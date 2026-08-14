हवा, जमीन, समंदर... मिडिल ईस्ट में US सेंट्रल कमांड बना रहा मल्टीनेशनल अटैक ड्रोन टास्क फोर्स

US सेंट्रल कमांड मिडिल ईस्ट इलाके में पहली मल्टीनेशनल टास्क फोर्स बना रहा है. यह टास्क फोर्स हवा, जमीन और समुद्र में अटैक ड्रोन के इस्तेमाल पर केंद्रित होगी. इस नई यूनिट का नाम "टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक" होगा. इसमें बिना पायलट वाले वन-वे अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा. ये ड्रोन टकराते ही फट जाते हैं और इनमें समुद्र की सतह पर, उसके नीचे या ऊपर काम करने वाले सिस्टम भी शामिल होंगे. इन्हें US सेना के जवान और उनके क्षेत्रीय सहयोगी ऑपरेट करेंगे.

टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक कैसे करेगा काम

बृहस्पतिवार को की गई यह घोषणा, सेंट्रल कमांड द्वारा मिडिल ईस्ट में US सेना के पहले खास वन-वे अटैक ड्रोन स्क्वाड्रन "टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक" को बनाने के नौ महीने बाद आई है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा, “हमारे क्षेत्रीय सहयोगियों और साझेदारों के बीच हो रहे इनोवेशन को देखते हुए टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक अब स्कॉर्पियन स्ट्राइक की सफलता को आगे बढ़ाएगी. अपनी नई क्षमताओं को एकीकृत और एक साथ तैनात करने से हमें भविष्य में आने वाली नई संभावनाओं को तेजी से साकार करने में मदद मिलेगी.”

अमेरिका क्षेत्रीय पार्टनर्स से इस पर बात कर रहा है और उन्हें टास्क फोर्स में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित करेगा. जैसे-जैसे अधिक देश शामिल होंगे, उम्मीद है कि यह बल मध्य पूर्व में हमलावर ड्रोन क्षमताओं का विस्तार करेगा और सेंट्रल कमांड से सेंट्रलाइज्ड और मल्टीनेशनल डेटरेंट का निर्माण करेगा. कूपर ने कहा, "इस इलाके में अमेरिकी सेना के कई मजबूत पार्टनर्स और दोस्त हैं. जब हम मिलकर नई क्षमताओं को अपनाते हैं और उन्हें तैनात करते हैं, तो हम सामूहिक रूप से और मजबूत होते हैं."

स्कॉर्पियन स्ट्राइक ने अब तक क्या किया

US स्पेशल ऑपरेशन्स कमांड सेंट्रल के कर्मचारी, जिन्होंने 'स्कॉर्पियन स्ट्राइक' शुरू किया था, वही 'फाल्कन स्ट्राइक' के अमेरिकी और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों वाले स्टाफ का नेतृत्व करेंगे. 'स्कॉर्पियन स्ट्राइक' के शुरू होने के बाद से इसने कई ऑपरेशनल उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें दिसंबर में अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत से हवाई हमले वाले ड्रोन का पहला लॉन्च भी शामिल है. सेंट्रल कमांड ने बताया कि स्क्वाड्रन ने ईरान के खिलाफ 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' (जो फरवरी में शुरू हुआ था) के दौरान वन-वे, बिना पायलट वाले हवाई सिस्टम का इस्तेमाल किया और जुलाई में ईरानी बंदरगाह सुविधाओं पर हमलों में बिना पायलट वाले हमलावर जहाजों का इस्तेमाल किया. स्पेशल ऑपरेशन्स कमांड, जिसका मुख्यालय टाम्पा, फ्लोरिडा में मैकडिल एयर फोर्स बेस पर है, मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में सेंट्रल कमांड के 21 देशों वाले जिम्मेदारी के क्षेत्र में विशेष अभियानों की योजना बनाता है और उन्हें अंजाम देता है.

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