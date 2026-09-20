गौतम गंभीर एंड कंपनी को पूर्व दिग्गज की चेतावनी, संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को चुनना पड़ सकता है भारी

भारत का पूर्व महिला क्रिकेटर और वर्तमान में कमेंटेटर की भूमिका निभाने वालीं अंजुम चोपड़ा ने वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन को लेकर NDTV से बात की और सीधे तौर पर कहा है कि संजू को भारत की प्लेइंग इलेवन में बने रहना चाहिए, बता दें कि हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए टी-20 सीरीज में संजू ने शानदार बल्लेबाजी की, इस सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका नहीं मिल पाया था. ऐसे में अब अंजुम चोपड़ा ने भारत की सटीक प्लेइंग इलेवन को लेकर बात की और कहा कि संजू को टीम में अभी बने रखना चाहिए.

पूर्व भारतीय महिला अंजुम चोपड़ा ने कहा, "मुझे लगता है कि हमें संजू सैमसन को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, भारत के लिए खेलने में हमेशा दबाव और कॉम्पिटिशन होता है, और हर खिलाड़ी यह समझता है कि उन्हें अच्छा प्रदर्शन करते रहना होगा।. लेकिन किसी को भी यह पसंद नहीं आता कि टीम में उनकी जगह पर हमेशा सवालिया निशान लगा रहे. संजू को खुलकर खेलने का मौका मिलना चाहिए. हर बार जब कोई नया टैलेंट सामने आता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी दूसरे खिलाड़ी को उसकी जगह ले लेनी चाहिए. वे सभी भारत के खिलाड़ी और बेहतरीन क्रिकेटर हैं".

अंजुम चोपड़ा ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा कि, "भारत खुशकिस्मत है कि उसके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हर खिलाड़ी को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सही माहौल मिलना चाहिए. सिर्फ इसलिए कि कोई युवा खिलाड़ी आया है, इसका मतलब यह नहीं है कि जो खिलाड़ी पहले से सिस्टम में हैं, उनकी अहमियत अचानक कम हो जाए".

इसके अलावा अंजुम ने वैभव की तारीफ भी की और कहा, "वैभव सूर्यवंशी एक बेहतरीन टैलेंट हैं, उन्होंने पहले ही भारतीय टीम के सेटअप में जगह बना ली है और वे आगे भी दावेदारी में बने रहेंगे, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों ने भी कड़ी मेहनत की है और अपने मौके हासिल किए हैं."बता दें कि भारतीय टीम अब एशियन गेम्स में खेलते हुए नजर आने वाली है. भारतीय टीम एशियन गेम्स में अपना पहला मैच 28 सितंबर को खेलेगी.

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