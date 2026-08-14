होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय UAE के 2 टैंकरों पर हमला, ईरान पर आरोप

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने सरकारी तेल कंपनी के दो टैंकरों पर ड्रोन से हमले किए. ये टैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे थे. UAE ने शुक्रवार को कहा कि ये हमले समुद्री डकैती (पायरेसी) जैसे कृत्य थे.

तेल कंपनी ने बताया क्या हुआ

इन हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने उन जहाजों के लिए खतरों को उजागर किया जो फारस की खाड़ी से खुले समुद्र तक जाने वाले इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से माल ले जाते हैं, क्योंकि इस रास्ते पर ईरान का मजबूत नियंत्रण है. तेल कंपनी ने बताया कि गुरुवार शाम होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय अबू धाबी की सरकारी तेल और गैस कंपनी ADNOC के दो टैंकरों पर हमला किया गया. कंपनी ने आगे कहा कि हमले में कोई घायल नहीं हुआ और "स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है."

ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स सेंटर ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय ड्रोन हमलों में दो जहाजों को मामूली नुकसान पहुंचने की सूचना मिली थी. उसने उनकी पहचान ADNOC के जहाजों के रूप में नहीं की, लेकिन ऐसा लगता है कि यह वही घटना थी.

UAE के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ये संयुक्त राष्ट्र के नेविगेशन की स्वतंत्रता (आजादी से आवाजाही) के सिद्धांतों का "खुला उल्लंघन" हैं.

विदेश मंत्रालय ने कहा, "व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाना और होर्मुज जलडमरूमध्य का इस्तेमाल आर्थिक दबाव या ब्लैकमेल के साधन के तौर पर करना, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा समुद्री डकैती के कृत्य हैं. साथ ही, यह क्षेत्र की स्थिरता, वहां के लोगों और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है." ईरान की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई.

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