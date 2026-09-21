Rajasthan Nikay Chunav 2025 LIVE Updates: राजस्थान में निकाय चुनाव हो रहा है. आज 273 निकायों में मेयर, सभापति और अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हो रही है. उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली और अजमेर नगर निगम के मेयर पद के साथ ही 41 नगर परिषदों में सभापति और 262 नगर पालिकाओं में चेयरमैन पद के लिए वोटिंग हो रही है. वोटिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी. मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी.

बता दें कि 32 निकायों में निर्विरोध चुनाव हो चुके हैं. इसमें 30 में बीजेपी और दो में कांग्रेस का कब्जा हुआ है. जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के चुनाव 25 सितंबर को होने हैं, जहां पर बीजेपी के पास बहुमत है.

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