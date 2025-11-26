टीचर के सामने iPhone लेकर पहुंचा स्टूडेंट, डब्बा खोला तो अंदर से निकला पराठा, Video देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

आज के समय में सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां रोज़ाना कुछ न कुछ अनोखा देखने को मिलता है. कई वीडियो हंसी से भर देते हैं तो कई हैरान कर जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही मज़ेदार वीडियो सामने आया है जिसने लोगों की हंसी नहीं रोकने दी.

क्लासरूम में बच्चे का अनोखा ‘लंच बॉक्स'

वायरल वीडियो एक क्लासरूम का है, जहां एक बच्चा iPhone का डिब्बा लेकर बैठा दिखाई देता है. जब उससे पूछा जाता है कि वह क्या लेकर आया है, तो बच्चा बड़े आराम से बताता है कि इस डिब्बे में उसका पराठा रखा है. यानी टिफिन की जगह उसने मोबाइल का बॉक्स लंच बॉक्स बना लिया.

देखें Video:

Achar Lana bhul gya Earbuds mai 😂😂😂😂 pic.twitter.com/LS6xEM3R0L — Harry  (@hariom5sharma) November 25, 2025

शिक्षिका भी रह गई हैरान

बच्चे की इस हरकत को देखकर टीचर भी हैरान रह जाती हैं. वह पूछती हैं कि इसे किसने पैक किया है, तो बच्चा कहता है कि उसने खुद ही पराठा इसमें रखा है. जब टीचर पूछती हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो बच्चा चुप होकर मुस्कुराने लगता है, मानो खुद ही अपनी शरारत पर हंस रहा हो.

वीडियो पर आए हज़ारों व्यूज़

इस वीडियो को एक्स प्लेटफॉर्म पर @hariom5sharma नाम के अकाउंट से साझा किया गया है. कैप्शन में मज़ाकिया अंदाज़ में लिखा गया- “ईयरबड्स में अचार लाना भूल गया मैं.” वीडियो को बेहद कम समय में हज़ारों लोगों ने देख लिया और यह लगातार वायरल हो रहा है. वीडियो पर आए कमेंट्स भी उतने ही दिलचस्प हैं. एक यूजर ने लिखा- “टिफिन टूट गया होगा.” दूसरे ने मज़े लेते हुए कहा-“लड़कों के दिमाग में क्या-क्या चलता है.” वहीं किसी ने लिखा- “सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कर सकते हैं.” एक और यूजर ने बच्चे की तारीफ करते हुए कहा- “कितने तेजस्वी लोग हैं.”

