सोने और चांदी के बाजार में जारी भारी उतार-चढ़ाव के बीच आज 9 जनवरी, शुक्रवार को एक बार फिर कीमतों में उछाल देखने को मिला है. गुरुवार की बड़ी गिरावट के बाद आज बाजार संभलते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है. निवेशकों और खरीदारों के लिए ये फूंक-फूंक कर कदम रखने वाला मौका है.

सोना 1,400 रुपये से ज्यादा उछला

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार, आज 24 कैरेट सोने के भाव में 1,422 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी तेजी आई है. इस बढ़ोतरी के साथ अब 10 ग्राम सोने की कीमत 1,37,195 रुपये पर पहुंच गई है. बता दें कि 8 जनवरी की शाम को सोने के दाम गिरकर 1,35,773 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए थे. हालांकि, सोना अभी भी अपने ऑल-टाइम हाई स्तर (1,38,161 रुपये - 29 दिसंबर 2025) से थोड़ा पीछे है.

चांदी फिर 2.40 लाख के करीब चांदी की कीमतों में भी आज रिकवरी देखी गई है. एक किलोग्राम चांदी की कीमत आज 4,168 रुपये बढ़कर 2,39,994 रुपये पर आ गई है. कल चांदी के भाव में 12,174 रुपये की भारी गिरावट आई थी, जिससे इसके दाम 2,35,826 रुपये प्रति किलो पर आ गए थे. बता दें कि चांदी का अब तक का सबसे उच्चतम स्तर 2,48,000 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो इसी सप्ताह 7 जनवरी को दर्ज किया गया था.

गुरुवार को क्यों गिरी थीं कीमतें?

आठ जनवरी को आई गिरावट का मुख्य कारण डॉलर का मजबूत होना और वैश्विक संकेत थे. एलकेपी सिक्योरिटीज के विशेषज्ञ जतिन त्रिवेदी के अनुसार, अमेरिका से आने वाले गैर-कृषि रोजगार और वेतन संबंधी आंकड़ों के कारण बाजार में अस्थिरता बनी हुई है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले समय में सोना 1.35 लाख से 1.38 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम की रेंज में कारोबार कर सकता है. निवेशकों की नजर अब अंतरराष्ट्रीय बाजार और अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों पर टिकी है, जो आने वाले दिनों में कीमतों की दिशा तय करेंगे.