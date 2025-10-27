विज्ञापन
सोना इतना सस्ता? 10 ग्राम Gold 113 रुपये में! बिल की फोटो देख गारंटी उड़ जाएगी नींद

Gold Price Today: 1959 का 113 रुपये वाला सोने का बिल आज फिर चर्चा में है, जब सोना लाखों में पहुंच गया है. पुराने दौर की ये झलक आज की कीमतों के बीच एक अनोखी कहानी सुना रही है.

Gold Price Silver Price: आज हर न्यूज़ फीड में एक ही चीज़ छाई हुई है...Gold और Silver के दाम. कभी बढ़ते, कभी गिरते इन भावों की चर्चा हर घर में हो रही है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पुराना बिल वायरल हो गया है, जिसने लोगों को 1959 के दौर की याद दिला दी.

वायरल हुआ 1959 का सोने का बिल (viral old gold bill)

महाराष्ट्र की एक पुरानी ज्वैलरी दुकान 'Vaman Nimbaji Ashtekar Jewellers' का 1959 का बिल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस बिल में लिखा है, 10 ग्राम सोना = 113 रुपये. जी हां, वही सोना जो आज लगभग 1,22,000 प्रति 10 ग्राम के करीब बिक रहा है. इस पोस्ट को देखकर लोग हैरान हैं और एक बात कह रहे हैं कि, 'काश उस समय थोड़ा सोना खरीद लिया होता.'

आज के दाम और बाजार की चाल (gold price today)

आज भारत में सोने-चांदी के दाम फिर सुर्खियों में हैं. सोना: करीब 1,22,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी: लगभग 1,45,000 प्रति किलो है. त्योहारी मौसम में मांग बढ़ी है, लेकिन कीमतें अब हल्की गिरावट पर हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी फेड नीति, डॉलर इंडेक्स और त्योहारों की मांग...तीनों ने बाजार को झटका दिया है.

'वो दौर कुछ और था...' (silver price today)

1950 के दशक में जब लोग गहने बनवाने जाते थे, तो दाम सुनकर मुस्कुरा देते थे. आज वही सुनकर दिल धड़क जाता है. वायरल बिल ने सोशल मीडिया पर एक नॉस्टैल्जिक लहर फैला दी है. लोग कह रहे हैं कि, 'अगर हमारे दादा-दादी ने तब 10 तोले सोना खरीद लिया होता, आज करोड़पति होते.'

अतीत से आज तक - सोने की कहानी (10 gram gold rate)

सोना सिर्फ धातु नहीं, यादों, परंपराओं और निवेश की धरोहर रहा है. 1959 का बिल हमें याद दिलाता है कि वक्त के साथ चीज़ें कितनी बदल जाती हैं, लेकिन सोने की 'चमक' कभी फीकी नहीं पड़ती.

