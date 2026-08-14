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अलसी गले से नहीं उतरती? बादाम के साथ बनाएं ये स्वादिष्ट लड्डू, बार-बार खाने का करेगा मन

वजन कम करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना है, तो नीचे बताई गई अलसी और बादाम से बने लड्डू की रेसिपी एक बेहतरीन विकल्प है.

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अलसी गले से नहीं उतरती? बादाम के साथ बनाएं ये स्वादिष्ट लड्डू, बार-बार खाने का करेगा मन
वजन कम करने के लिए क्या खाना चाहिए?
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अगर आप भी वजन कम करने का सोच रहे हैं, तो नीचे बताई गई इन लड्डुओं की रेसिपी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है. इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप किचन में मौजूद कुछ चीजों से ही स्वादिष्ट और हेल्दी लड्डू बना सकते हैं. चलिए फिर देर किस बात की है, नोट करें रेसिपी.

अलसी और बादाम के लड्डू कैसे बनाएं | Alsi Aur Badam Ke Laddu Kaise Banaen

सामग्री:

  • असली के बीज (½ कप)
  • बादाम (½ कप)
  • नरम खजूर (6 बीज निकाले हुए)
  • चिया सीड्स (1 बड़ा चम्मच)
  • सूखा नारियल (1 बड़ा चम्मच)
  • पिघला हुआ घी (1 बड़ा चम्मच)
  • इलायची पाउडर (¼ छोटा चम्मच)

बनाने का आसान तरीका क्या है?

  1. सबसे पहले असली के बीजों को कम आंच पर 2 से 3 मिनट तक भून लें और फिर ठंडा होने के लिए रख दें.
  2. दूसरे पैन में बादाम को हल्का भून लें और ठंडा कर लें.
  3. भुनी हुई अलसी और बादाम को ग्राइंडर में डालकर दरदरा पीस लें.
  4. खजूर को ब्लेंड करके स्मूद पेस्ट तैयार करें.
  5. एक बड़े बाउल में अलसी-बादाम का मिश्रण और खजूर का पेस्ट मिलाएं.
  6. इसमें चिया सीड्स, सूखा नारियल, पिघला घी और इलायची पाउडर डालें.
  7. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर ऐसा मिश्रण तैयार करें जो आसानी से बंध सके.
  8. अब मिश्रण के छोटे-छोटे हिस्से लेकर हाथों से गोल लड्डू बना लें.
  9. लड्डुओं को कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखें, ताकि वे अच्छी तरह सेट हो जाएं.
  10. तैयार लड्डुओं को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें और जब चाहें हेल्दी स्नैक के रूप में खाएं.

 क्या डायबिटीज के मरीज ये लड्डू खा सकते हैं?

खजूर में प्राकृतिक शुगर होती है, इसलिए डायबिटीज के मरीज इन्हें खाने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लें.

क्या बिना घी के भी ये लड्डू बनाए जा सकते हैं?

हां, लेकिन घी स्वाद और बाइंडिंग दोनों में मदद करता है. चाहें तो इसकी मात्रा कम कर सकते हैं.

क्या फ्लैक्ससीड-डेट्स लड्डू वजन घटाने में मदद कर सकते हैं?

हां, इनमें फाइबर और हेल्दी फैट्स होते हैं जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करते हैं. हालांकि, इन्हें सीमित मात्रा में खाना चाहिए.

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