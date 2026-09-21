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1 hour ago

Rajasthan Nikay Chunav 2025 LIVE Updates: राजस्थान में निकाय चुनाव हो रहा है. आज 273 निकायों में मेयर, सभापति और अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हो रही है. उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली और अजमेर नगर निगम के मेयर पद के साथ ही 41 नगर परिषदों में सभापति और 262 नगर पालिकाओं में चेयरमैन पद के लिए वोटिंग हो रही है. वोटिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी. मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी.

बता दें कि 32 निकायों में निर्विरोध चुनाव हो चुके हैं. इसमें 30 में बीजेपी और दो में कांग्रेस का कब्जा हुआ है. जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के चुनाव 25 सितंबर को होने हैं, जहां पर बीजेपी के पास बहुमत है.

LIVE UPDATES

Sep 21, 2026 09:19 (IST)
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LIVE: 305 नगरीय निकायों में आज चुने जाएंगे नए अध्यक्ष

राजस्थान के 305 नगरीय निकायों में आज महापौर (मेयर), नगर परिषद सभापति और नगरपालिका चेयरमैन पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है. पार्षदों के नतीजे आने के बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने अपने-अपने पार्षदों को रिसॉर्ट्स और होटलों में सुरक्षित रखा हुआ था. आज सुबह 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और दोपहर बाद साफ हो जाएगा कि किस शहर में किसका बोर्ड बनेगा.

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