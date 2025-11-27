सरकारी स्कूल की नई-नई टीचर बनी लड़की ने बेरोजगारों को दिया शादी का ऐसा ऑफर, रखी एक शर्त, सुनते ही दौड़े लड़के

लड़कों को शादी के लिए नौकरी की जरुरत होती है, नहीं तो कोई बाप अपनी बेटी को किसी बेरोजगार के हाथ में नहीं सौंपता है. वो बात अलग है कि जब लड़का-लड़की राजी तो क्या करेगा काजी. दूसरा जब घरवाले नहीं मानते तो लड़का-लड़की भागकर शादी कर लेते हैं. लेकिन वो बेचारे क्या करें, जिनके पास ना तो नौकरी है और ना हा छोकरी. लेकिन अब कुंवारे और बेरोजगार लड़कों के लिए ऐसी खबर आई है कि जिसे सुनने के बाद आपकी खुशी सातवें आसमान को भी फाड़कर उससे पार चली जाएगी. गुडन्यूज यह है कि एक लड़की की नई-नई सरकारी नौकरी लगी है और उसे ऐसा लड़का चाहिए, जिसके पास नौकरी नहीं भी होगी तो भी चलेगा, क्योंकि इस लड़की का कहना है कि उसने फ्यूचर सेव कर लिया है.



सरकारी नौकरी वाली लड़की का ऑफर

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में सरकारी टीचर बनी इस लड़की ने कहा है, 'मुझे कुछ बताना था आपको, मेरा नाम है प्रीती और गुडन्यूज यह है कि आप में से एक किसी एक की होने वाली बीवी यानी कि मैं, वाइफ, सरकारी नौकरी करेगी, सरकारी स्कूल में टीजीटी की टीचर की पोस्ट है, मुझे अपने फ्यूचर हसबैंड को यह मैसेज देना है कि आप आराम से काम करो, आपको जो करना है करो, क्योंकि मैंने हमारा फ्यूचर सेव कर लिया है'. लड़की के इतना कहने के बाद कमेंट्स बॉक्स में बेरोजगार लड़कों में खुशी का माहौल सेट हो गया है. यह वीडियो लड़कों का दिन बनाने के लिए काफी है और उनकी जिंदगी भी.

देखें Video:



बेरोजगारों में खुशी का माहौल

इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'भाई यह अब मेरी पत्नी है, प्लीज अब कोई और ट्राई मत करना'. दूसरा यूजर लिखता है, लेकिन 2026 में तो दुनिया खत्म हो रही है'. तीसरा और बहुत ही पजेसिव यूजर फिल्मी स्टाइल में डायलॉग लिखता है, 'सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सिर पे सहरा होगा, प्यार हो गया है थारे भाई को भयंकर वाला, इस छोरी से'. एक ने पूछा है कि फिर तुम्हारे बीएफ का क्या होगा? चौथा लिखता है, 'ए प्रभु तेरी लीला अपरंपार है'. एक और लिखता है, ड्रम में तो नहीं डलवा दोगी?, कहीं ऐसा ना हो फील्डिंग तो सेट करवा दो'. एक अन्य ने लिखा है, 'किस्मत वाला होगा, जिसे सरकारी नौकरी वाली ऐसी पत्नी मिलेगी'. इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बेरोजगार लड़कों की खुशी का ठिकाना नहीं है.

