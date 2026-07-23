गूगल पर EU का 1 अरब डॉलर का जुर्माना; एप्पल और मेटा सहित कई अमेरिकी कंपनियों पर हो चुकी है कार्रवाई

यूरोपीय आयोग ने बताया कि बृहस्पतिवार को अल्फाबेट की कंपनी गूगल पर कुल 890 मिलियन यूरो (1 बिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया गया. यह जुर्माना 'बिग टेक' कंपनियों की ताकत पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए यूरोपीय संघ के नियमों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया. हालांकि, इस अमेरिकी टेक कंपनी पर नए जुर्माने लगने की संभावना कम है, क्योंकि यूरोपीय संघ के रेगुलेटर्स ने इस अहम कानून का पालन करने की दिशा में कंपनी की अच्छी प्रगति की सराहना की है.

इन जुर्माने से यह साफ हो गया है कि यूरोप 'बिग टेक' कंपनियों को अपने प्रतिद्वंद्वियों को रोकने से रोकने के लिए दृढ़ है, भले ही इसके लिए उसे अमेरिका की आलोचना और जवाबी टैरिफ की धमकियों का सामना करना पड़े. हाल के वर्षों में, यूरोप के रेगुलेटर्स ने बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के खिलाफ एंटी-ट्रस्ट, प्राइवेसी और ऑनलाइन-सेफ्टी से जुड़ी कई जांच शुरू की हैं. नीचे कुछ सबसे अहम मामले दिए गए हैं:

गूगल (GOOGLE)

यूरोपियन कमीशन ने 23 जुलाई को कहा कि उसने 'बिग टेक' (बड़ी टेक कंपनियों) की ताकत को कम करने के लिए बनाए गए यूरोपियन यूनियन के नियमों का उल्लंघन करने पर गूगल पर कुल 890 मिलियन यूरो (1 बिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया है. इस महीने यूरोप की शीर्ष अदालत ने काफी हद तक EU के उन निष्कर्षों को सही ठहराया, जिनमें कहा गया था कि गूगल ने प्रतिद्वंद्वियों को बाहर रखने के लिए एंड्रॉयड का इस्तेमाल किया; अदालत ने 4.1 बिलियन यूरो का एंटी-ट्रस्ट जुर्माना बरकरार रखा.

कमीशन इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मकसद से पब्लिशर्स के कंटेंट और यूट्यूब मटीरियल का गूगल का इस्तेमाल कॉम्पिटिशन नियमों का उल्लंघन करता है.

एप्पल (APPLE)

यूरोपियन कमीशन ने 2025 में डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA) के तहत एप्पल पर 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया. इस महीने एप्पल को EU के उन नियमों के खिलाफ अदालती चुनौती में हार का सामना करना पड़ा, जिनके तहत उसके ऐप स्टोर और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम को "गेटकीपर" माना गया है और उन पर कॉम्पिटिशन से जुड़ी खास जिम्मेदारियां लागू होती हैं.

मेटा प्लेटफॉर्म्स (META PLATFORMS)

फेसबुक मार्केटप्लेस को फायदा पहुंचाने वाले तौर-तरीकों के कारण 2024 में मेटा प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 800 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया था. EU रेगुलेटर्स ने DMA और डिजिटल सर्विसेज एक्ट (DSA) के तहत भी मेटा की जांच की है, जिसमें उसके "पे ऑर कंसेंट" (पैसे दें या सहमति दें) वाले विज्ञापन मॉडल और फेसबुक व इंस्टाग्राम पर बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं शामिल हैं.

अमेजन (AMAZON.COM)

अमेजन को अपने ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों को लेकर रेगुलेटरी जांच का सामना करना पड़ा है, जबकि EU की जनरल कोर्ट ने DSA के तहत लगाई गई जिम्मेदारियों के खिलाफ उसकी चुनौती को खारिज कर दिया.

माइक्रोसॉफ्ट (MICROSOFT)

माइक्रोसॉफ्ट अपने ऑफिस सॉफ्टवेयर सुइट के साथ 'टीम्स' (Teams) को बंडल करने (एक साथ देने) से जुड़े समाधान पेश करके EU के संभावित बड़े एंटी-ट्रस्ट जुर्माने से बच गया.

TikTok और X

TikTok और X, EU के डिजिटल सर्विसेज एक्ट के मुख्य टारगेट में से हैं. रेगुलेटर्स ने ऑनलाइन सुरक्षा और विज्ञापन में पारदर्शिता से जुड़ी चिंताओं को लेकर TikTok की जांच की है, जबकि X को कंटेंट मॉडरेशन, पारदर्शिता और अपने Grok आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट को लेकर जांच का सामना करना पड़ा है.

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