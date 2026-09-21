ब्रॉन्ज तो मिला, लेकिन फैसले से नाराज दिखीं सुचिका तरियाल, सेमीफाइनल हार के बाद फैसले को दी चुनौती

एशियन गेम्स में महिलाओं के 60kg ट्रेडिशनल MMA इवेंट में भारत की सुचिका तारियाल का सफर सेमीफाइनल में खत्म हुआ और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता.MMA इवेंट में भारत को पहला मेडल मिला है. भारत के लिए मेडल जीतने के बावजूद, भारतीय फाइटर नतीजे से निराश थीं और सेमीफाइनल मुकाबले में उनके खिलाफ गए फैसले पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की. वहीं, MMA कोच और टीम ने फैसले को चुनौती दी है.दरअसल, मुकाबला ड्रॉ रहा और ओवरटाइम में चला गया, नतीजा सिंगापुर के पक्ष में दिया गया था. जिसके बाद इस फैसले को चुनौती दी गई लेकिन फैसला उनके पक्ष में नहीं आया.

सिंगापुर की फाइटर क्यों बनी विजेता

सिंगापुर की फाइटर का वजन 700 ग्राम कम था, इसलिए उसे फ़ाइट में जीत दे दी गई. सुचिका और वह दोनों ही 60 किलोग्राम से कम वजन वाली कैटेगरी में थीं. लेकिन उसका वजन 700 ग्राम कम था और एशियाई नियमों के अनुसार, टाई होने की स्थिति में उसे ही विजेता माना जाता है.

मंच पर जाने से किया इनकार

बता दें कि जब अधिकारी ने विजेता की घोषणा करने के लिए दोनों खिलाड़ियों को मंच पर बुलाया, तो सुचिका ने वहां जाने से इनकार कर दिया, उन्हें फैसले का अंदाजा हो गया था. हालांकि, भारतीय कोचों के कहने पर वह हिचकिचाते हुए मंच पर गईं, लेकिन रोते हुए वापस लौटीं.

2026 एशियाई गेम्स में MMA की शुरुआत हो रही है, साथ ही BMX, टेकबॉल, पैडल, सर्फिंग और वर्चुअल ताइक्वांडो भी इसमें शामिल अन्य खेल हैं. सुचिका ने रविवार को ही क्वार्टर फाइनल में मंगोलिया की अल्तानचिमेग बैगलमा को 2-0 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया था.

सुचिका तारियाल ने सेमीफीइनल में कड़ी टक्कर दी, लेकिन गोल्ड-मेडल मुकाबले में जगह नहीं बना पाईं. इस नतीजे से उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिलना तय हो गया, जिससे गेम्स में भारत के मेडल्स की संख्या में और मेडल जुड़ गया, अब तक एशियाड में भारत को 6 मेडल मिल चुके हैं. जिसमें भारत को शूटिंग में 5 मेडल मिले और अब एक मेडल MMA में मिला है.

हालांकि, मुक़ाबले के बाद भारतीय एथलीट पूरी तरह संतुष्ट नहीं थीं. सेमीफाइनल में हार के बाद, उन्होंने बताया कि वह फैसले से खुश नहीं थीं और उन्हें लगा कि नतीजा कुछ और हो सकता था. भले ही सेमीफ़ाइनल में हार की वजह से वह गोल्ड मेडल के लिए नहीं लड़ पाईं, लेकिन सुचिका तारियाल का ब्रॉन्ज मेडल जीतना MMA में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो इस लेवल पर इस खेल में देश की बढ़ती मौजूदगी को दिखाता है.

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