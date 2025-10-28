सोना 700 रुपये लुढ़का, चांदी में भी बड़ी गिरावट, जानें दिवाली बाद से कितना गिरा गोल्ड सिल्वर रेट

- सोने का भाव दिवाली के बाद से करीब 7 हजार रुपये प्रति तोला गिरकर सवा लाख रुपये के करीब पहुंच गया है
- चांदी के भाव भी गिरावट में है और दिवाली बाद से दिल्ली में प्रति किलो 17 हजार रुपये तक नीचे आ चुका है
- निवेशक मुनाफावसूली कर रहे हैं और एक्सचेंज से निकासी कर रहे हैं, इससे पीली धातु में नरमी देखी जा रही है.
Gold Rate Today in Delhi: शादी-ब्याह के सीजन में सोना-चांदी के जेवरात खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दिवाली के बाद से गोल्ड सिल्वर रेट में आई गिरावट एक हफ्ते बाद भी जारी है.दिल्ली सर्राफा बाजार के मुताबिक, सोने का भाव 700 रुपये कम हुआ है. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का नया रेट 1 लाख 25 हजार 900 रुपये हो गया है. दिवाली बाद से सोने के भाव में करीब 7 हजार रुपये की गिरावट प्रति तोला आ सकती है. जबकि चांदी का रेट 17 हजार रुपये प्रति किलो तक नीचे आ चुका है. पीली धातु में आगे और नरमी देखने को मिल सकती है.
24 अक्टूबर को सोने की कीमत 1 लाख 26 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम रही थी. सर्राफा बाजार में 27 अक्टूबर को चांदी का रेट 4250 रुपये की भारी गिरावट के साथ 1 लाख 51 हजार 250 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था. 24 अक्टूबर को चांदी 1 55500 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी.
दिल्ली गोल्ड रेट
फाइन गोल्ड रेट(999) -119160
22 कैरेट- 116300
20 कैरेट-106060
18 कैरेट-96520
14 कैरेट-76860
(3 प्रतिशत टैक्स और मेकिंग चार्ज के बिना)
अमेरिका-चीन में ट्रेड डील होने की संभावना
विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका-चीन में ट्रेड डील होने की संभावना बढ़ी है. व्यापार तनाव कम होने से जोखिम भरी संपत्तियों में निवेशकों का उत्साह बढ़ा है. ऐसे में सुरक्षित निवेश की जगह शेयर बाजार की ओर रुख थोड़ा बढ़ा है. रूस-यूक्रेन के बीच भी वार्ता भी ट्रंप के दखल से जोर पकड़ सकती है. अमेरिका भारत और अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक तनाव कम करने की दिशा में काम कर रहा है.
विदेशी बाजारों में हाजिर सोने का भाव भी लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ. ये 97.86 डॉलर या 2.38 फीसदी गिरकर 4,015.55 डॉलर प्रति औंस रह गया. सोने-चांदी के निवेशक लगातार मुनाफावसूली कर रहे हैं. वो गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड रिजर्व से निकासी कर रहे हैं. इससे सर्राफा बाजारों में रेट कम हुआ है. विदेशी बाजारों में हाजिर चांदी 2.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 47.60 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई.
दूसरे शहरों में सोने-चांदी की कीमतें
मुंबई में सोने का भाव
24 कैरेट- 123280
22 कैरेट-113000
18 कैरेट- 94500
(प्रति तोला)
कोलकाता में सोने का भाव
24 कैरेट- 122460
22 कैरेट-112250
18 कैरेट- 91840
(रुपये प्रति तोला)
चेन्नई में सोने का भाव
24 कैरेट- 123280
22 कैरेट-113000
18 कैरेट- 94500
(प्रति तोला)
पटना में सोने का भाव
24 कैरेट- 122510
22 कैरेट-112300
18 कैरेट- 91890
(रुपये प्रति तोला)
लखनऊ में सोने का भाव
24 कैरेट- 122610
22 कैरेट-112350
18 कैरेट- 91990
( रुपये प्रति तोला , स्रोत- गुड रिटर्न्स)
