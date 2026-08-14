Mahindra का नया चीता Scorpio Lifestyler पेश, V-Cross और Hilux को मिलेगी कड़ी टक्कर, कीमत बेहद कम

Mahindra ने आखिरकार Global Pik Up के प्रोडक्शन वर्जन को पेश कर दिया है. कंपनी इसे सिर्फ ऐसा पिकअप नहीं बनाना चाहती, जिसे सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाए. Mahindra Scorpio Lifestyler को पहले एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट और उसके बाद वर्कहॉर्स के तौर पर पेश कर रही है. यही अंतर इस पिकअप के लिए काफी अहम साबित हो सकता है.

इस पिकअप को पहली बार 2023 में दक्षिण अफ्रीका में कॉन्सेप्ट के तौर पर दिखाया गया था. अब इसे भारत में अप्रैल 2027 तक लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने बताया है कि इसकी शुरुआती कीमत 19.79 लाख रुपये से कम होगी, एक्स-शोरूम. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसे Mahindra Lifestyler के नाम से बेचा जाएगा, जबकि भारत में इसे जाना-पहचाना Scorpio नाम दिया जाएगा. अगर Mahindra अपने वादों के मुताबिक इसे तैयार करने में सफल रहती है, तो Scorpio Lifestyler भारत के लाइफस्टाइल पिकअप बाजार को नई रफ्तार दे सकता है.

कीमत सबसे बड़ी बात

सबसे पहले कीमत की बात करते हैं. 19.79 लाख रुपये से कम की शुरुआती कीमत काफी अहम हो सकती है. Isuzu D-Max V-Cross और Toyota Hilux ने भारत में लाइफस्टाइल पिकअप सेगमेंट में अपनी जगह बना ली है, लेकिन दोनों ही सस्ती गाड़ियां नहीं हैं. इनके हायर वैरिएंट की कीमत पर पहुंचने के बाद ग्राहक एक ऐसी गाड़ी के लिए काफी पैसा खर्च करता है, जो ज्यादातर खरीदारों के लिए दूसरी कार हो सकती है. यही वजह है कि इस सेगमेंट का ग्राहक वर्ग सीमित है.

Mahindra इन दोनों के नीचे कीमत रखने की कोशिश कर रही है और इससे पूरा समीकरण बदल सकता है. जिन लोगों को Hilux या V-Cross खरीदने का विचार पसंद था, लेकिन कीमत को सही ठहराना मुश्किल था, उनके लिए अब ज्यादा आसानी से खरीदा जा सकने वाला विकल्प मिल सकता है. Mahindra की SUVs को भारतीय बाजार में मिलने वाली मजबूत मांग को देखते हुए Scorpio Lifestyler ऐसे ग्राहकों को भी आकर्षित कर सकता है, जिन्होंने पहले कभी पिकअप खरीदने के बारे में नहीं सोचा था. यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है.

Mahindra सिर्फ अच्छा लुक देकर काम नहीं चला सकता

यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है. Scorpio Lifestyler एक सही लाइफस्टाइल पिकअप जैसा दिखता है, लेकिन इस सेगमेंट में सिर्फ लुक काफी नहीं है. इसे ऐसे रास्तों पर भी सक्षम होना होगा जहां सड़क खत्म हो जाती है. साथ ही सामान्य सड़कों पर आरामदायक होना भी जरूरी है. पीछे लोड बेड में सामान न होने पर भी इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल में सुविधाजनक रहना होगा.

Mahindra के अनुसार Lifestyler को उसकी अगली पीढ़ी के बॉडी-ऑन-फ्रेम आर्किटेक्चर पर तैयार किया गया है. इसे क्षमता, मजबूती, सुरक्षा और बेहतर रिफाइनमेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसे शुरुआत से ही एक ग्लोबल प्रोडक्ट के तौर पर विकसित किया गया है. यानी यह पहले भारत के लिए बनाया गया प्रोडक्ट नहीं है, जिसे बाद में दूसरे देशों के लिए बदला गया.

Scorpio नाम चुनना समझदारी भरा फैसला

Mahindra इसे सिर्फ Global Pik Up नाम देकर भी लॉन्च कर सकती थी. लेकिन कंपनी ने इसके साथ Scorpio नाम जोड़ा है. भारत के लिए कंपनी का ये फैसला समझदारी भरा है. Scorpio की पहचान हमेशा से मजबूत और कहीं भी जाने वाली SUV की रही है. वहीं Scorpio-N ने इसी फॉर्मूले को ज्यादा प्रीमियम अंदाज में पेश किया है. Lifestyler इन दोनों के बीच की जगह पर नजर आता है.

इसका लुक मजबूत है, लेकिन Mahindra इसके साथ प्रीमियम इंटीरियर, SUV जैसा आराम और आधुनिक टेक्नोलॉजी भी देने की बात कर रही है.

यह कॉम्बिनेशन भारत में काफी अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि भारतीय ग्राहक अब ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो अलग-अलग जरूरतों को पूरा कर सके.

तीन एडिशन बताते हैं Mahindra की सोच

Mahindra ने Lifestyler के तीन अलग रूप दिखाए हैं. इनमें Valley, Surfer और Trail शामिल हैं. Valley को ज्यादा रिफाइंड, काम और मनोरंजन दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रूप में पेश किया गया है. Surfer आजादी और घूमने-फिरने वाली सोच पर आधारित है, जबकि Trail तीनों में सबसे ज्यादा एडवेंचर वाला रूप है.

एक स्तर पर ये सिर्फ डिजाइन थीम हैं. लेकिन इनसे यह भी पता चलता है कि Mahindra अपने ग्राहक को किस तरह देख रही है. ये जरूरी नहीं कि ग्राहक पिकअप इसलिए खरीद रहा हो क्योंकि उसे रोज सामान ढोना है. वह पिकअप से मिलने वाली आजादी चाहता है. इसी वजह से Lifestyler को ड्राइविंग सीट से एक कमर्शियल गाड़ी की बजाय SUV जैसा महसूस होना जरूरी होगा. अगर Mahindra यह संतुलन सही तरीके से बना पाती है, तो यह पिकअप सफल हो सकता है.

V-Cross सबसे बड़ी चुनौती

Scorpio Lifestyler के लिए Isuzu D-Max V-Cross सबसे अहम मुकाबला होगा. Isuzu ने इस सेगमेंट में कई साल बिताए हैं और V-Cross की सबसे बड़ी ताकत इसकी विश्वसनीयता और उन ग्राहकों के बीच बनी पहचान है, जो वास्तव में पिकअप का इस्तेमाल टूरिंग और ऑफ-रोडिंग के लिए करते हैं.

V-Cross को खुद को किसी दूसरी तरह की गाड़ी साबित करने की जरूरत नहीं है. वह पहले एक पिकअप है. Mahindra की चुनौती ये होगी कि वह वही मजबूती और क्षमता दे, लेकिन इसके साथ अपनी ताकत भी जोड़े. इनमें आधुनिक टेक्नोलॉजी, फीचर से भरपूर केबिन, SUV जैसा ड्राइविंग अनुभव और संभव तौर पर काफी कम कीमत शामिल हैं. अगर Mahindra यह कॉम्बिनेशन तैयार कर पाती है, तो V-Cross के सामने एक मजबूत चुनौती खड़ी हो सकती है.

Hilux का मामला थोड़ा अलग

Toyota Hilux लगभग अपने अलग वर्ग में है. इसके पीछे दशकों की ग्लोबल पहचान है. जब मजबूती और लंबे समय तक इस्तेमाल की बात आती है, तो Toyota ब्रांड को काफी मजबूत भरोसा हासिल है. Mahindra रातोंरात इस मामले में Toyota को पीछे नहीं छोड़ सकती और उसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है.

Scorpio Lifestyler के जरिए Mahindra Hilux को महंगा महसूस करा सकती है. अगर 20 लाख रुपये से कम में एक सक्षम और अच्छे फीचर्स वाला Mahindra लाइफस्टाइल पिकअप मिलता है, तो Hilux की ज्यादा कीमत को सही ठहराना कुछ ग्राहकों के लिए मुश्किल हो सकता है.

कुछ ग्राहकों के लिए Toyota का नाम और उसकी प्रतिष्ठा अब भी ज्यादा कीमत के लायक होगी. लेकिन दूसरे ग्राहकों को Mahindra काफी कम कीमत में वही अनुभव दे सकती है. इससे इस सेगमेंट में नए खरीदार भी आ सकते हैं.

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