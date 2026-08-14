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आसान नहीं है राजघराने में रहना, ब्रुनेई के सुल्तान ने अपनी बहू को राजशाही से निकाला

हसनल बोल्कियाह अपनी संपत्ति और शानदार जीवनशैली के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं और उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा निजी कार संग्रह है, जिसकी अनुमानित कीमत 5 बिलियन डॉलर है.

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आसान नहीं है राजघराने में रहना, ब्रुनेई के सुल्तान ने अपनी बहू को राजशाही से निकाला
ब्रुनेई के सुल्तान और उनके बेटे व बहू की तस्वीर.
  • पेंगिरन राबियातुल अदावियाह अब शाही परिवार की सदस्य नहीं हैं, उनके व्यवहार को अशोभनीय और सम्मानहीन माना गया है
  • सुल्तान ने इस्लामी शरिया कानून लागू किए हैं, जिनमें समलैंगिकता और व्यभिचार पर कड़ी सजा का प्रावधान शामिल है
  • सुल्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा निजी कार संग्रह है और इस्ताना नूरुल इमान पैलेस में 1700 बेडरूम स्थित हैं
पेंगिरन राबियातुल अदावियाह से उनके शाही खिताब आखिर क्यों छीने गए?

ब्रुनेई के सुल्तान ने अपनी बहू पेंगिरन राबियातुल अदावियाह से उनके शाही खिताब छीन लिए हैं. दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सुल्तान हसनल बोल्किया ने यह आदेश तब जारी किया जब 33 वर्षीय बहू ने राजशाही की अच्छी छवि को नुकसान पहुंचाया. पेंगिरन 2015 में ब्रुनेई के शाही परिवार का हिस्सा बनी थी. उन्होंने ब्रुनेई के सिंहासन के चौथे उत्तराधिकारी प्रिंस अब्दुल मलिक से दस दिनों तक चले एक शानदार समारोह में शादी की थी. मगर ये रिश्ता आसान नहीं रहा.

सुल्तान के परिवार में कौन-कौन

इस जोड़े के चार बच्चे हुए. प्रिंसेस मुथीआ (10 साल), प्रिंसेस फथिया (8 साल), प्रिंसेस खालिशा (6 साल) और प्रिंसेस नबीला (16 महीने) के टाइटल पर अब भी कोई असर नहीं पड़ा है. सिर्फ उनकी मां के खिताब को छीन लिया गया है. प्रिंस अब्दुल, सुल्तान और उनकी पहली पत्नी क्वीन सालेहा के दूसरे बेटे हैं. सुल्तान की तीन पत्नियों से कुल 12 बच्चे हैं. हालांकि, महल ने उन खास वजहों का खुलासा नहीं किया है, जिनकी वजह से पेंगिरन के टाइटल छीन लिए गए, लेकिन मलेशिया के 'न्यू स्ट्रेट्स टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रैंड चेम्बरलेन के ऑफिस ने पुष्टि की कि वह अब शाही परिवार का हिस्सा नहीं हैं और कहा:

'पेंगिरन राबियातुल अदाविया के ऐसे व्यवहार के कारण यह कदम उठाया गया, जिसे शाही परिवार के सदस्य की पत्नी के लिए अशोभनीय माना गया. यह भी पाया गया कि उनके कामों से राजशाही की अच्छी छवि को नुकसान पहुंचा और सुल्तान हसनल बोलकिया के प्रति सम्मान की कमी दिखी.'
ब्रुनेई के सुल्तान के बेटे और बहू

एलिजाबेथ के साथ बोल्किया के अच्छे संबंध

80 साल के हसनल बोल्किया देश के सुल्तान और सर्वेसर्वा शासक होने के साथ-साथ, 1984 में यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिलने के बाद से ब्रुनेई के प्रधानमंत्री भी रहे हैं. उनका शासनकाल विवादों से भी घिरा रहा है और उन्हें अपने देश में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा है. इसके बावजूद, बोल्किया के दिवंगत महारानी एलिजाबेथ के साथ अच्छे संबंध रहे. अपने पिता की तरह ही, उन्हें भी महारानी ने 'नाइट' की उपाधि दी थी और दोनों अपने-अपने शासनकाल के दौरान कई बार लंदन और बंदर सेरी बेगावान में मिले थे.

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सुल्तान बोल्किया कितने ताकतवर

यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्राध्यक्ष के विपरीत, बोल्किया के पास ब्रुनेई में असीमित शक्तियां हैं. देश के 1959 के संविधान के तहत, राष्ट्राध्यक्ष के पास पूरी कार्यकारी शक्ति होती है, जिसमें आपातकालीन शक्तियां भी शामिल हैं. खबरों के अनुसार, 2006 में उन्होंने देश के संविधान में संशोधन करके खुद को 'गलती न करने वाला' घोषित कर लिया था. प्रधानमंत्री के तौर पर वे सरकार के प्रमुख भी हैं और वर्तमान में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के पद भी संभाल रहे हैं. देश की पुलिस फोर्स पर भी उनका नियंत्रण है. वे धर्म के प्रमुख भी हैं और इस्लाम देश का आधिकारिक धर्म है. 2014 में, उन्होंने इस्लामी शरिया सजाओं को लागू करने का समर्थन किया था, जिनमें कुछ अपराधों के लिए पत्थर मारकर मौत की सजा, अंग-भंग करना और कोड़े मारना शामिल है. ऐसे अपराधों में गर्भपात, व्यभिचार और समलैंगिक यौन संबंध शामिल हैं.

सुल्तान का इस वजह से बहिस्कार

2014 में उनके इस कदम से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में चिंता फैल गई और जॉर्ज क्लूनी और एल्टन जॉन जैसी मशहूर हस्तियों ने सुल्तान से जुड़े होटलों, खासकर 'डोरचेस्टर कलेक्शन' (जिसके होटल अमेरिका और यूरोप में हैं) का बहिष्कार करने की अपील की. सुल्तान से जुड़े शिक्षण संस्थानों, जैसे ऑक्सफोर्ड और किंग्स कॉलेज लंदन, से भी उनकी मानद डिग्रियां वापस लेने की मांग की गई. प्रधानमंत्री के तौर पर, सुल्तान ने LGBT-विरोधी कानूनों को आगे बढ़ाया है. अप्रैल 2019 तक, समलैंगिकता और व्यभिचार के लिए पत्थर मारकर मौत की सजा का प्रावधान था. इस नियम के तहत समलैंगिक यौन संबंधों को गैर-कानूनी घोषित किया गया, जिसके लिए दोषी ठहराने हेतु स्वतंत्र गवाहों की जरूरत होती थी.

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सुल्तान के पास 600 कारें

हसनल बोल्कियाह अपनी संपत्ति और शानदार जीवनशैली के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं और उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा निजी कार संग्रह है, जिसकी अनुमानित कीमत 5 बिलियन डॉलर है. ब्रुनेई के तेल और गैस भंडार से प्राप्त 30 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ, सुल्तान के पास 7,000 से अधिक शानदार वाहन हैं.  इनमें से, उनके पास लगभग 600 रोल्स-रॉयस कारें हैं.  एक बेंटले डॉमिनेटर  एसयूवी है जिसकी कीमत लगभग 80 मिलियन डॉलर है, एक पॉर्श 911 जिसमें होराइजन ब्लू पेंट और एक एक्स 88 पावर पैकेज है, और एक 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी रोल्स-रॉयस सिल्वर स्पर II है. 

महल में 1,700 बेडरूम

सुल्तान इस्ताना नूरुल इमान पैलेस में रहते हैं, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय महल होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है. यह दो मिलियन वर्ग फीट में फैला हुआ है और 22 कैरेट सोने से सजा हुआ है. महल में 5 स्विमिंग पूल, 1,700 बेडरूम, 257 बाथरूम और 110 गैरेज हैं. सुल्तान के पास एक निजी चिड़ियाघर भी है, जिसमें 30 बंगाल टाइगर और विभिन्न पक्षी प्रजातियाँ हैं. उनके पास एक बोइंग 747 विमान भी है. 

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