विज्ञापन
विशेष लिंक

24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच खेला जाएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी

Khelo India University Games: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में 24 नवंबर से 5 दिसम्बर तक खेला जाएगा. खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि KIUG ‘गौरव की दिशा में पहला कदम' है

Read Time: 3 mins
Share
24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच खेला जाएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी
खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया
  • पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 24 नवंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान के सात शहरों में आयोजित होंगे
  • इस आयोजन में 23 मेडल स्पोर्ट्स और एक डेमोंस्ट्रेशन स्पोर्ट खो-खो में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी
  • लगभग 5000 से अधिक एथलीट इन 12 दिनों के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और अपनी प्रतिभा दिखाएंगे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Khelo India University Games: पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान के सात शहरों में 24 नवंबर से 5 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित होंगे. इसमें 23 मेडल स्पोर्ट्स और एक डेमोंस्ट्रेशन स्पोर्ट (खो-खो) में प्रतियोगिताएं होंगी. इसी साल कुछ समय पहले में बिहार में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तरह, यूनिवर्सिटी गेम्स भी राजस्थान के सात शहरों-जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर-में आयोजित होंगे. इस 12 दिनों के यूनिवर्सिटी आयोजन में 5,000 से अधिक एथलीटों के आने की उम्मीद है. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सहयोग से किया जाता है.

युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा, 'खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भारत के खेल मार्ग में एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं. दुनिया भर में विश्वविद्यालय, चैंपियनों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और KIUG हमारे युवा एथलीटों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता दिखाने का मंच प्रदान करता है. इन खेलों का राजस्थान संस्करण भारत के विस्तृत खेल परिदृश्य को उजागर करेगा और वैश्विक स्तर पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने की आकांक्षा रखने वालों के लिए पहला कदम साबित होगा.'

इसके आगे, डॉ. मंडाविया ने कहा, 'माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत, खेलो इंडिया पहल ने भागीदारी, प्रतिभा विकास और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने वाला एक ठोस पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है. राजस्थान में आयोजित होने वाले ये यूनिवर्सिटी गेम्स हजारों छात्रों को न केवल खेलों को पढ़ाई के समानांतर ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे साथ ही प्रतियोगिता एवं सौहार्द के माध्यम से 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूत भी करेंगे.'

KIUG 2025 में 23 मेडल स्पोर्ट्स और एक डेमोंस्ट्रेशन श्रेणी के स्पोर्ट्स होंगे. मेडल स्पोर्ट्स में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फेंसिंग, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, मल्लखंब, रग्बी, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, टेनिस, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, योगासन, साइक्लिंग, बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और कयाकिंग शामिल हैं.

खो-खो एक डेमोंस्ट्रेशन इवेंट होगा. पहली बार, बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और कयाकिंग, तथा साइक्लिंग को KIUG कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है.

पिछले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो पूर्वोत्तर भारत में हुए थे, में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चैंपियन बनी. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया था.

खेलो इंडिया के विषय में

खेलो इंडिया योजना युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। खेलो इंडिया गेम्स खेल कौशल प्रदर्शन का आधारभूत मंच हैं, जो प्रतिभा की पहचान करने और प्रतिभाशाली बच्चों को उत्कृष्टता हासिल करने हेतु एक विकास का मार्ग प्रदान करने का प्लेटफॉर्म बनते हैं. ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं ओलंपिक आंदोलन की सच्ची भावना में आयोजित की जा रही हैं, जिसमें संबंधित NSF, SGFI, AIU आदि जैसे विभिन्न हितधारकों को शामिल किया जाता है. इस कार्यक्रम के तहत अब तक देश भर में 20 संस्करणों का आयोजन हो चुका है, जिसमें 7 संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स (KIYG), 4 संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, 5 संस्करण खेलो इंडिया विंटर गेम्स, 2 संस्करण खेलो इंडिया पैरा गेम्स, 1 संस्करण खेलो इंडिया बीच गेम्स, और 1 संस्करण खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल शामिल हैं.

यह भी पढ़ें- भारत नहीं आएंगे स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो, फैन्स को झटका, अल-नासर और एफसी गोवा के बीच होगा मुकाबला

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Other Sports
Get App for Better Experience
Install Now