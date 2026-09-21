Aaj Ka Rashifal: आज सोमवार को कई राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें मेष से मीन तक आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज 21 सितंबर और दिन सोमवार है. आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, जिम्मेदारियां और महत्वपूर्ण फैसले लेकर आ सकता है. चंद्रमा के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ेगा. आज के दिन किसी को धन का लाभ मिलेगा, तो किसी को प्यार, परिवार, रोजगार में शुभ संकेत मिलेगा. जानिए मेष से लेकर मीन तक, आज का राशिफल.

मेष राशि

आज मेष राशि वालों के लिए दो अलग-अलग मानसिक और कार्यगत अनुभव लेकर आएगा. सुबह 11:15 बजे तक चंद्रमा आपके भाग्य, उच्च अध्ययन, मार्गदर्शन और दूर की योजनाओं से जुड़े नौवें भाव में रहेंगे. इसके बाद मकर राशि में पहुंचकर कर्मक्षेत्र के दसवें भाव को सक्रिय करेंगे. इसलिए दिन का पहला हिस्सा सोच-विचार, दिशा तय करने और किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आधार तैयार करने वाला रहेगा, जबकि दोपहर के बाद आपका ध्यान उपलब्धियों और जिम्मेदारियों पर अधिक केंद्रित हो सकता है.

वृषभ राशि

आज का दिन भीतर चल रही उलझनों को समझने और फिर सही दिशा की ओर बढ़ने वाला होगा. सुबह 11:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव में रहेंगे. यह समय अचानक सामने आने वाली बातों, साझा धन, पुराने मामलों और मन में दबे प्रश्नों को लेकर संवेदनशील बना सकता है. इसके बाद चंद्रमा नौवें भाव में पहुंचेंगे, जिससे दृष्टिकोण में धीरे-धीरे विस्तार आएगा और आगे की राह को लेकर अधिक स्पष्टता महसूस हो सकती है.

मिथुन राशि

आज मिथुन राशि वालों के लिए दिन का पहला चरण लोगों से जुड़ने, अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखने और महत्वपूर्ण रिश्तों को समझने का रहेगा. सुबह 11:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे. इसके बाद मकर राशि में प्रवेश करते ही चंद्रमा अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे. इसलिए दोपहर के बाद परिस्थितियां कुछ अधिक गंभीर और गहन हो सकती हैं. जो बातें सुबह सहज लग रही थीं, उनमें शाम तक अतिरिक्त सावधानी की जरूरत महसूस होगी.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन काम की प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने और फिर संबंधों में संतुलन बनाने वाला रहेगा. सुबह 11:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे. इसके बाद मकर राशि में पहुंचकर सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे. इस बदलाव के कारण दिन के आरंभ में आपका ध्यान जिम्मेदारियों, प्रतिस्पर्धा और रोजमर्रा की उलझनों पर रहेगा, जबकि दोपहर बाद दूसरे लोगों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी. सुबह लंबित कामों को निपटाने का अवसर मिलेगा. छोटी भूल भी समय खराब कर सकती है, इसलिए सूची बनाकर काम करना फायदेमंद रहेगा.

सिंह राशि

आज सिंह राशि वालों के लिए दिन का आरंभ मेहनत, अनुशासन और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को संभालने में बीतेगा. सुबह 11:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे. इसके बाद मकर राशि में पहुंचकर छठे भाव में ही रहेंगे. इसलिए आज मुख्य फोकस कार्यक्षेत्र की चुनौतियों, प्रतिस्पर्धा, कर्ज या खर्च से जुड़ी चिंता और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने पर रहेगा. दिन आपको यह समझाने वाला है कि छोटी अव्यवस्थाएं बाद में बड़ी परेशानी बन सकती हैं. कार्यालय में ऐसा कार्य सामने आ सकता है जिसे दूसरे लोग टाल रहे हों और उसकी जिम्मेदारी आपके हिस्से आ जाए. इसे बोझ मानने के बजाय प्राथमिकता के साथ निपटाना बेहतर होगा.

कन्या राशि

कन्या राशि के लिए आज का दिन रचनात्मक सोच, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और जिम्मेदार निर्णयों के बीच संतुलन बनाने का रहेगा. सुबह 11:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव में रहेंगे और उसके बाद मकर राशि में भी पांचवें भाव में ही स्थित रहेंगे. इसलिए आज बुद्धि, योजना बनाने की क्षमता, रचनात्मक काम और भविष्य को लेकर लिए जाने वाले फैसले प्रमुख रहेंगे. सुबह किसी पुराने विचार को नए तरीके से इस्तेमाल करने का अवसर मिल सकता है. लेखन, डिजाइन, सलाह, शिक्षण या विश्लेषण से जुड़े काम करने वालों के लिए अपनी मौलिकता दिखाने का समय है.

तुला राशि

आज तुला राशि वालों के लिए दिन का पहला हिस्सा प्रयास, संवाद और अपनी योजनाओं को गति देने वाला रहेगा. सुबह 11:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेंगे. इसके बाद मकर राशि में पहुंचकर चौथे भाव में गोचर करेंगे. इसलिए सुबह जहां संपर्कों और व्यक्तिगत पहल से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे, वहीं दोपहर बाद घर, संपत्ति और मानसिक सुकून से जुड़े विषय अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं. सुबह किसी रुके हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको स्वयं पहल करनी होगी. केवल सही अवसर की प्रतीक्षा करने के बजाय फोन कॉल, बातचीत या आवश्यक पत्राचार शुरू करना लाभदायक रहेगा. हालांकि अपनी योजना हर व्यक्ति के सामने विस्तार से बताने से बचें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक समझदारी और फिर सक्रिय प्रयासों की ओर बढ़ाएगा. सुबह 11:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे. इसके बाद मकर राशि में पहुंचकर तीसरे भाव में आ जाएंगे. इस कारण दिन की शुरुआत धन, वाणी और पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़े विषयों के साथ होगी, जबकि बाद का समय अपने दम पर काम आगे बढ़ाने के लिए अधिक अनुकूल रहेगा. सुबह पैसों को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्मय करना पड़ सकता है. यदि किसी को पैसा उधार देने का विचार है तो वापसी की स्थिति स्पष्ट किए बिना निर्णय न लें.

धनु राशि

आज आपके लिए स्वयं को समझने और अपनी प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय करने का दिन रहेगा. सुबह 11:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि में ही रहेंगे, जिससे मन में अपनी योजनाओं को लेकर उत्साह और आगे बढ़ने की इच्छा प्रबल हो सकती है. इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में पहुंचकर आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे. इस परिवर्तन के साथ ध्यान व्यक्तिगत फैसलों से हटकर धन, परिवार और वाणी से जुड़े मामलों पर केंद्रित होने लगेगा. सुबह आप किसी ऐसे काम को शुरू करने का मन बना सकते हैं जिसे काफी समय से टाल रहे थे.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए आज का आरंभ अपेक्षाकृत शांत और भीतर की दुनिया पर केंद्रित रह सकता है. सुबह 11:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में रहेंगे. इसके बाद चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करके प्रथम भाव को सक्रिय करेंगे. इसलिए दिन का पहला हिस्सा पुराने कामों को समेटने, खर्चों पर नजर रखने और मानसिक विश्राम की आवश्यकता समझने वाला रहेगा, जबकि दोपहर बाद आत्मविश्वास और सक्रियता में वृद्धि महसूस होगी. सुबह अनावश्यक भागदौड़ से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.

कुंभ राशि

आज कुंभ राशि वालों के लिए दिन का आरंभ उपलब्धियों, संपर्कों और अपनी योजनाओं से लाभ उठाने का अवसर लेकर आएगा. सुबह 11:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव में रहेंगे. इसके बाद मकर राशि में पहुंचकर 12वें भाव में आ जाएंगे. इस कारण सुबह का समय अपेक्षाकृत सक्रिय और परिणाम देने वाला रहेगा, जबकि दोपहर के बाद खर्च, विश्राम और पर्दे के पीछे चल रहे कार्यों पर ध्यान देना अधिक जरूरी होगा. सुबह किसी पुराने संपर्क से ऐसी सूचना मिल सकती है जो आपके काम को आगे बढ़ाने में सहायक हो.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कामकाज में अपनी भूमिका मजबूत करने और फिर आर्थिक अवसरों को पहचानने वाला रहेगा. सुबह 11:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में रहेंगे. इसके बाद मकर राशि में पहुंचकर 11वें भाव को सक्रिय करेंगे. इसलिए दिन की शुरुआत पेशेवर जिम्मेदारियों के साथ होगी और दोपहर के बाद संपर्कों, आय तथा भविष्य की योजनाओं से जुड़े परिणामों पर ध्यान बढ़ेगा. सुबह कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय क्षमता परखी जा सकती है. किसी महत्वपूर्ण काम की समय-सीमा नजदीक हो तो उसे प्राथमिकता देकर पूरा करें.