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न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के रनवे पर ट्रक से टकराया एयर कनाडा एक्सप्रेस का विमान, कई घायल- VIDEO

US Plane Collision at New York La Guardia Airport: यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एयरपोर्ट पर सभी विमानों के लिए ग्राउंड स्टॉप जारी किया है. यानी सभी प्लेन को ग्राउंड कर दिया गया है.

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न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के रनवे पर ट्रक से टकराया एयर कनाडा एक्सप्रेस का विमान, कई घायल- VIDEO
US Plane Accident: न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के रनवे पर ट्रक से टकराया एयर कनाडा एक्सप्रेस का विमान
  • एयर कनाडा एक्सप्रेस का विमान न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट पर एक ग्राउंड व्हीकल से टकरा गया है
  • इस हादसे में कई लोग घायल हुए और एयरपोर्ट पर बचाव एवं निकासी अभियान शुरू किया गया था
  • यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एयरपोर्ट पर सभी विमानों के लिए ग्राउंड स्टॉप जारी कर दिया है
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US Plane Collision at  New York La Guardia Airport: एयर कनाडा एक्सप्रेस का एक प्लेन न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट पर एक ग्राउंड व्हीकल (गाड़ी) से टकरा गया. यह जानकारी फ्लाइट-ट्रैकिंग वेबसाइट FlightRadar24 ने सोमवार देर रात एक्स पर एक पोस्ट में दी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना में कई लोग घायल हो गए. इस हादसे के बाद एयरपोर्ट पर लोगों को निकालने और उन्हें बचाने का अभियान शुरू हो गया है. एक नोटिस के अनुसार, यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एयरपोर्ट पर सभी विमानों के लिए ग्राउंड स्टॉप जारी किया है. 

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते 4 फायर फाइटर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

टक्कर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए जिनमें एयरपोर्ट पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक क्लिप में दिख रहा है कि विमान का अगला हिस्सा कई डिग्री तक ऊपर उठ गया और उसमें से यात्री नीचे उतर रहे हैं.

यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस के नोटिस के अनुसार एयरपोर्ट पर सभी विमानों के लिए ग्राउंड स्टॉप का निर्देश जारी करने का कारण आपातकालीन था. बिना किसी अधिक जानकारी के कहा गया है कि उच्च संभावना है कि इस नोटिस को आगे और अधिक वक्त के लिए बचाया जा सकता है. वायुसैनिकों को एक अलग नोटिस में, FAA ने कहा कि एयरपोर्ट को ⁠1800 GMT तक बंद किया जा सकता है.

हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार  यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने अभी तक हादसे के कारण लोगों को लगी चोट या इससे किस हद तक क्षति हुई है, इसके बारे में विवरण जारी नहीं किया है.

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