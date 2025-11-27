'वह विश्व क्रिकेट का फ्यूचर है', इस गेंदबाज की गेंदबाजी देख हैरत में हैं वसीम अकरम

Wasim Akram on Ahmed Danyal : दोहा में इमर्जिंग एशिया कप खिताब जीतने वाली पाकिस्तान शाहीन्स टीम के जीत के बाद महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम को अपनी पुरानी सोच बदलनी पड़ी है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है. टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से बात करते हुए, पूर्व बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने कहा कि "वह युवा टीम के प्रदर्शन से “हैरान” हैं, उन्होंने माना कि उनके प्रदर्शन ने उन्हें अपने पहले के रुख पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया जिसमें उन्हें लगता था कि पाकिस्तान टीम में टैलेंट की कमी है. वसीम अकरम ने कहा, "बहुत से लोगों की यह राय थी, मैं भी यही कहता था, कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है. लेकिन शाहीन के शानदार शो ने साबित कर दिया है कि देश में टैलेंट है और हमें बस उस टैलेंट को भविष्य के लिए तैयार करने की ज़रूरत है."

इरफ़ान खान की लीडरशिप और कोच एजाज अहमद जूनियर के गाइडेंस में, पाकिस्तान शाहीन्स टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारे. उनकी सबसे बड़ी जीत भारतीय टीम के खिलाफ़ मिली, जिसे उन्होंने आठ विकेट से हराया. वसीम ने भारत के खिलाफ मैच को लेकर कहा, पाकिस्तान-भारत किसी भी इवेंट में खेलती है जो मैच का रोमांच चरम पर होता है. इसलिए जब शाहीन्स भारत के खिलाफ़ जीते, तो उन्होंने साबित कर दिया कि वे इस खिताब जीतने वाली टीम हैं. प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंप्रेसिव थी. शाहीन्स ने के फाइनल में एक ज़बरदस्त सुपर ओवर में जोश से भरी बांग्लादेश को हराकर अपना तीसरा इमर्जिंग एशिया कप क्राउन पक्का किया, जो टूर्नामेंट के सात एडिशन में किसी भी टीम की ओर से जीता गया सबसे ज़्यादा है.

इस गेंदबाज की गेंदबाजी देख हैरत में हैं वसीम अकरम

युवा प्लेयर्स को देखकर अकरम काफी खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये खिलाड़ी आगे जाकर पाकिस्तान को और भी बड़ी जीत दिलाएंगे. वसीम ने कई उभरते हुए खिलाड़ी को हाईलाइट किया जिन्होंने पूरे कॉम्पिटिशन में उन्हें इंप्रेस किया.उन्होंने कहा, “अहमद दानियालने अच्छी पेस और इंप्रेसिव लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की. मुझे लगता है कि वह फ्यूचर के लिए पाकिस्तान टीम का बड़ा गेंदबाज बनेगा.

पाकिस्तान के लिए दो T20I मैच खेल चुके दानयाल ने आखिरी ओवर में सात रन बचाकर मैच टाई कराया और फिर सुपर ओवर में सिर्फ़ 6 रन देकर दो विकेट लिए, जो टाइटल जीतने में एक अहम प्रदर्शन था.

T20 वर्ल्ड कप से पहले तरक्की के संकेत

वसीम का मानना ​​है कि नेशनल टीम भी ट्वेंटी20 वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तरह से तैयार हो रही है, मुझे यकीन है कि वर्ल्ड कप में सिर्फ़ दो महीने बचे हैं और शेड्यूल भी घोषित हो गया है, इसलिए वे 15 खिलाड़ियों की सबसे अच्छी टीम चुनेंगे.

पूर्व कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान के तौर पर शाहीन शाह अफरीदी पर भी भरोसा जताया है. वसीम ने कहा, “शाहीन ODI टीम को लीड कर रहे हैं और उन्होंने बॉलिंग और टीम को लीड करने में अच्छा संघर्ष दिखाया है, मुझे यकीन है कि वह समय के साथ बेहतर होंगे क्योंकि वह बहुत मेहनती हैं.”