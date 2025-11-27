विज्ञापन

Dharmendra Prayer Meet: पापा धर्मेंद्र के प्रेयर मीट में बेहद इमोशनल दिखे सनी-बॉबी, साथ में पोते आर्यमान ने किया लोगों का स्वागत

प्रेयर मीट में दोनों भाई साथ नजर आए और हाथ जोड़ कर आने वालों का स्वागत करते दिखे. उनके साथ बॉबी देओल के बेटे आर्यमान देओल लोगों को स्वागत करते दिखे. 

नई दिल्ली:

Dharmendra Prayer Meet: बॉबी देओल को धर्मेंद्र की प्रेयर मीट के लिए मुंबई के ताज लैंड्स एंड में पहुंचे. दोनों भाईयों को  होटल के बाहर खड़े पैप्स से बचते हुए अपनी कार में बैठ कर वहां पहुंचते देखा गया. सनी देओल और बाकी परिवार के लोग भी वहां पहुंचे. धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया, जिससे पूरा देश शोक में डूब गया. अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान और दूसरे लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए अंतिम संस्कार में पहुंचे.

धर्मेंद्र के हॉस्पिटल में भर्ती होने और बाद में उनके निधन के बाद से बॉबी देओल पब्लिक में नहीं दिखे हैं. गुरुवार को उन्हें अपने पिता की प्रेयर मीट में चुपचाप आते हुए देखा गया. पैप्स के सामने पड़ने पर उन्होंने अपना चेहरा हाथ से छिपा लिया. प्रेयर मीट में दोनों भाई साथ नजर आए और हाथ जोड़ कर आने वालों का स्वागत करते दिखे. उनके साथ बॉबी देओल के बेटे आर्यमान देओल लोगों को स्वागत करते दिखे. 

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट कब और कहां हो रही है?
देओल परिवार ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक इनविटेशन के साथ धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट का ऐलान किया.   पोस्टर पर लेजेंडरी एक्टर की एक दिल को छू लेने वाली थ्रोबैक तस्वीर थी और साथ में लिखा था “सेलिब्रेशन ऑफ़ लाइफ.” नोट में आगे लिखा था: "धर्मेंद्र, 8 दिसंबर 1935 – 24 नवंबर 2025. प्रेयर मीट 27 नवंबर 2025 को शाम 5:00 बजे से 7:30 बजे तक होगी." यह मीटिंग सीसाइड लॉन्स, ताज लैंड्स एंड, बांद्रा, मुंबई में होगी, जिससे फैंस, दोस्तों और चाहने वालों को एक साथ आकर दिवंगत स्टार को सम्मान देने का मौका मिलेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिंगर सोनू निगम धर्मेंद्र के कुछ सबसे पसंदीदा गाने गाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे.

अमिताभ बच्चन, SRK, आमिर खान अंतिम संस्कार में शामिल हुए
धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार 24 नवंबर को हुआ था, जहां अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान समेत फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियां देओल परिवार के साथ खड़ी हुईं. आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, करीना कपूर, वरुण धवन और कई दूसरे लोग भी देखे गए.

