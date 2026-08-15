Mahindra BE6 Sporteq लॉन्च, कीमत 11.45 लाख से शुरू, अंदर से फ्लाइट केबिन जैसी दिखती है गाड़ी, देखें फोटो

Mahindra ने Scorpio Lifestyler के बाद भारत में BE6 Sporteq को पेश किया है. इसकी शुरुआती कीमत 11.45 लाख रुपये है, जिसमें BaaS शामिल है. वहीं बिना BaaS इसकी शुरुआती कीमत 19.45 लाख रुपये है. नए Sporteq वर्जन में डिजाइन बदलावों के साथ तकनीक और डैशबोर्ड लेआउट में भी बदलाव किए गए हैं. इसे Launch Edition और BE6 Freedom Edition जैसे खास वर्जन के साथ पेश किया गया है.

Mahindra BE6 Sporteq: डिजाइन और स्पेशल एडिशन

BE6 Sporteq Launch Edition का डिजाइन मौजूदा BE6 जैसा ही रखा गया है, लेकिन इसमें नया पेंट शेड दिया गया है. पीछे Launch Edition बैज के साथ BE6 की बैजिंग मिलती है. इसकी एक खासियत टेलगेट पर रियर लाइट्स की मदद से मैसेज दिखाने की सुविधा है. इसके अलावा बाकी आउटर डिजाइन को स्टैंडर्ड मॉडल जैसा ही रखा गया है. Mahindra ने इसके साथ BE6 Freedom Edition भी पेश किया है, जिसमें अलग ऑरेंज पेंट स्कीम मिलती है.



12 कलर और 8 वेरिएंट का विकल्प

Mahindra BE6 Sporteq को कुल 12 कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. इनमें चार नए कलर Rosso Impulso, Ruby Velvet, Graphite Storm और Firestorm Orange Satin शामिल हैं. इसे कुल आठ वैरिएंट में उपलब्ध कराया गया है. इनमें ONE, TWO, THREE, THREE+, FOUR, FE, FE FOUR और Launch Edition शामिल हैं.

वैरिएंट 59 kWh BaaS# 59 kWh 70 kWh 79 kWh ONE 11.45 19.45 - - TWO 12.95 20.95 - - THREE - 21.95 22.95 - THREE+ - - 23.95 24.95 FOUR - - - 26.95 LAUNCH EDITION - - - 26.95 FE - - - 24.45 FE FOUR - - - 26.95

अंदर से कितना बदला BE6 Sporteq?

नई इलेक्ट्रिक SUV में सबसे बड़े बदलाव केबिन के अंदर किए गए हैं. BE6 Sporteq Launch Edition में तीन स्क्रीन का सेटअप मिलता है. इसमें आगे बैठे पैसेंजर के लिए भी अलग स्क्रीन दी गई है, जो स्टैंडर्ड मॉडल में नहीं मिलती है. Mahindra के अनुसार, इस तीसरी स्क्रीन का इस्तेमाल गेमिंग और कराओके के लिए किया जा सकता है. सेंटर कंसोल पर Sporteq प्लाक भी दिया गया है, जो इस खास वर्जन की पहचान बताता है.



Gemini के साथ AI फीचर्स

BE6 Sporteq में कई नए तकनीकी फीचर्स जोड़े गए हैं. इसमें TEQ_Me शामिल है, जो ड्राइवर की पहचान करके उसका पर्सनल प्रोफाइल अपने आप लोड करता है. इसके अलावा TEQ_Talk में Google Gemini का इंटीग्रेशन दिया गया है. वहीं TEQ_xting की मदद से कार के पीछे टेलगेट डिस्प्ले पर अपनी पसंद का मैसेज दिखाया जा सकता है.

SUV में TEQ_Drive भी दिया गया है. इसके तहत कस्टम ड्राइव मोड, Tribe Drive, Drift Mode और Acceleration Boost जैसे फीचर्स मिलते हैं.

एक नया Revive SOS फीचर भी जोड़ा गया है. Mahindra के अनुसार, बैटरी 0 प्रतिशत होने के बाद भी यह फीचर कार को नजदीकी चार्जर तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर तक की अतिरिक्त एनर्जी दे सकता है. इसे बैटरी की पूरी लाइफ के दौरान अधिकतम पांच बार इस्तेमाल किया जा सकता है.

बाकी फीचर्स भी मिलेंगे

BE6 Sporteq में स्टैंडर्ड मॉडल के कई फीचर्स बरकरार रखे गए हैं. इनमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, छह-स्पीकर ऑडियो सिस्टम और क्रूज कंट्रोल शामिल हैं. सुरक्षा के लिए SUV में एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और ADAS जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

पावरट्रेन और बैटरी

BE6 Sporteq में Mahindra का मौजूदा इलेक्ट्रिक पावरट्रेन जारी रखा गया है. इसमें 59kWh और 79kWh बैटरी पैक के विकल्प मिलते हैं.

इन बैटरी पैक के साथ रियर-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो अधिकतम 286hp की पावर और 380Nm का टॉर्क पैदा करती है.

79kWh बैटरी पैक के साथ कंपनी 682km तक की MIDC रेंज का दावा करती है. auइसके अलावा BE6 Sporteq में नया 70kWh बैटरी पैक भी जोड़ा गया है. हालांकि, दिए गए विवरण में इस बैटरी के साथ मिलने वाली रेंज और पावर की जानकारी नहीं दी गई है.

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