों के मन में सवाल होता है कि सुबह खाली पेट कौन सा ड्राई फ्रूट खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद है? इसे लेकर न्यूट्रिशनिस्ट अपूर्वा अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने खाली पेट अलग-अलग नट्स खाने के फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

खाली पेट कौन सा ड्राई फ्रूट भिगोकर खाना चाहिए?

Empty Stomach Dry Fruits: ड्राई फ्रूट्स को सेहत के लिए सुपरफूड माना जाता है. खासकर ठंड के मौसम में रोज ड्राई फ्रूट्स खाने की सलाह दी जाती है. ये हमारी बॉडी को अंदर से गर्म रखने के साथ-साथ कई फायदे भी पहुंचाते हैं. वहीं, कुछ लोग अपने दिन की शुरुआत सोक्ड नट्स खाकर करते हैं. ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल भी होता है कि सुबह खाली पेट कौन सा ड्राई फ्रूट खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद है? इसे लेकर न्यूट्रिशनिस्ट अपूर्वा अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने खाली पेट अलग-अलग नट्स खाने के फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में- 

क्या कहती हैं  न्यूट्रिशनिस्ट?

अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, सुबह खाली पेट अलग-अलग ड्राई फ्रूट खाने से शरीर को अलग-अलग फायदे मिलते हैं. आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं. 

सुबह खाली पेट भीगी हुई अंजीर खाने के फायदे (What happens if we eat soaked figs daily?)
  • अंजीर में प्राकृतिक फाइबर काफी मात्रा में होता है. इसे रात में भिगोकर सुबह खाने से कब्ज की समस्या कम होती है और पेट साफ रहता है. 
  • इसमें आयरन भी अच्छा मिलता है, जो खासकर महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है. 
  • आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, जिससे कमजोरी, चक्कर और थकान जैसी परेशानियां कम होती हैं. 
  • अंजीर में नेचुरल मिठास होती है, इसलिए इसे खाने से मीठा खाने की तलब शांत होती है और ब्लड शुगर भी अचानक नहीं बढ़ता.
सुबह खाली पेट भीगी हुई काली किशमिश खाने के फायदे (Is it good to eat soaked raisins in an empty stomach?)
  • ब्लैक किशमिश को रात में पानी में भिगोकर खाने से शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जिससे त्वचा पर निखार आता है और इंफ्लेमेशन घटती है. 
  • किशमिश हीमोग्लोबिन बढ़ाती है, इसलिए जो लोग एनीमिया से जूझ रहे हैं उनके लिए यह खासतौर पर फायदेमंद है. 
  • इससे अलग काली किशमिश में मौजूद नेचुरल ग्लूकोज सुबह-सुबह शरीर को एनर्जी देता है और थकान दूर रखता है.
सुबह खाली पेट भीगे हुए बादाम खाने के फायदे (What happens if we eat soaked almonds daily morning?)
  • न्यूट्रिशनिस्ट बादाम को भिगोकर और इसका छिलका उतारकर खाने की सलाह देती हैं. छिलका उतारने से बादाम के पोषक तत्व शरीर में और बेहतर तरीके से अवशोषित होते हैं. 
  • बादाम में विटामिन E होता है, जो स्किन को ग्लोइंग बनाता है और पिग्मेंटेशन कम करता है. 
  • बादाम में हेल्दी फैट्स होते हैं, जो हार्मोन बैलेंस में मदद करते हैं और मूड को स्थिर रखते हैं. 
  • साथ ही रोज सुबह खाली पेट बादाम का नियमित सेवन वजन घटाने में भी सहायता करता है क्योंकि यह मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है.
खाली पेट भीगे हुए अखरोट खाने के फायदे (Is it good to eat soaked walnuts on an empty stomach?)
  • इस सब से अलग अपूर्वा अग्रवाल बताती हैं, अखरोट को दिमाग का ड्राई फ्रूट कहा जाता है. इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे दिनभर फोकस बेहतर रहता है. 
  • यह पेट की सूजन कम करता है, बालों और त्वचा को पोषण देता है और तनाव भी कम करने में सहायक माना जाता है.

ऐसे में आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई एक ड्राई फ्रूट चुन सकते हैं. या आप चाहें, तो सभी ड्राई फ्रूट्स को थोड़ी मात्रा में एक साथ भी खा सकते हैं.

सभी को साथ खाने के फायदे

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, जब ये चारों ड्राई फ्रूट एक साथ खाए जाते हैं तो शरीर को एक साथ फाइबर, हेल्दी फैट्स और विटामिन–मिनरल्स मिलते हैं. इससे पाचन सुधरता है, गैस और ब्लोटिंग कम होती है, भूख नियंत्रण में रहती है और त्वचा स्वाभाविक रूप से चमकने लगती है. साथ ही ये शरीर का वजन संतुलित रखने में भी मदद करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

