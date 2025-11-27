रात को नींद न आने के क्या कारण हैं? डॉक्टर ने बताया इन 3 वजह से नहीं सो पाते हैं आप

Sleeping Tips: आज के समय में रात को नींद न आना एक बहुत आम समस्या बन चुकी है. ज्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि उनकी रात करवटें बदलते हुए ही निकल जाती है. लाख कोशिश करने के बाद भी वे देर तक सो नहीं पाते हैं, जिससे फिर वे अगले दिन खुद को सुस्त और कमजोर महसूस करते हैं. इसका असर उनके काम पर भी नजर आता है. नींद पूरी न होने पर वे चीजों पर ठीक तरीके से फोकस नहीं पाते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. होम्योपैथी डॉक्टर कल्पना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने रात के समय नींद न आने के 3 सबसे बड़े कारण बताए हैं. डॉक्टर कहती हैं इन कारणों में सुधार कर आप अपने नींद के पैटर्न को भी सुधार सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

रात को क्यों नहीं आती नींद?

नींद न आने की सबसे बड़ी वजह है ज्यादा सोचते रहना. कई बार दिनभर की बातें, काम, तनाव या भविष्य को लेकर छोटी-छोटी बातें दिमाग में घूमती रहती हैं. मन बंद ही नहीं होता, जिसके कारण नींद आने में देर लगती है. डॉक्टर कल्पना बताती हैं कि ऐसे समय मन को शांत रखना जरूरी है. इसके लिए आप सोने से पहले कुछ देर के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं. इससे दिमाग शांत होता है और आपको नींद जल्दी आ जाती है.

अगर शरीर थक चुका हो, मांसपेशियों में खिंचाव हो या पैरों में बेचैनी महसूस हो तो नींद आने में दिक्कत होती है. कई बार हमारी बॉडी को आराम चाहिए होता है पर दर्द या कमजोरी के चलते बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती है.

इस परेशानी को कम करने के लिए आप रात को सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से नहा सकते हैं. नहाने से शरीर को आराम मिलता है, साथ ही इससे नींद भी अच्छी आती है.

इन सब से अलग रात को देर तक मोबाइल चलाना, बेड पर लेटे-लेटे स्क्रीन स्क्रॉल करना या सोने का समय रोज अलग होना भी नींद बिगाड़ सकता है. इससे शरीर का नेचुरल मेलाटोनिन रिद्म डिस्टर्ब होता है और नींद आसानी से नहीं आती है. इस कंडीशन में कोशिश करें कि हर दिन एक ही समय पर सोएं, सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें अपने आसपास के माहौल शांत रखें.

इन 3 कारणों में सुधार कर आप अपनी नींद से जुड़ी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं. इससे आपको जल्दी और आरामदायक नींद आएगी और अगले दिन आप एकदम फ्रैश होकर उठेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.