इंडोनेशिया में भूकंप से 38 की मौत, स्पेन के ग्रैनाडा में भी हिली धरती, VIDEO देख कांप जाएंगे

- भूकंप से प्रभावित इलाकों में भारी तबाही हुई, कई इमारतें ढह गईं और लगभग 2,000 ग्रामीण अस्थायी शेल्टर में चले गए
- बचाव कार्यों के लिए तीन हेलीकॉप्टर और एक बचाव जहाज तैनात किए गए, लेकिन बिजली गुल होने से बचाव में दिक्कतें आईं
- स्पेन के ग्रेनाडा में 5.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे इमारतों को नुकसान पहुंचा और लोग डर के कारण जाग गए
शनिवार तड़के इंडोनेशिया के तट पर 7.7 तीव्रता का ज़बरदस्त भूकंप आया. इसमें कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें व घर ढह गए. खतरनाक भूकंपों के लिए जाने जाने वाले इस इलाके में भूकंप से अफरा-तफरी मच गई. धरती इतनी जोर से हिल रही थी कि लोग सड़कों पर बैठ गए. अधिकारियों ने बताया कि एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. वहीं स्पेन के ग्रैनाडा में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है.
देखिए हिलती हुई धरती
❗️💥 Indonésia registra tremores secundários— Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) August 14, 2026
📍 Após o terremoto principal ter a magnitude revisada para 7,7, o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (CSEM) registrou três tremores secundários na região.
👉 Os eventos tiveram magnitudes de 5,9, 5,6 e 6,1, com profundidades… pic.twitter.com/lixhNbJ58n
भूस्खलन से 16 शव निकले
यू.एस. जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, स्थानीय समयानुसार सुबह 5:58 बजे इंडोनेशिया के फ्लोरेस इलाके में 10 किलोमीटर (छह मील) की गहराई पर भूकंप आया. इसका केंद्र पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत के एंडे शहर से 68 किलोमीटर (42 मील) उत्तर-उत्तर-पश्चिम में था. शुरुआती भूकंप के बाद कई झटके (आफ्टरशॉक्स) भी महसूस किए गए. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के प्रमुख सुहार्यांतो ने बताया कि बचाव कर्मियों ने कम से कम 38 शव बरामद किए हैं. इनमें से ज्यादातर शव सिक्का, मंग्गाराई और ईस्ट मंग्गाराई के बुरी तरह प्रभावित इलाकों से मिले हैं, जिनमें मंग्गाराई के रेओक गांव में भूस्खलन से निकाले गए 16 शव भी शामिल हैं. कम से कम 13 लोगों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया, जिनमें से दो गंभीर रूप से घायल थे.
बिल्डिंग हो गई टेढ़ी, देखें VIDEO
🚨 The earthquake in Indonesia was magnitude 7.7. For many people, the early morning began with disaster. 🇮🇩#Indonesia #Earthquake #BreakingNews #EarthquakeAlert pic.twitter.com/c4edaQnCEh— Mahrosh Pervaiz (@MahroshPervaiz1) August 15, 2026
2000 ग्रामीण घर छोड़कर भागे
सुहार्यांतो (जो कई इंडोनेशियाई लोगों की तरह सिर्फ एक नाम का इस्तेमाल करते हैं) ने बताया कि लॉजिस्टिक्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑपरेशन में मदद के लिए तीन हेलीकॉप्टर और एक बचाव जहाज तैनात किया गया है. इसमें जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना भी शामिल है, क्योंकि ईस्ट नुसा तेंगारा का भूगोल ऐसा है कि वहां कई द्वीप हैं और परिवहन व पहुंचने में काफी मुश्किलें आती हैं. उन्होंने बताया कि नागेकेओ इलाके के लगभग 2,000 ग्रामीण अपने घर छोड़कर अस्थायी शेल्टर में चले गए हैं. ईस्ट नुसा तेंगारा के पुलिस प्रमुख रूडी डारमोको ने बताया कि भूकंप से भारी नुकसान हुआ है और कई इमारतें ढह गई हैं. उन्होंने कहा कि शहरों और गांवों में बिजली गुल होने से जानकारी मिलने में रुकावट आई है और खोज व बचाव कार्यों में मुश्किल हो रही है.
घर और दफ्तर के अंदर का नजारा
Tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió la costa norte de Flores en #Indonesia, se han registrado tres réplicas de 5,9, 5,6 y 6,1, según el USGS.— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 15, 2026
La agencia meteorológica indonesia (BMKG) mantiene activa la alerta temprana de tsunami y pide a la población alejarse de… pic.twitter.com/ar1bHxUMZ5
स्पेन में 5.0 तीव्रता का भूंकप
स्पेन का मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ग्रेनाडा शनिवार को 5.0 तीव्रता के दुर्लभ भूकंप ने आधी रात को लोगों की नींद उड़ा दी. इसने दक्षिणी शहर में इमारतों को नुकसान पहुंचाया. नेशनल ज्योग्राफिकल इंस्टीट्यूट (IGN) के अनुसार, भूकंप के झटके रात 1:00 बजे (शुक्रवार 2300 GMT) के ठीक बाद महसूस किए गए. इसका केंद्र ग्रेनाडा से 10 किलोमीटर (छह मील) दक्षिण में अलहेंडिन शहर में था. अंडालूसिया की इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि उन्हें पूरे इलाके से 200 से ज़्यादा कॉल आए, जिनमें सेविल, कॉर्डोबा और कोस्टा डेल सोल के बीच रिजॉर्ट शामिल हैं.
पहली बार इतना तेज भूकंप आया
स्पेनिश मीडिया द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में ग्रेनाडा की सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ और कारों की खिड़कियां टूटी हुई दिखाई दीं. ग्रेनाडा के पास ही स्थित ह्यूटर वेगा शहर की रहने वाली मार्ता मेयरगा फर्नांडीज ने पब्लिक ब्रॉडकास्टर RTVE को बताया, "हमने सचमुच झटके महसूस किए, वे इतने तेज थे कि हमारी नींद खुल गई." उन्होंने कहा कि उन्होंने "काफी जगहों पर दरवाजों के सामने के हिस्से को क्षतिग्रस्त" देखा और दोस्तों ने अलमारियों से गिरे सामान की तस्वीरें शेयर कीं. स्पेन के सबसे ज़्यादा आबादी वाले इलाके में छोटे-मोटे भूकंप आना आम बात है, लेकिन वे शायद ही कभी 5 की तीव्रता तक पहुंचते हैं. ग्रेनाडा मुख्य रूप से यूनेस्को की सूची में शामिल अलहम्ब्रा पैलेस के लिए जाना जाता है. यह मध्ययुगीन इस्लामी वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है और स्पेन के आखिरी मुस्लिम साम्राज्य के शासकों का घर था.
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