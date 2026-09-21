Asian Games 2026 LIVE Updates: जापान के आइची-नागोया में हो रहे एशियन गेम्स 2026 के दूसरे दिन भारत को और मेडल मिलने की उम्मीद है. पहले दिन मिले दो सिल्वर मेडल (जिनमें एलावेनिल वलारिवन दोनों में शामिल थीं) से उत्साहित टीम इंडिया को अब पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट से और मेडल की उम्मीद है, साथ ही MMA में भी मेडल पक्का है.

आज का पूरा शेड्यूल

सुबह 5:30 बजे: सॉफ्ट टेनिस - मिक्स्ड डबल्स ग्रुप B मैच में आध्या तिवारी-जय मीना बनाम कंबोडिया के विवा चाओ-चानरोसेका खुन.

सुबह 5:30 बजे: वुशु - महिलाओं के चांगक्वान फ़ाइनल में न्येमन वांगसु.

सुबह 5:30 बजे: सेपकटकराव - पुरुषों की टीम रेगू ग्रुप B मैच में भारत बनाम जापान.

सुबह 6:15 बजे: टेबल टेनिस - महिलाओं की टीम ग्रुप F मैच में भारत बनाम पाकिस्तान.

सुबह 6:15 बजे: शूटिंग - पुरुषों की 10m एयर राइफल व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फ़ाइनल में हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने और रुद्राक्ष पाटिल.

सुबह 6:30 बजे: सॉफ्ट टेनिस - मिक्स्ड डबल्स ग्रुप B मैच में आध्या तिवारी-जय मीना बनाम मंगोलिया के बुड न्यामदोरज-एन्खखुस्लेन गनबातार

सुबह 6:30 बजे: शूटिंग - पुरुषों की व्यक्तिगत स्कीट और टीम फ़ाइनल (पहला दिन) में मैराज खान, अनंत जीत सिंह नारुका, भवतेघ सिंह गिल.

सुबह 6:30 बजे: शूटिंग - महिलाओं की व्यक्तिगत स्कीट और टीम फ़ाइनल (पहला दिन) में परिनाज़ धालीवाल, राइज़ा ढिल्लों और माहेश्वरी चौहान.

सुबह 6:32 बजे: स्विमिंग - पुरुषों की 50m बैकस्ट्रोक हीट में ऋषभ दास और श्रीहरि नटराज.

सुबह 6:46 बजे: स्विमिंग - पुरुषों की 50m फ़्रीस्टाइल हीट में मणि आकाश.

सुबह 6:50 बजे: स्विमिंग - पुरुषों की 50m फ़्रीस्टाइल हीट में गितेश शाह.

सुबह 7:06 बजे: स्विमिंग - पुरुषों की 100m ब्रेस्टस्ट्रोक हीट में धनुष सुरेश.

सुबह 7:30 बजे: सॉफ्ट टेनिस - मिक्स्ड डबल्स ग्रुप B मैच में आध्या तिवारी-जय मीना बनाम दक्षिण कोरिया के किम येओन-हवा-जेक्यू पार्क.

सुबह 8:00 बजे: मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स: महिलाओं के ट्रेडिशनल 60kg सेमीफ़ाइनल में सुचिका तरियाल बनाम सिंगापुर की टेओ हुई हून.

सुबह 9:00 बजे: शूटिंग - पुरुषों के 10m एयर राइफल व्यक्तिगत फ़ाइनल में हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने और रुद्राक्ष पाटिल (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर).

सुबह 9:30 बजे: हॉकी - महिलाओं के पूल B मैच में भारत बनाम इंडोनेशिया.

सुबह 9:45 बजे: कबड्डी - पुरुषों के ग्रुप A मैच में भारत बनाम जापान.

सुबह 11:30 बजे: बैडमिंटन - पुरुषों की टीम के पहले राउंड में भारत बनाम बांग्लादेश.

दोपहर 12:00 बजे: सॉफ्ट टेनिस - मिक्स्ड डबल्स सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल में आध्या तिवारी-जय मीणा (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर).

दोपहर 2:45 बजे: बॉक्सिंग - पुरुषों के 70kg राउंड ऑफ़ 32 मुकाबले में सुमित बनाम बुंजोंग सिंसिरी.

दोपहर 3:15 बजे: वुशु - महिलाओं के 60kg राउंड ऑफ़ 16 मैच में रोशबिना देवी बनाम मोस्ट खातून.

दोपहर 3:30 बजे: टेबल टेनिस - पुरुषों की टीम के ग्रुप F मैच में भारत बनाम पाकिस्तान.

दोपहर 3:50 बजे: वुशु - पुरुषों के 56kg राउंड ऑफ़ 16 मैच में आर्यन बनाम शहज़ादा साफ़ी.

शाम 4:15 बजे: कबड्डी - महिलाओं के ग्रुप A मैच में भारत बनाम बांग्लादेशय

Asian Games 2026 LIVE Medal Tally And Results Updates

