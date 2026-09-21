Asian Games 2026 LIVE Updates: जापान के आइची-नागोया में हो रहे एशियन गेम्स 2026 के दूसरे दिन भारत को और मेडल मिलने की उम्मीद है. पहले दिन मिले दो सिल्वर मेडल (जिनमें एलावेनिल वलारिवन दोनों में शामिल थीं) से उत्साहित टीम इंडिया को अब पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट से और मेडल की उम्मीद है, साथ ही MMA में भी मेडल पक्का है.
आज का पूरा शेड्यूल
सुबह 5:30 बजे: सॉफ्ट टेनिस - मिक्स्ड डबल्स ग्रुप B मैच में आध्या तिवारी-जय मीना बनाम कंबोडिया के विवा चाओ-चानरोसेका खुन.
सुबह 5:30 बजे: वुशु - महिलाओं के चांगक्वान फ़ाइनल में न्येमन वांगसु.
सुबह 5:30 बजे: सेपकटकराव - पुरुषों की टीम रेगू ग्रुप B मैच में भारत बनाम जापान.
सुबह 6:15 बजे: टेबल टेनिस - महिलाओं की टीम ग्रुप F मैच में भारत बनाम पाकिस्तान.
सुबह 6:15 बजे: शूटिंग - पुरुषों की 10m एयर राइफल व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फ़ाइनल में हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने और रुद्राक्ष पाटिल.
सुबह 6:30 बजे: सॉफ्ट टेनिस - मिक्स्ड डबल्स ग्रुप B मैच में आध्या तिवारी-जय मीना बनाम मंगोलिया के बुड न्यामदोरज-एन्खखुस्लेन गनबातार
सुबह 6:30 बजे: शूटिंग - पुरुषों की व्यक्तिगत स्कीट और टीम फ़ाइनल (पहला दिन) में मैराज खान, अनंत जीत सिंह नारुका, भवतेघ सिंह गिल.
सुबह 6:30 बजे: शूटिंग - महिलाओं की व्यक्तिगत स्कीट और टीम फ़ाइनल (पहला दिन) में परिनाज़ धालीवाल, राइज़ा ढिल्लों और माहेश्वरी चौहान.
सुबह 6:32 बजे: स्विमिंग - पुरुषों की 50m बैकस्ट्रोक हीट में ऋषभ दास और श्रीहरि नटराज.
सुबह 6:46 बजे: स्विमिंग - पुरुषों की 50m फ़्रीस्टाइल हीट में मणि आकाश.
सुबह 6:50 बजे: स्विमिंग - पुरुषों की 50m फ़्रीस्टाइल हीट में गितेश शाह.
सुबह 7:06 बजे: स्विमिंग - पुरुषों की 100m ब्रेस्टस्ट्रोक हीट में धनुष सुरेश.
सुबह 7:30 बजे: सॉफ्ट टेनिस - मिक्स्ड डबल्स ग्रुप B मैच में आध्या तिवारी-जय मीना बनाम दक्षिण कोरिया के किम येओन-हवा-जेक्यू पार्क.
सुबह 8:00 बजे: मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स: महिलाओं के ट्रेडिशनल 60kg सेमीफ़ाइनल में सुचिका तरियाल बनाम सिंगापुर की टेओ हुई हून.
सुबह 9:00 बजे: शूटिंग - पुरुषों के 10m एयर राइफल व्यक्तिगत फ़ाइनल में हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने और रुद्राक्ष पाटिल (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर).
सुबह 9:30 बजे: हॉकी - महिलाओं के पूल B मैच में भारत बनाम इंडोनेशिया.
सुबह 9:45 बजे: कबड्डी - पुरुषों के ग्रुप A मैच में भारत बनाम जापान.
सुबह 11:30 बजे: बैडमिंटन - पुरुषों की टीम के पहले राउंड में भारत बनाम बांग्लादेश.
दोपहर 12:00 बजे: सॉफ्ट टेनिस - मिक्स्ड डबल्स सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल में आध्या तिवारी-जय मीणा (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर).
दोपहर 2:45 बजे: बॉक्सिंग - पुरुषों के 70kg राउंड ऑफ़ 32 मुकाबले में सुमित बनाम बुंजोंग सिंसिरी.
दोपहर 3:15 बजे: वुशु - महिलाओं के 60kg राउंड ऑफ़ 16 मैच में रोशबिना देवी बनाम मोस्ट खातून.
दोपहर 3:30 बजे: टेबल टेनिस - पुरुषों की टीम के ग्रुप F मैच में भारत बनाम पाकिस्तान.
दोपहर 3:50 बजे: वुशु - पुरुषों के 56kg राउंड ऑफ़ 16 मैच में आर्यन बनाम शहज़ादा साफ़ी.
शाम 4:15 बजे: कबड्डी - महिलाओं के ग्रुप A मैच में भारत बनाम बांग्लादेशय
Asian Games 2026 LIVE Medal Tally And Results Updates
Asian Games 2026 Live Updates: सेपकटकराव में भारत की अच्छी वापसी
लगातार 7 पॉइंट! भारत 5-10 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 12-10 से आगे है. आकाश, जिन्हें सब्स्टीट्यूट के तौर पर लाया गया था, शानदार किक लगा रहे हैं और ज़बरदस्त जोश के साथ भारत के लिए पॉइंट बना रहे हैं. पॉइंट्स का यह सिलसिला तब रुका जब कुछ देर बाद जापान ने पॉइंट हासिल किया, लेकिन भारत अभी भी 14-12 से से आगे है.
Asian Games 2026 Live Updates: सेपकटकराव में भारत की अच्छी वापसी
भारत एक समय 10-5 से पीछे हो गया था और स्थिति का जायजा लेने के लिए टाइम-आउट लिया गया है. यह सेट 21 पॉइंट्स का है, लेकिन जापान यहां बहुत अच्छा खेल रहा है और पहले सेट में जबरदस्त विनर्स और तेज़ी से पॉइंट्स हासिल कर रहा है. लेकिन टाइम-आउट से फ़ायदा हुआ है, क्योंकि भारत ने लगातार 4 पॉइंट्स जीते हैं और जापान ने गलतियां की हैं... और भारत के आकाश ने किक-टैप करके एक शानदार विनर लगाया. अभी स्कोर 10-10 है.
Asian Games 2026 Live Updates: सॉफ्ट टेनिस में भारत की अच्छी शुरुआत
अभी यह सब एकतरफ़ा है, क्योंकि आध्या तिवारी और जय मीना मैच के पहले तीन गेम जीत चुके हैं. स्कोरबोर्ड पर 4-1, 4-0, 4-2 लिखा है. शुरुआती स्टेज में सब कुछ भारतीयों के पक्ष में जा रहा है. बेशक, उन्हें अभी भी इसे पहले खत्म करना है, लेकिन इसके बाद, भारतीयों के लिए इस ग्रुप स्टेज में कुछ और मुश्किल मैच आने वाले हैं, खासकर एक दक्षिण कोरियाई जोड़ी के खिलाफ.
Asian Games 2026 Live Updates: सेपकटकराव में भारत को मिले पहले अंक
जापान के खिलाफ चल रहे इस मुकाबले में पहला पॉइंट भारत को मिला - इसे 'सर्विस ऐस' कह सकते हैं. इसके तुरंत बाद जापान को पॉइंट मिला, जब भारतीय सर्वर ने बाइसिकल किक की कोशिश की और गलती कर बैठे.
अब तक यह मैच तेज़ी से पलटने वाला रहा है... जो टीम पहले 21 पॉइंट बनाएगी, वह सेट जीत जाएगी. भारतीय महिला टीम पुरुषों की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए दर्शकों के बीच मौजूद है.
Asian Games 2026 Live Updates: सॉफ्ट टेनिस में मिक्स्ड डबल्स ग्रुप स्टेज
भारत के आध्या तिवारी और जय मीना आज सुबह सॉफ्ट टेनिस में मिक्स्ड डबल्स इवेंट में अपना अभियान शुरू कर रहे हैं. अपने पहले मैच में उनका मुकाबला कंबोडिया के विवा चाओ और चनरोसेका खुन से होगा.
सॉफ्ट टेनिस पारंपरिक टेनिस का ही एक रूप है, लेकिन इसमें रबर की हल्की और नरम गेंद का इस्तेमाल किया जाता है. इस खेल की शुरुआत 1884 में जापान में हुई थी और 1994 से यह एशियन गेम्स का आधिकारिक हिस्सा है.
खेल का कोर्ट और अधिकांश नियम टेनिस जैसे ही होते हैं. खिलाड़ी सिंगल्स, डबल्स और मिश्रित युगल (मिक्स्ड डबल्स) स्पर्धाओं में हिस्सा लेते हैं.। हालांकि सॉफ्ट टेनिस की गेंद हल्की होने के कारण रैलियां लंबी चलती हैं और खिलाड़ियों की फुर्ती व फिटनेस की बड़ी परीक्षा होती है.
इस खेल में स्कोरिंग सिस्टम कैसे काम करता है? इसमें सिर्फ़ 'गेम' होते हैं, 'सेट' नहीं (जैसा कि लॉन टेनिस में होता है), लेकिन गेम का स्कोर 15, 30, 40 वगैरह के हिसाब से नहीं गिना जाता. गेम जीतने के लिए आपको चार पॉइंट (दो पॉइंट के अंतर के साथ) हासिल करने होते हैं. डबल्स में, मैच जीतने के लिए आपको पांच गेम जीतने होते हैं.
एशियन गेम्स में सॉफ्ट टेनिस पर लंबे समय तक दक्षिण कोरिया, जापान और चीनी ताइपे का दबदबा रहा है. दक्षिण कोरिया इस खेल का सबसे सफल देश है और उसने एशियन गेम्स इतिहास में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं. भारत की बात करें तो देश ने इस खेल में एशियाई स्तर पर भागीदारी तो बढ़ाई है, लेकिन अब तक एशियन गेम्स में कोई पदक नहीं जीत पाया है. भारत ने हाल के संस्करणों में नियमित रूप से खिलाड़ियों को भेजना शुरू किया है.
Asian Games 2026 Live Updates: सेपकटकराव से हुई शुरुआत
सेपकटकराव में भारतीय पुरुषों की टीम रेगु ग्रुप B मैच में जापान का सामना कर रही है. अभी खिलाड़ियों का परिचय कराया जा रहा है, और जापान के पारंपरिक लिबास में मौजूद दर्शकों का एक छोटा समूह मेज़बान टीम का उत्साह बढ़ा रहा है. वहीं दूसरी ओर, भारतीय टीम की तरफ़ से 'भारत माता की जय' के नारे लग रहे हैं.
जानें क्या है सेपकटकराव
नेट के ऊपर से बॉल को पंच करने से बेहतर क्या हो सकता है? उसे किक मारना. जो लोग इस बात से सहमत हैं, उनके लिए सेपक टकराउ एक बेहतरीन खेल है. यह असल में किक-वॉलीबॉल जैसा खेल है, जिसे बैडमिंटन कोर्ट के बराबर जगह में खेला जाता है. तीन-तीन खिलाड़ियों वाली दो टीमों के बीच खेले जाने वाले इस खेल में शानदार कलाबाजी देखने को मिलती है.
इसमें खिलाड़ी बुनी हुई बॉल को नेट के पार भेजने के लिए अपने पैरों, घुटनों, छाती और सिर का इस्तेमाल करते हैं. इसमें हाथों या बाहों का इस्तेमाल मना है, इसलिए खिलाड़ी पॉइंट स्कोर करने के लिए हवा में उछलकर कई तरह के मूव्स करते हैं. हर टीम में एक टेकोंग (सर्वर), एक फ़ीडर (सेटर) और एक स्ट्राइकर (स्कोरर) होता है.
हालांकि इस खेल को 1990 से ही एशियाई खेलों में शामिल किया गया है, लेकिन भारत ने अपना पहला सेपक टकराऊ मेडल 2018 में जीता, जब पुरुष टीम ने रेगू (ग्रुप) इवेंट में ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया. 2022 में महिला टीम ने भी ऐसा ही किया.
Asian Games 2026 Live Updates: स्वागत है आपका
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. एशियाड के दूसरे दिन आज कई इवेंट होंने हैं. टेबल टेनिस में जहां भारत-पाकिस्तान की टक्कर होगी, तो शूटिंग रेंज से एक बार फिर मेडल की उम्मीद होगी. थोड़ी ही देर में आज के एक्शन शुरू होने वाले हैं. बने रहिए हमारे साथ. हमारी साथी रिका रॉय जापान से हमारे लिए अपडेट्स ला रही हैं.