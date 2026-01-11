Gold-Silver Prices Today: आज 11 जनवरी, रविवार को क्या है सोने-चांदी का भाव, इस साल कहां तक जाएगा गोल्ड-सिल्वर?

Gold-Silver Rates Today: सोना-चांदी (Gold Silver Prices) के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. शादी-ब्‍याह या शौक से गहने बनवाने वालों के लिए ये काफी महंगा होता जा रहा है, जबकि दूसरी ओर निवेशकों के लिए गोल्‍ड-सिल्‍वर में निवेश करना बेहद फायदेमंद रहा है. इन दिनों थोड़ी गिरावट के बाद एक बार फिर सोना-चांदी में उछाल देखा जा रहा है. सोने की कीमत में बढ़त देखी गई है, जबकि चांदी की कीमत 2.42 लाख रुपये के पार चला गया है. दिल्‍ली, मुंबई समेत अन्‍य शहरों के सर्राफा बाजार में तो सोने-चांदी के भाव और बढ़े हुए हैं. आज 10 जनवरी, शनिवार के लिए सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव (10 January 2026 Gold rates) 1,39,310 रुपये/10 ग्राम के करीब चल रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 1,27,720 रुपये के करीब चल रहा है. चांदी की बात करें तो स्‍थानीय सर्राफा बाजार में इसका भाव 2,48,800 रुपये/किलो तक पहुंच गया है.

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के द्वारा जारी किए गए डेटा के मुताबिक, फरवरी एक्सपायरी वाले गोल्ड फ्यूचर्स में इस हफ्ते काफी तेजी आई और यह 1,38,875 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो पिछले हफ्ते की क्लोजिंग भाव 1,35,752 रुपये से अधिक है. वहीं, हाजिर बाजार में 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम का दाम इस हफ्ते 1,37,122 रुपये पर पहुंच गया है, जो पिछले हफ्ते के 1,34,782 रुपये से ज्यादा है. एमसीएक्स पर मार्च की एक्सपायरी का सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट में भी इस हफ्ते जबरदस्त तेजी देखी गई और यह बढ़कर 2,52,002 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, जिससे यह साफ हो गया कि इसने अपनी हाल की कंसोलिडेशन रेंज से निर्णायक ब्रेकआउट किया है और एक मजबूत बुलिश चैनल में फिर से प्रवेश किया है.

इस हफ्ते कितना चढ़ गया सोना-चांदी?

सोने और चांदी की कीमतों में इस हफ्ते तेजी देखने को मिली है, जिससे सोने की कीमत 1.37 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का दाम 2.42 लाख रुपये रुपये प्रति किलो से अधिक हो गया है. IBJA के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम एक हफ्ते में 2,340 रुपये बढ़कर 1,37,122 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,34,782 रुपये प्रति 10 ग्राम था. हाजिर बाजार में सोने का दाम ऑल-टाइम हाई के करीब है, जो कि 1,37,956 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,25,604 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,23,460 रुपये था. 18 कैरेट सोने का दाम 1,01,087 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 1,02,842 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. सोने के साथ चांदी की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया है और इसकी कीमत 8,258 रुपये बढ़कर 2,42,808 रुपये प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 2,34,550 रुपये प्रति किलो थी.

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इस हफ्ते सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली. सोने का दाम 4,345 डॉलर प्रति औंस से बढ़कर 4,500 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है और चांदी की कीमत 71.30 डॉलर प्रति औंस से बढ़कर 79 डॉलर प्रति औंस हो गई है. जानकारों ने कहा कि सोने की कीमतों में तेजी देखी गई. कॉमेक्स पर सोने का सपोर्ट 4,450 डॉलर प्रति औंस है और रुकावट का स्तर 4,475 डॉलर प्रति औंस पर है.

क्‍या आगे भी जारी रहेगी सोने-चांदी में तेजी?

सोने और चांदी में 2025 में देखी गई तेजी इस साल भी जारी रहने की उम्मीद है. इसकी वजह सुरक्षित निवेश मांग और इंडस्ट्रियल मांग बने रहना है. एनालिस्ट्स का ऐसा मानना है कि वैश्विक आर्थिक आंकड़े सोने की दिशा तय करेंगे. वहीं, लगातार आपूर्ति में कमी और इंडस्ट्रीयल मांग के कारण चांदी की कीमत में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है. एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा, 'कॉमेक्स पर सोना 4,500 डॉलर प्रति औंस के करीब मजबूत बना हुआ है, इसमें 1 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई और कई हफ्तों की मजबूत रैली के बाद यह रिकॉर्ड ऊंचाई से थोड़ा नीचे स्थिर हो गया.'

उन्होंने आगे कहा, 'इस बीच, कॉमेक्स पर चांदी वायदा की कीमत 6 प्रतिशत से अधिक बढ़कर लगभग 79.79 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई, 75 डॉलर से इसमें उछाल आया क्योंकि औद्योगिक मांग फिर से शुरू हुई और साथ ही सुरक्षित निवेश के लिए खरीदारी भी बढ़ी.'

चांदी में निवेशकों का सेंटिमेंट मजबूत बना हुआ है, जिसे लगातार सप्लाई में कमी, सेंट्रल बैंकों द्वारा रिकॉर्ड खरीदारी और सोलर, ईवी और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी ग्रीन-एनर्जी की बढ़ती मांग से सपोर्ट मिल रहा है.

सोने और चांदी ने 2025 में निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है. इस दौरान सोने में करीब 66 प्रतिशत और चांदी में करीब 171 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई है.