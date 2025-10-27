विज्ञापन
विशेष लिंक

Gold Rate: सोने, चांदी का भाव आज फिर लुढ़का, क्या लौटकर 1 लाख पर जाएगा गोल्ड रेट

Gold Silver Price: सोने और चांदी का भाव दीपावली के बाद लगातार नीचे आ रहा है. भले ही त्योहारों की सीजन जा रहा है, लेकिन नवंबर में शादी-ब्याह की सीजन शुरू होने वाला है.

Read Time: 2 mins
Share
Gold Rate: सोने, चांदी का भाव आज फिर लुढ़का, क्या लौटकर 1 लाख पर जाएगा गोल्ड रेट
Gold Silver Rate India
नई दिल्ली:

दिवाली के बाद से सोना-चांदी में लगातार आ रही गिरावट सोमवार को भी देखी गई. सोना दिवाली बाद से करीब 7 हजार रुपये तक सस्ता हो चुका है. आगे इसमें और गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है. 

दिल्ली सर्राफा बाजार में गोल्ड रेट सोमवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1140 रुपये गिरकर 124630 रुपये प्रति तोला हो गया. जबकि 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1050 रुपये गिरकर 114250 रुपये रह गया. अमेरिका-चीन ट्रेड डील की बढ़ती संभावना और मजबूत होते डॉलर के बीच वायदा बाजार में सोने और चांदी के भाव में ये भारी गिरावट देखने को मिली.

दिल्ली में सोने का भाव
(कैरेट-गिरावट-ताजा रेट)

24 कैरेट- 1140- 124630
22 कैरेट- 1050- 114250
18 कैरेट- 860- 94220
(प्रति तोला)

मुंबई में सोने का भाव

24 कैरेट- 124480
22 कैरेट-114100
18 कैरेट- 93360
(प्रति तोला)

कोलकाता में सोने का भाव
24 कैरेट- 124480
22 कैरेट-114100
18 कैरेट- 93360
(रुपये प्रति तोला)

चेन्नई में सोने का भाव

24 कैरेट- 124910
22 कैरेट-114500
18 कैरेट- 95750
(प्रति तोला)

पटना में सोने का भाव

24 कैरेट- 124530
22 कैरेट-114150
18 कैरेट- 93410
(रुपये प्रति तोला)

लखनऊ में सोने का भाव

24 कैरेट- 124630
22 कैरेट-114250
18 कैरेट- 93510
( रुपये प्रति तोला)

वायदा बाजार में भी गिरावट
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में दिसंबर आपूर्ति वाले वायदों में सोने का भाव 1546 रुपये या 1.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1 लाख 21 हजार 905 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. चांदी की कीमतों में भी नरमी देखने को मिली. दिसंबर में आपूर्ति वाले चांदी के वायदा अनुबंधों की कीमत 1964 रुपये या 1.33 फीसदी की गिरावट के साथ 1 लाख 45 हजार 506 रुपये प्रति किलो हो गई. ग्लोबल लेवल पर दिसंबर में आपूर्ति वाले कॉमेक्स सोने का वायदा भाव 1.49 फीसदी की गिरावट के साथ 4076.11 डॉलर प्रति औंस हो गया. चांदी का वायदा भाव 1.44 प्रतिशत टूटकर 47.88 डॉलर प्रति औंस हो गया है.

ऑल इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के योगेश सिंघल का कहना है कि सोना में उतार चढ़ाव घरेलू परिस्थितियों की बजाय बाहरी हालातों पर निर्भर है. चीन-अमेरिका में ट्रेड डील की संभावना, अमेरिका में शटडाउन खत्म करने को लेकर वार्ता और डॉलर की मजबूती के कारण सोना नरम पड़ा है. क्या यह एक लाख रुपये प्रति तोला तक गिर जाएगा, इस पर उन्होंने कहा कि कुछ भी संभव हो सकता है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gold Rate Today, Gold Price Today, Sone Ka Bhav
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com