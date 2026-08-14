70 साल के बिशप पर 15 साल की लड़की से रेप का आरोप, कोर्ट में हुए पेश, जानिए कैसे खुला मामला

इंग्लैंड में नॉर्थम्प्टन के बिशप पर लूर्डेस की तीर्थयात्रा के दौरान एक टीनएज लड़की के साथ रेप करने का आरोप लगा है. बिशप इस मामले में कोर्ट में पेश भी हुए. 70 साल के डेविड ओकली पर आरोप है कि उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में उस लड़की के साथ दो बार सेक्स किया, जो उस समय 15 साल की थी. स्टैफोर्डशायर पुलिस की रेप और गंभीर यौन अपराधों की टीम की जांच के बाद, जून में ओकली पर 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दो बार रेप करने का आरोप लगाया गया था. उस समय ओकली 40 के दशक के बीच में थे और कैथोलिक पादरी के तौर पर काम कर रहे थे.

कोर्ट में ये बात मान ली

वे गुरुवार को पहली बार आरोपों का सामना करने के लिए अपने वकील के ऑफिस से वीडियो-लिंक के जरिए वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए. सरकारी वकील सारा मैडेन ने कोर्ट को बताया कि ओकली और वह लड़की 'लूर्डेस की तीर्थयात्रा पर जाने के बाद... एक-दूसरे को डेट करने लगे थे'. मैडेन ने कहा, 'उन्हें कम से कम दो बार आरोपी के साथ सेक्स करने की बात याद है.'

पहले पादरी, फिर बने बिशप

दक्षिण-पश्चिम फ्रांस में स्थित लूर्डेस में हर साल 'सैंक्चुअरी ऑफ अवर लेडी ऑफ लूर्डेस' में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं; यह दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कैथोलिक तीर्थस्थलों में से एक है. वेस्ट मिडलैंड्स के स्टॉरब्रिज में जन्मे और 1980 में पादरी बने ओकली, 2020 में नॉर्थम्प्टन के बिशप बने. पिछले साल सितंबर में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वे अभी सार्वजनिक सेवा के काम से दूर हैं. ओकली से इन दो आरोपों पर अपना पक्ष रखने के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि मुख्य मजिस्ट्रेट पॉल गोल्डस्प्रिंग ने मामले को 'द ओल्ड बेली' (अदालत) भेज दिया.

पीड़ित से संपर्क करने पर रोक

जज ने कहा, 'मामले की गंभीरता और आरोपी की पिछली नौकरी को देखते हुए, इसे सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट भेजा जाना चाहिए.' उन्होंने ओकली को जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि 10 सितंबर को होने वाली सुनवाई से पहले वे कथित पीड़ित या उसके परिवार से संपर्क नहीं करेंगे. आपराधिक आरोपों की खबर सामने आने के बाद, नॉर्थम्प्टन के कैथोलिक डायोसिस ने कहा कि 'सुरक्षा से जुड़े पुराने आरोपों' की जांच के बाद ओकली पर आरोप लगाए गए हैं. उन्होंने आगे कहा: 'हम समझते हैं कि यह सभी संबंधित लोगों के लिए बहुत परेशान करने वाला होगा, लेकिन हम चल रही कानूनी प्रक्रिया पर और कोई टिप्पणी नहीं कर सकते.'

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