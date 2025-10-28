वर्ल्ड के टॉप मुक्केबाज़ 2025 के वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फ़ाइनल के लिए तैयार, भारत ने 20 सदस्यीय टीम का किया एलान

World Boxing Cup Finals 2025: ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 14 से 21 नवंबर तक होने वाले विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स 2025 के साथ एक ग्लोबल बॉक्सिंग मुक्केबाजी समारोह के लिए मंच तैयार है. इस प्रतियोगिता में 18 देशों के 140 से ज़्यादा टॉप मुक्केबाज़ हिस्सा लेंगे. इसमें तीन ओलंपिक पदक विजेता भी शामिल होंगे. इस प्रतियोगिता में भारत की नुमाइंदगी 20 सदस्यों वाली एक मज़बूत टीम करेगी. इस टीम में अनुभवी मुक्केबाज़ों के साथ-साथ पिछली विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं के पदक विजेता भी शामिल हैं.

भारतीय दल में 10 पुरुष और 10 महिलाएं भाग लेंगी, जिनमें पूर्व विश्व चैंपियन निकहत ज़रीन (51 किग्रा), मौजूदा विश्व चैंपियन जैस्मीन लम्बोरिया (57 किग्रा), मौजूदा विश्व चैंपियन मीनाक्षी (48 किग्रा), दो बार की एशियाई चैंपियन पूजा रानी (80 किग्रा), पूर्व विश्व चैंपियन स्वीटी बूरा (75 किग्रा) और विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता नूपुर श्योराण (80+ किग्रा) शामिल हैं. पुरुषों के दल में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का एक रोमांचक मिश्रण है, जिसका नेतृत्व हितेश (70 किग्रा) और अभिनाश जामवाल (65 किग्रा) कर रहे हैं, जो इस सीज़न के पहले विश्व मुक्केबाजी कप चरणों के पदक विजेता हैं.

इस टूर्नामेंट में तीन पेरिस ओलंपिक पदक विजेता - दक्षिण कोरिया के ऐजी इम और चीनी ताइपे के वू शिह-यी और चेन निएन-चिन - के साथ-साथ दुनिया भर के कई विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप और विश्व कप स्वर्ण पदक विजेता भी भाग लेंगे. इस अवसर पर बोलते हुए, बीएफआई अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा,"विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की मेजबानी भारतीय मुक्केबाजी के लिए गर्व का क्षण है और यह दर्शाता है कि हम वैश्विक मंच पर कितनी दूर आ गए हैं.

दुनिया के शीर्ष देशों और ओलंपिक पदक विजेताओं को यहां प्रतिस्पर्धा के लिए लाना न केवल एक सम्मान है, बल्कि एक मुक्केबाजी महाशक्ति के रूप में भारत के बढ़ते कद का प्रमाण भी है. हमारे एथलीटों ने दिखाया है कि वे सर्वश्रेष्ठ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं, और यह आयोजन उन्हें एक बार फिर इसे साबित करने का एक आदर्श मंच प्रदान करता है."

भारतीय पुरुष टीम: जदुमणि सिंह (50 किग्रा), पवन बर्तवाल (55 किग्रा), सचिन (60 किग्रा), सुमित (75 किग्रा), लक्ष्य चाहर (80 किग्रा), जुगनू (85 किग्रा), नवीन कुमार (90 किग्रा) और नरेंद्र (90+ किग्रा)

महिला टीम: प्रीति (54 किग्रा), परवीन (60 किग्रा), नीरज फोगट (65 किग्रा) और अरुंधति चौधरी (70 किग्रा)

विश्व मुक्केबाजी कप फ़ाइनल इस खेल की सालाना वर्ल्ड सीरीज़ का समापन होगा. इस टूर्नामेंट में सीज़न के टॉप रैंकिंग वाले एथलीट प्रतिष्ठित विश्व मुक्केबाजी कप ट्रॉफी के लिए दस वेट कैटगरी में मुकाबला करेंगे.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान ने भारत में होने वाले जूनियर हॉकी विश्व कप से नाम लिया वापस, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने की पुष्टि

यह भी पढ़ें: 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच खेला जाएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी