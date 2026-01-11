IND vs NZ: क्रिकेट के गणित के हिसाब से कहां तक पहंचेंगे विराट कोहली- 100 शतक से कितनी दूर?

Virat Kohli vs Sachin Tendulkar: किंग कोहली कमाल के फॉर्म में हैं. उम्र के हिसाब से उनके बल्ले की धार और तेज़ उनका तेवर आक्रामक पर बेहद संयमित दिखता है. विराट कोहली 37 साल की उम्र में भी अपने बेहतरीन फॉर्म में नज़र आते हैं. पिछले 10-11 पारियों में तो उनके शतक और अर्द्धशतकों की रफ़्तार और भी तेज़ हो गई है. दरअसल सिर्फ़ 10-11 मैचों को देखें तो वो अपने करियर के संभवत: बेस्ट फॉर्म में नज़र आते हैं. वैसे वडोदरा में विराट 8वीं बार 90s के स्कोर पर पहुंचकर (7 बार आउट, 1 बार नॉट आउट) शतक तक नहीं पहुंच सके.

प्रति 50 मैचों में विराट के शतकीय आंकड़े

विराट कोहली ने 2008 में अपने करियर की शुरुआत की और 2009 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ ईडन गार्डन्स पर अपनी पहली शतकीय पारी खेली. विराट का वो 14वां मैच और 13वीं पारी थी.

1-100 वनडे: पहले 50 मैचों में उन्होंने 4 शतक लगाए तो अगले 50 मैचों में उन्होंने 10 शतक जमाए. यानी 5 मैच प्रति शतक.

100 से 150वें वनडे में उन्होंने 12 शतकीय पारियां खेलीं तो 150 से 200 के बीच किंग के बल्ले से 9 शतकीय पारियां आईं. यानी 4.6 मैच प्रति शतक.

150 से 200 मैच: इस दौरान विराट ने 9 शतकीय पारियां खेलीं यानी 5.56 मैच प्रति शतक की रफ़्तार रही.

200 से 250 वनडे मैचों के बीच विराट के नाम 11 शतकीय पारियां रहीं. जबकि,

250 से 300 के बीच उन्होंने सिर्फ़ 4 शतकीय पारियां खेलीं. यानी 4.54 मैच प्रति शतक.

300 से लेकर अपने 309वें मैच में विराट ने 3 शतक लगाकर गणित के सारे हिसाब-क़िताब तहस-नहस कर दिये. यानी 3 मैच प्रति शतक.

विराट के शतक और शतक की रफ़्तार

वनडे मैच कितने शतक स्ट्राइक रेट 1-50 4 83.6 51-100 10 93.8 101-150 12 99.6 151-200 9 99.1 201-250 11 96.4 251-300 4 91.1 301-309* 3 91.1

इस रफ़्तार से भारत को अबसे लेकर वनडे वर्ल्ड कप तक तकरीबन 18 वनडे मैच खेलने हैं और इसके बाद वर्ल्ड कप 2027 शुरू होगा. यही रफ़्तार रही तो विराट वनडे से पहले करियर में 8 और शतक लगाते दिख सकते हैं. यानी वर्ल्ड कप में जाने से पहले उनके नाम 93 शतक हो सकते हैं. तो क्या विराट अपने करियर में 100 शतक लगाते दिख सकते हैं? उनके फ़ैन्स यही कहेंगे, ‘क्यों नहीं?

वैसे गणित और क्रिकेट का कोई तालमेल नहीं होता. विराट इस फॉर्म में भी रह सकते हैं, फॉर्म इससे नीचे भी जा सकता है और शायद इससे बेहतर भी हो सकता है. फ़िलहाल विराट के फ़ैन्स के लिए उनके शतकों को लेकर दुआओं में सफ़र करने का शनदार मौक़ा है.

