विज्ञापन
विशेष लिंक

गूगल पर EU का 1 अरब डॉलर का जुर्माना; एप्पल और मेटा सहित कई अमेरिकी कंपनियों पर हो चुकी है कार्रवाई

कमीशन इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मकसद से पब्लिशर्स के कंटेंट और यूट्यूब मटीरियल का गूगल का इस्तेमाल कॉम्पिटिशन नियमों का उल्लंघन करता है.

Read Time: 4 mins
trusted source trusted source
Share
गूगल पर EU का 1 अरब डॉलर का जुर्माना; एप्पल और मेटा सहित कई अमेरिकी कंपनियों पर हो चुकी है कार्रवाई
उम्मीद है कि गूगल पर नया जुर्माना नहीं लगेगा.
  • यूरोपीय आयोग ने गूगल पर प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन करने पर 890 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है
  • यूरोपीय संघ की अदालत ने गूगल के खिलाफ पूर्व में लगाए गए एंटी-ट्रस्ट जुर्माने को बरकरार रखा है
  • मेटा प्लेटफॉर्म्स पर फेसबुक मार्केटप्लेस को लाभ पहुंचाने के कारण 800 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया था
इन सख्त नियमों का आम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं पर क्या असर पड़ेगा?

यूरोपीय आयोग ने बताया कि बृहस्पतिवार को अल्फाबेट की कंपनी गूगल पर कुल 890 मिलियन यूरो (1 बिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया गया. यह जुर्माना 'बिग टेक' कंपनियों की ताकत पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए यूरोपीय संघ के नियमों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया. हालांकि, इस अमेरिकी टेक कंपनी पर नए जुर्माने लगने की संभावना कम है, क्योंकि यूरोपीय संघ के रेगुलेटर्स ने इस अहम कानून का पालन करने की दिशा में कंपनी की अच्छी प्रगति की सराहना की है.

इन जुर्माने से यह साफ हो गया है कि यूरोप 'बिग टेक' कंपनियों को अपने प्रतिद्वंद्वियों को रोकने से रोकने के लिए दृढ़ है, भले ही इसके लिए उसे अमेरिका की आलोचना और जवाबी टैरिफ की धमकियों का सामना करना पड़े. हाल के वर्षों में, यूरोप के रेगुलेटर्स ने बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के खिलाफ एंटी-ट्रस्ट, प्राइवेसी और ऑनलाइन-सेफ्टी से जुड़ी कई जांच शुरू की हैं. नीचे कुछ सबसे अहम मामले दिए गए हैं:

गूगल (GOOGLE)

यूरोपियन कमीशन ने 23 जुलाई को कहा कि उसने 'बिग टेक' (बड़ी टेक कंपनियों) की ताकत को कम करने के लिए बनाए गए यूरोपियन यूनियन के नियमों का उल्लंघन करने पर गूगल पर कुल 890 मिलियन यूरो (1 बिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया है. इस महीने यूरोप की शीर्ष अदालत ने काफी हद तक EU के उन निष्कर्षों को सही ठहराया, जिनमें कहा गया था कि गूगल ने प्रतिद्वंद्वियों को बाहर रखने के लिए एंड्रॉयड का इस्तेमाल किया; अदालत ने 4.1 बिलियन यूरो का एंटी-ट्रस्ट जुर्माना बरकरार रखा.

कमीशन इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मकसद से पब्लिशर्स के कंटेंट और यूट्यूब मटीरियल का गूगल का इस्तेमाल कॉम्पिटिशन नियमों का उल्लंघन करता है.

एप्पल (APPLE)

यूरोपियन कमीशन ने 2025 में डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA) के तहत एप्पल पर 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया. इस महीने एप्पल को EU के उन नियमों के खिलाफ अदालती चुनौती में हार का सामना करना पड़ा, जिनके तहत उसके ऐप स्टोर और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम को "गेटकीपर" माना गया है और उन पर कॉम्पिटिशन से जुड़ी खास जिम्मेदारियां लागू होती हैं.

मेटा प्लेटफॉर्म्स (META PLATFORMS)

फेसबुक मार्केटप्लेस को फायदा पहुंचाने वाले तौर-तरीकों के कारण 2024 में मेटा प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 800 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया था. EU रेगुलेटर्स ने DMA और डिजिटल सर्विसेज एक्ट (DSA) के तहत भी मेटा की जांच की है, जिसमें उसके "पे ऑर कंसेंट" (पैसे दें या सहमति दें) वाले विज्ञापन मॉडल और फेसबुक व इंस्टाग्राम पर बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं शामिल हैं.

अमेजन (AMAZON.COM)

अमेजन को अपने ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों को लेकर रेगुलेटरी जांच का सामना करना पड़ा है, जबकि EU की जनरल कोर्ट ने DSA के तहत लगाई गई जिम्मेदारियों के खिलाफ उसकी चुनौती को खारिज कर दिया.

माइक्रोसॉफ्ट (MICROSOFT)

माइक्रोसॉफ्ट अपने ऑफिस सॉफ्टवेयर सुइट के साथ 'टीम्स' (Teams) को बंडल करने (एक साथ देने) से जुड़े समाधान पेश करके EU के संभावित बड़े एंटी-ट्रस्ट जुर्माने से बच गया.

TikTok और X

TikTok और X, EU के डिजिटल सर्विसेज एक्ट के मुख्य टारगेट में से हैं. रेगुलेटर्स ने ऑनलाइन सुरक्षा और विज्ञापन में पारदर्शिता से जुड़ी चिंताओं को लेकर TikTok की जांच की है, जबकि X को कंटेंट मॉडरेशन, पारदर्शिता और अपने Grok आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट को लेकर जांच का सामना करना पड़ा है.

यह भी पढ़ें-

Explainer: पाकिस्तान को अमेरिका से भारी-भरकम फंड मिल गया तो क्या होगा?

Explainer: भारत क्या सेमीकंडक्टर चिप में वर्ल्ड पावर बन सकता है? सेमिकॉन 2.0 से क्यों उम्मीदें

बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन जल्द ही दे सकते हैं इस्तीफा: रिपोर्ट, क्या शेख हसीना हैं कारण?

एक आंख के बदले एक सिर... चीन-रूस के विदेश मंत्रियों से मिलने के बाद ईरान को रुबियो की धमकी

भारत और चीन के लिए नेपाल के पीएम बालेन शाह अपने खुद के बनाए डिप्लोमेटिक नियम तोड़ रहे: सूत्र

जापान में परमाणु हथियार बनाने पर बहस तेज; खुद रक्षामंत्री ने दिया बयान, क्यों ये बेहद महत्वपूर्ण

सिंधु जल समझौते पर कभी नरम नहीं पड़ेगा भारत, बस दो शर्त पर पाकिस्तान को मिलेगी राहत: सूत्र

Explainer: भारत की समंदर में बादशाहत अमेरिका, इजरायल, यूरोप से लेकर खाड़ी देशों के लिए कैसे फायदेमंद?

बॉस ने नहीं, AI ने निकाला... फेसबुक-वाट्सएप-इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी META के खिलाफ कर्मचारी पहुंचे कोर्ट

Explainer: क्या रूस आने वाले महीनों में NATO की परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है? US इंटेलिजेंस रिपोर्ट से खौफ

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Google, Google Fined, Google Fined By EU, Meta Fined By EU, Apple Fined
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com