बॉस ने नहीं, AI ने निकाला... फेसबुक-वाट्सएप-इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी META के खिलाफ कर्मचारी पहुंचे कोर्ट

मेटा के दर्जनों कर्मचारियों ने सोशल मीडिया कंपनी पर मुकदमा किया है. उनका आरोप है कि कंपनी ने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स का इस्तेमाल किया. कर्मचारियों का कहना है कि जब उन्होंने कंपल्सरी लीव या मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) या बीमारी के कारण छुट्टी ली, तो AI ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया.

बॉस की राय ही नहीं ली

सोमवार को कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले की फेडरल कोर्ट में दायर इस मुकदमे में मेटा द्वारा इस साल की शुरुआत में लगभग 8,000 कर्मचारियों की छंटनी का जिक्र किया गया है. मेटा, Facebook, Instagram और WhatsApp की पैरेंट कंपनी है. मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि मेटा ने छंटनी के लिए कर्मचारियों की पहचान करने के लिए "इंटरनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के एक समूह" का इस्तेमाल किया, जिसमें AI परफॉर्मेंस रेटिंग और कीस्ट्रोक व एक्टिविटी-मॉनिटरिंग डेटा शामिल थे. 71 पेज की शिकायत में कहा गया है, "मेटा ने नौकरी से निकाले जाने वाले लोगों की लिस्ट उन मैनेजरों की सोच-समझकर की गई राय से नहीं बनाई, जो काम को अच्छी तरह समझते थे." इसके बजाय, केस करने वाले 26 कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी ने "लिस्ट में शामिल करने के लिए कर्मचारियों को स्कोर करने, रैंक करने और चुनने" के लिए AI सिस्टम का इस्तेमाल किया.

शिकायत करने वाले चाहते हैं कि कोर्ट मेटा को छंटनी को अंतिम रूप देने से रोकने के लिए शुरुआती आदेश दे, जबकि वे अपने दावों पर आगे बढ़ें. साथ ही, वे ऐसी राहत भी चाहते हैं जिसमें नौकरी पर वापस रखना, बकाया वेतन, खोई हुई इक्विटी, फायदे और दूसरे नुकसान की भरपाई शामिल हो सकती है.

एआई से कर रहे परफॉर्मेंस रैंकिंग

काम की जगह पर AI से फैसले लेने का मामला तेजी से एक पेचीदा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि कर्मचारी भेदभाव, प्राइवेसी और भरोसे को लेकर चिंता जता रहे हैं और रेगुलेटर ऐसे टूल्स की कानूनी वैधता की जांच कर रहे हैं. कैलिफोर्निया, कोलोराडो और इलिनोइस जैसे राज्यों ने पिछले कुछ सालों में ऐसे कानून या नियम बनाए हैं, जिनका मकसद कर्मचारियों को AI से जुड़े भेदभाव और "ऑटोमेटेड डिसीजन सिस्टम" से बचाना है. मेटा के खिलाफ मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि कंपनी के AI टूल्स कर्मचारियों की परफॉर्मेंस रैंकिंग, प्रोडक्टिविटी और दूसरे मेट्रिक्स का डेटा इकट्ठा करते हैं, और जब कर्मचारी मेडिकल या फैमिली लीव पर होते हैं, तो ये इनपुट मौजूद नहीं होते. दिव्यांग लोगों के मामले में, ये मेट्रिक्स कम हो सकते हैं.

शिकायत में कहा गया है, "इसका नतीजा यह हुआ कि जिन कर्मचारियों ने सुरक्षित छुट्टियां ली थीं, उन्हें छंटनी के लिए ज्यादा चुना गया. ऐसा उस स्कोरिंग के आधार पर किया गया जिसमें न सिर्फ उनकी सुरक्षित छुट्टियों को ध्यान में नहीं रखा गया, बल्कि असल में उन्हें इन छुट्टियों के अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए सजा भी दी गई."

शिकायत करने वालों में एक वैज्ञानिक भी शामिल हैं, जो बच्चे के जन्म से पहले की मंजूर प्रेग्नेंसी लीव पर थीं – उन्हें बच्चे के जन्म से सिर्फ दो दिन पहले छंटनी की सूचना दी गई. एक और शिकायतकर्ता इंजीनियर हैं, जिन्होंने बताया कि चोट के कारण छुट्टी लेने की वजह से उन्हें "कम रेटिंग" मिली. एक और शिकायतकर्ता मैनेजर हैं, जो मेडिकल लीव पर थे; उन्होंने बताया कि छुट्टी शुरू होने के 16 दिन बाद ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया.

मेटा के एक प्रवक्ता ने इन आरोपों को गलत बताया. उन्होंने 'द गार्डियन' को भेजे एक ईमेल में कहा, "इन दावों में कोई दम नहीं है और ये तथ्यों पर आधारित नहीं हैं. वर्कफोर्स मैनेजमेंट और ऑर्गनाइजेशन से जुड़े फैसले हमेशा लोगों ने ही लिए हैं, AI ने नहीं."

जानिए AI एम्प्लॉई-मॉनिटरिंग प्रोग्राम

मेटा ने इस साल की शुरुआत में अपना AI एम्प्लॉई-मॉनिटरिंग प्रोग्राम शुरू किया था. इसे कंपनी के डिवाइस पर कर्मचारियों के कीस्ट्रोक, माउस एक्टिविटी, ब्राउजर हिस्ट्री के साथ-साथ मैसेज, ईमेल और लोकेशन डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया था. मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग ने कहा था कि इसका मकसद कंपनी के AI सिस्टम को कर्मचारियों के व्यवहार के आधार पर ट्रेन करना था. 'द इन्फॉर्मेशन' की रिपोर्ट के मुताबिक, जकरबर्ग ने एक इंटरनल मीटिंग में कहा, "AI मॉडल बहुत होशियार लोगों को काम करते हुए देखकर सीखते हैं. इस कंपनी में काम करने वाले लोगों की औसत समझ-बूझ, आम तौर पर काम के लिए मिलने वाले लोगों की औसत समझ-बूझ से कहीं ज्यादा है."

मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि मेटा ने कर्मचारियों की सहमति के बिना चुपचाप मॉनिटरिंग प्रोग्राम शुरू किया. शिकायत के अनुसार, मेटा ने कर्मचारियों को इसके बारे में "कम दिखने वाली एक इंटरनल पोस्ट" के जरिए बताया – जिसे किसी सीनियर लीडर के बजाय एक इंजीनियर ने पोस्ट किया था. कम से कम कुछ टीमों में, कर्मचारियों से कोई सहमति या जानकारी देने का प्रॉम्प्ट नहीं मांगा गया, और कम से कम शुरुआत में, इससे बाहर निकलने (ऑप्ट-आउट करने) का कोई तरीका नहीं था.

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