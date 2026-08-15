80th Independence Day Live Updates: देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह, गौरव और देशभक्ति के माहौल में मना रहा है. इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे. खास बात यह है कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले पर राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' का सामूहिक गायन किया जाएगा. समारोह के लिए राजधानी दिल्ली, खासकर लाल किला परिसर में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह भव्य समारोह राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्' की 150 वर्षों की गौरवशाली विरासत को समर्पित होगा और 2047 तक ‘विकसित भारत' के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में ‘युवा शक्ति' की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा. लाल किला पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह करेंगे. रक्षा सचिव प्रधानमंत्री को दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी से परिचित कराएंगे.

सलामी गारद की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह संभालेंगे. प्रधानमंत्री के गार्ड में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व मेजर आदित्य शर्मा, नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर नीलम राणा और वायु सेना की टुकड़ी का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार करेंगे. दिल्ली पुलिस की टुकड़ी की कमान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) विनीत कुमार संभालेंगे. मोदी सलामी गारद का निरीक्षण करने के बाद लाल किले की प्राचीर की ओर बढ़ेंगे. दिल्ली क्षेत्र के जीओसी प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्राचीर पर बने मंच तक ले जाएंगे.

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