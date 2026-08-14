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30 minutes ago

Breaking News & LIVE Updates: भारत हर साल 15 अगस्त को जश्न-ए-आजादी की सालगिरह मनाता है. इस साल यानी 2026 में यह दिन शनिवार को पड़ रहा है. स्वतंत्रता दिवस 200 से ज्यादा साल के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत की आजादी और उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने एक आजाद देश के सपने को सच करने में मदद की. पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं. वहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तान 14 अगस्त यानी आजादी दिवस के दिन भी जहर उगल रहा है. पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसकी चोट अभी भी पाकिस्तान की हुकूमत को दर्द दे रही है. पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौता रद्द करने के भारत के फैसले पर धमकी दी है.

भारत में आज 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' मनाया जा रहा है. भारत देश उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है, जिन्होंने 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाई और अकल्पनीय पीड़ा सही. 

इसके अलावा, उत्तराखंड के चमोली जिले में एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइट पर बन रही सुरंग में पानी और मलबा घुसने से कई लोगों की मौत हो गई. यह घटना गुरुवार शाम पिपलकोटी में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (THDC) में हुई.

देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए इस LIVE पेज पर बने रहें.

Aug 14, 2026 09:05 (IST)
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LIVE: जश्न-ए-आजादी के मौके पर आधी रात तिरंगा फहराएंगे उद्धव ठाकरे

80वें स्वतंत्रता दिवस पर यानी आज आधी रात शिवसेना भवन में उद्धव ठाकरे तिरंगा फहराएंगे. शिवसेना भवन में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा. आज आधी रात उद्धव और आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में तिरंगा फहराया जाएगा. इस प्रोग्राम में पार्टी के कई नेताओं और समर्थकों के शामिल होने की उम्मीद है.

(इनपुट- रिज़वान शेख़)

Aug 14, 2026 08:54 (IST)
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LIVE News: '14 अगस्त क्रूरतम अध्याय का साक्षी', बोले अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "14 अगस्त 1947 का दिन इतिहास के उस क्रूरतम अध्याय का साक्षी है, जिसमें अमानवीय पीड़ा सहते हुए लाखों लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा और करोड़ों लोगों को घर, संपत्ति व अपनों को छोड़कर विस्थापित होना पड़ा. देश के बंटवारे का यह दंश, जो कांग्रेस की देन है, उसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा. इस विभीषिका में अपने प्राण गंवाने वाले और अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं."

उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के जरिए इस त्रासदी की स्मृतियों को युवा पीढ़ी तक पहुंचा रही है, जिससे देश को फिर से तोड़ने वाली ताकतें कभी सफल न हो सकें और ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ ही हमारा सर्वोच्च ध्येय बने.

Aug 14, 2026 08:21 (IST)
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LIVE News: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर क्या बोले PM मोदी?

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1947 के बंटवारे वक्त हुए नुकसान को याद किया. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा,"हम उन सभी लोगों के साहस को याद करते हैं, जो विभाजन से प्रभावित हुए थे. यह इतिहास का वह दौर था, जिसने कई जिंदगियां तहस-नहस कर दीं. परिवार उजड़ गए. अपनों को खो दिया और लोगों ने भारी पीड़ा सही. साथ ही, इन चुनौतियों से उबरते हुए लोगों ने शून्य से अपनी ज़िंदगी फिर से बनाई, मुश्किलों को कामयाबी में बदला और देश की तरक्की में बड़ा योगदान दिया. उनकी जीवन-यात्राएं हमें इंसानी जज्बे की ताकत की याद दिलाती हैं."

उन्होंने आगे कहा कि यह दिन हमारे देश में आपसी सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करे और हम सब मिलकर 'विकसित भारत' के निर्माण की दिशा में काम करें.

 

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