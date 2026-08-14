Breaking News & LIVE Updates: भारत हर साल 15 अगस्त को जश्न-ए-आजादी की सालगिरह मनाता है. इस साल यानी 2026 में यह दिन शनिवार को पड़ रहा है. स्वतंत्रता दिवस 200 से ज्यादा साल के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत की आजादी और उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने एक आजाद देश के सपने को सच करने में मदद की. पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं. वहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तान 14 अगस्त यानी आजादी दिवस के दिन भी जहर उगल रहा है. पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसकी चोट अभी भी पाकिस्तान की हुकूमत को दर्द दे रही है. पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौता रद्द करने के भारत के फैसले पर धमकी दी है.

भारत में आज 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' मनाया जा रहा है. भारत देश उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है, जिन्होंने 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाई और अकल्पनीय पीड़ा सही.

इसके अलावा, उत्तराखंड के चमोली जिले में एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइट पर बन रही सुरंग में पानी और मलबा घुसने से कई लोगों की मौत हो गई. यह घटना गुरुवार शाम पिपलकोटी में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (THDC) में हुई.

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