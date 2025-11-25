95 लाख ओपनिंग करने वाली साउथ की ये फिल्म हुई सुपरहिट, 120 बहादुर, मस्ती 4 को भी प्रॉफिट के मामले में छोड़ा पीछे

21 नवंबर को 11 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुईं, जिसमें 2 बॉलीवुड और एक हॉलीवुड की और बाकी साउथ की फिल्में हैं. लेकिन बात की जाए उन फिल्मों की जिसने पहले ही वीकेंड पर बजट की कमाई वसूल ली है तो वहीं हिट फिल्म का दर्जा उन्हें मिल गया है. हम बात कर रहे हैं मलयालम फिल्म इको और तेलुगू फिल्म राजू वेड्स रमबाई की, जिसका बजट केवल 5 करोड़ का था, जिससे ज्यादा की कमाई पहले चार दिनों में फिल्म ने हासिल कर ली है. जबकि 120 बहादुर और मस्ती 4 को प्रॉफिट के मामले में साउथ की इन दो फिल्मों ने पीछे छोड़ दिया है.

ईको का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, कथित 5 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई ईको ने पहले दिन 95 लाख की कमाई की थी. वहीं दूसरे दिन यह आंकड़ा 2.2 करोड़ पार हो गया है. तीसरे दिन फिल्म ने 3.15 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं चौथे दिन फिल्म ने 1.85 करोड़ कमाए हैं. जिसके बाद भारत में फिल्म का कलेक्शन 7.5 करोड़ रहा है. वर्ल्डवाइड कमाई 13.9 करोड़ तक पहुंच गई है.

राजू वेड्स रमबाई का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, 5 करोड़ के बजट में बनीं राजू वेड्स रमबाई ने पहले दिन 1.15 करोड़ का कलेक्शन किया था. जबकि दूसरे दिन यह आंकड़ा 2.15 करोड़ पहुंचा. वहीं तीसरे दिन 2.6 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की. चौथे दिन यह आंकड़ा 1.31 करोड़ पहुंचा है. इसके बाद भारत में 7.11 करोड़ की कमाई फिल्म ने 4 दिनों में हासिल की है. जबकि वर्ल्डवाइड यह आंकड़ा 7.15 करोड़ पार हो चुका है. वहीं आने वाले दिनों में फिल्म बजट से दोगुनी कमाई हासिल कर लेगी.

120 बहादुर और मस्ती 4 ने किया इतना कलेक्शन

अन्य फिल्मों की बात करें तो 4 दिनों में मस्ती 4 ने वर्ल्डवाइड 12.75 करोड़ और भारत में 10 करोड़ की कमाई फिल्म ने की है. 120 बहादुर की बात करें तो वर्ल्डवाइड ने 14.75 करोड़ और भारत में 11.5 की कमाई फिल्म ने कर ली है. प्रेमंते की बात करें तो 1.01 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की है. विलायत बुद्ध ने वर्ल्डवाइड 3.2 करोड़ और भारत में 3.45, विकेड: फॉर गुड (3D) ने वर्ल्डवाइड 0.4 करोड़ और 1.15 करोड़ की कमाई फिल्म ने की है. मास्क (2025) की बात करें तो वर्ल्डवाइड 4.65 करोड़ और भारत में 3.95 करोड़, सिसु: रोड टू रिवेंज ने 50 करोड़ वर्ल्डवाइड, 1.81 करोड़ भारत में कमाए हैं. इसके अलावा मिडिल क्लास 1.16 करोड़, रेलवे कॉलोनी ने 2.4 करोड़ की कमाई हासिल की है.