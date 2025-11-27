जब सनी देओल ने किया था हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का विरोध, पापा और ड्रीमगर्ल की शादी से थे बेहद खफा, मां प्रकाश कौर ने किया था सपोर्ट

धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए. एक्टर अपनी करिश्माई पर्सनैलिटी और खुशमिजाज अंदाज के लिए जाने जाते थे. दुनिया हेमा मालिनी के साथ उनकी लव स्टोरी के बारे में अक्सर बाते करती हैं, लेकिन उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ उनके रिश्ते कैसे रहे इस पर कम ही बात होती है. आपको बता दें कि प्रकाश कौर अपनी 70 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में धर्मेंद्र के लिए पूरी तरह समर्पित रहीं. साल 1954 में 19 साल के धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से शादी की थी. उनकी शादी एक अरेंज मैरिज थी, और वह सिनेमा में नाम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. जल्द ही उनके चार बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता, हालांकि, प्रकाश से शादीशुदा होने के बावजूद, धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया. प्रकाश को तलाक दिए बिना, धर्मेंद्र ने हेमा से शादी कर ली.

धर्मेंद्र की दूसरी शादी से नाखुश थे सनी देओल

जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की, तो उनके बड़े बेटे सनी देओल 24 साल के थे और कहा जाता है कि वह अपने पिता के फैसले से नाखुश थे. उन्हें अपने पिता की दूसरी शादी से धोखा महसूस हुआ और गुस्से में आकर उन्होंने हेमा पर हमला कर दिया. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, सनी अपने पिता की दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर पाए और कहा जाता है कि उन्होंने हेमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की.

प्रकाश कौर हमले की बात को बताया गलत

स्टारडस्ट के साथ एक खास थ्रोबैक इंटरव्यू में, प्रकाश कौर ने उन अफवाहों को गलत बताया कि सनी देओल ने हेमा मालिनी पर हमला किया था और इन दावों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, “यह सच नहीं है. हर बच्चा चाहता है कि उसके पिता उसकी मां से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करें. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई दूसरी औरत भी उसके पिता से प्यार करती है तो वह हमला करेगा. मैं ज़्यादा पढ़ी-लिखी या पढ़ी-लिखी नहीं हूं, लेकिन मेरे बच्चे मानते हैं कि मैं पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूं. मैंने अपने बच्चों को अच्छी तरह पाला है, और उन्हें अच्छे मैनर्स सिखाए हैं. मुझे पूरा यकीन है कि वे कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे किसी को दुख पहुंचे.”

प्रकाश बनी धर्मेंद्र की ढाल

उसी बातचीत में, प्रकाश कौर ने यह भी कहा कि लोगों को धर्मेंद्र को ‘वुमनाइज़र' कहने का कोई हक नहीं है क्योंकि वह अपनी दोनों पत्नियों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इंडस्ट्री के आधे लोग या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या शादी कर रहे हैं, तो लोग सिर्फ़ उनके पति को ही क्यों दोष देते हैं? इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी तुलना हेमा मालिनी से भी की और बताया कि कोई भी आदमी उन पर फ़िदा हो जाता.

प्रकाश ने धर्मेंद्र को एक प्यार करने वाला पिता और देखभाल करने वाला पति भी बताया, जो अपने परिवार के प्रति बहुत प्यार करने वाला था. इस खास बातचीत में, प्रकाश ने यह भी बताया कि सबसे खूबसूरत महिला से शादी के बावजूद, एक्टर हर दिन घर आते और यही उनके लिए मायने रखता था.