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Explainer: पाकिस्तान को अमेरिका से भारी-भरकम फंड मिल गया तो क्या होगा?

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अदील मलिक ने प्रस्तावित रिजर्व सुविधा को "जियोपॉलिटिकल रेंट" (भू-राजनीतिक लाभ) कहा है. यह सुविधा ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल संघर्ष में पाकिस्तान की मध्यस्थता और हाल के दिनों में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच सामने आई है.

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Explainer: पाकिस्तान को अमेरिका से भारी-भरकम फंड मिल गया तो क्या होगा?
अमेरिका की मदद के बाद भी शहबाज शरीफ की मुश्किलें कम नहीं होंगी.
  • पाकिस्तान ने अमेरिका से दस अरब डॉलर के एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड की मांग की है, जिससे आर्थिक स्थिरता मिलेगी
  • इस फंडिंग से पाकिस्तान को IMF, चीन और सऊदी अरब पर निर्भरता कम करने के नए विकल्प मिलेंगे
  • अमेरिका पाकिस्तान की मिनरल सेक्टर में भूमिका बढ़ाने और संभावित माइनिंग डील्स में निवेश का इच्छुक है
क्या अमेरिकी फंडिंग मिलने के बाद पाकिस्तान को आर्थिक सुधारों की जरूरत नहीं रहेगी?

ईरान युद्ध भले ही अब तक समाप्त नहीं हुआ और इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, मगर पाकिस्तान अपनी मध्यस्थता की कीमत वसूल करने लगा है. पाकिस्तान ट्रंप प्रशासन के साथ अपने अच्छे राजनयिक संबंधों को आर्थिक मदद में बदलने की कोशिश कर रहा है. मगर अर्थशास्त्रियों  का कहना है कि नई फंडिंग से भी पाकिस्तान को वो सुधार करने ही पड़ेंगे, जिन्हें करने से इस्लामाबाद लंबे समय से बचता रहा है.

पाकिस्तान की अमेरिका से डिमांड

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस हफ्ते वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर के अमेरिकी एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड की मांग की. यह जानकारी मामले की जानकारी रखने वाले उन सूत्रों से मिली है, जिन्हें इस बारे में सार्वजनिक रूप से बात करने की इजाजत नहीं थी. एक ऐसी बात जो पहले सामने नहीं आई थी, उसके मुताबिक पाकिस्तान ने बाद में अमेरिकी EXIM बैंक के साथ एक अलग ट्रेड-फाइनेंस सुविधा का प्रस्ताव भी रखा. यह जानकारी भी एक ऐसे सूत्र से मिली जिसे इस मामले पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने की इजाजत नहीं थी. दोनों प्रस्तावों से पाकिस्तानी रुपये को मजबूती मिलेगी और फंडिंग के लिए सिर्फ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, चीन और सऊदी अरब पर निर्भर रहने के बजाय अन्य विकल्प भी मिलेंगे. इस साल पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर (युद्धविराम) कराने में मदद की, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में उसकी आर्थिक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है.

बदले में अमेरिका को क्या मिलेगा

संयुक्त अरब अमीरात के साथ तनाव के बीच, पाकिस्तान ने अप्रैल में अबू धाबी को 3.5 अरब डॉलर चुकाए, जो उसके रिजर्व का पांचवां हिस्सा था, और इस कमी को पूरा करने के लिए सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर की मदद ली. हालांकि, यह साफ नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान के प्रस्तावों को मानेगा या नहीं, लेकिन कुछ जानकारों को इसमें वॉशिंगटन के लिए भी फायदे दिखते हैं. 'द एशिया ग्रुप' के पार्टनर उजैर यूनुस ने कहा कि ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान के अहम मिनरल सेक्टर में बड़ी भूमिका निभाना चाहता है. उन्होंने कहा कि इस फाइनेंसिंग से संभावित माइनिंग डील्स में अमेरिका की भूमिका और मजबूत होने की उम्मीद है. लेकिन कुछ लोग अमेरिका और पाकिस्तान के बीच किसी भी डील के सही होने पर शक जताते हैं.

पाकिस्तान को क्या फायदा

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अदील मलिक ने प्रस्तावित रिजर्व सुविधा को "जियोपॉलिटिकल रेंट" (भू-राजनीतिक लाभ) कहा है. यह सुविधा ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल संघर्ष में पाकिस्तान की मध्यस्थता और हाल के दिनों में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच सामने आई है. IMF के लागू किए गए सुधारों का हाल ही में कुछ असर दिखा है. बुधवार को S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने पाकिस्तान की रेटिंग 'B-' से बढ़ाकर 'B' कर दी. मजबूत फिस्कल और इंस्टीट्यूशनल हालात का हवाला देते हुए नौ साल में यह पहला अपग्रेड है. लेकिन 7 अरब डॉलर के IMF प्रोग्राम की एक राजनीतिक कीमत भी है. टैक्स में बढ़ोतरी और खर्चों पर रोक, जो लोगों को पसंद नहीं आते. पाकिस्तान की सरकार 2029 में होने वाले चुनावों की ओर देख रही है. कैपिटल इकोनॉमिक्स के गैरेथ लेदर ने कहा कि प्रस्तावित अमेरिकी फंड पाकिस्तान के रिजर्व के लिए एक आपातकालीन फंड का काम करेगा. इसके लिए न तो IMF की कड़ी शर्तों की जरूरत होगी और न ही चीन और सऊदी अरब की जमा राशि की तरह बार-बार रिन्यूअल की.

पैसा आएगा पर ग्रोथ नहीं

इसके अलावा, EXIM बैंक की सुविधा से पाकिस्तानी खरीदार अमेरिकी एक्सपोर्टर्स को पेमेंट एक से तीन साल तक टाल सकेंगे, जिससे दक्षिण एशियाई देश के साथ अमेरिका का ट्रेड घाटा कम होगा. हालांकि, असली परीक्षा यह नहीं होगी कि नया पैसा आता है या नहीं, बल्कि यह होगी कि क्या पाकिस्तान आखिरकार टैक्स, एनर्जी और सरकारी कंपनियों में सुधार करता है. यह बात पाकिस्तानी अर्थशास्त्री वकार अहमद ने कही. उन्होंने कहा कि इनके बिना पाकिस्तान बार-बार IMF के पास ही जाता रहेगा. अहमद ने कहा, "नई लिक्विडिटी से कुछ समय तो मिल सकता है, लेकिन इससे ग्रोथ नहीं खरीदी जा सकती." इस हफ्ते अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी के हवाले से जारी एक बयान में पाकिस्तान के सुधारों की तारीफ तो की गई, लेकिन ज्यादा आर्थिक आत्मनिर्भरता और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में वापसी पर जोर दिया गया. इसमें 10 अरब डॉलर की मांगी गई सुविधा का कोई जिक्र नहीं था.

बाहर निकलने का रास्ता नहीं

चीन शायद पाकिस्तान के लिए अमेरिकी मदद का विरोध नहीं करेगा. स्टिमसन सेंटर में चीन प्रोग्राम की डायरेक्टर युन सन ने कहा कि बीजिंग चाहता है कि पाकिस्तान में स्थिरता आए, लेकिन वह उसका एकमात्र समर्थक नहीं बने रहना चाहता — और वह चाहेगा कि वॉशिंगटन भी इस ज़िम्मेदारी में उसका साथ दे. बहुत कम लोगों को उम्मीद है कि अमेरिकी एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड पाकिस्तान को IMF और उसके सुधारों से पीछे हटने देगा. मलिक ने कहा कि IMF के प्रोग्राम पाकिस्तान में अमेरिका के जियोपॉलिटिकल हितों से गहराई से जुड़ गए हैं और अमेरिकी प्रभाव का एक बड़ा जरिया बन गए हैं; ऐसा जरिया जिसे वॉशिंगटन शायद ही छोड़ना चाहेगा.

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