पाकिस्तान ने भारत में होने वाले जूनियर हॉकी विश्व कप से नाम लिया वापस, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने की पुष्टि

- पाकिस्तान ने नवंबर-दिसंबर में भारत में आयोजित होने वाले जूनियर हॉकी विश्व कप से अपना नाम वापस ले लिया है
- अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगी
- टूर्नामेंट 28 नवंबर से 28 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै में आयोजित किया जाएगा
Pakistan Withdraws from Junior Hockey World Cup: अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) ने शुक्रवार को पीटीआई को पुष्टि की कि पाकिस्तान ने नवंबर-दिसंबर में भारत में होने वाले जूनियर हॉकी विश्व कप से अपना नाम वापस ले लिया है. एफआईएच ने कहा कि 28 नवंबर से 28 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की प्रतिस्थापन टीम की घोषणा जल्द ही की जाएगी.
Pakistan pull out of junior hockey World Cup to be held in India in November-December: FIH confirms to PTI.— Press Trust of India (@PTI_News) October 24, 2025
The team replacing Pakistan in junior hockey World Cup will be announced soon: FIH. pic.twitter.com/VyVoEskRYY
एफआईएच ने पीटीआई को जारी एक बयान में कहा, "हम पुष्टि करते हैं कि पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) को सूचित कर दिया है कि आगामी एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप तमिलनाडु 2025 के लिए शुरुआती क्वालीफाई करने वाली उसकी टीम अंततः इसमें भाग नहीं लेगी." बयान में आगे कहा गया, "इस आयोजन के लिए पाकिस्तान की जगह लेने वाली टीम की घोषणा जल्द ही की जाएगी."
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद से दोनों देशों के खेल संबंध प्रभावित हुए हैं.
