BMC Election: मुंबई में 52 फीसद से ज्यादा मतदान, जानें राज्य में किस जगह हुई सबसे ज्यादा वोटिंग

मुंबई (BMC) सहित महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में गुरुवार के दिन मतदान हो चुका है. इस दौरान जहां कई जगह झड़पें, नकली मतदान के आरोप और EVM में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आईं, वहीं मतदान प्रतिशत को लेकर भी चर्चा तेज रही. मुंबई में अबकी बार मतदान 52.94% दर्ज हुआ, जो 2017 के रिकॉर्ड मतदान से 2.34% कम है. हालांकि 2012 की तुलना में मतदाताओं की भागीदारी जरूर ज्यादा रही.

पिछले तीन BMC चुनावों का मतदान प्रतिशत

2012: 44.75%

2017: 55.28% (25 वर्षों में सबसे अधिक मतदान)

2026: 52.94% (2017 से कम, 2012 से बेहतर)

ऊपर दिए आंकड़ों से साफ है कि बीएमसी चुनाव 2026 में मतदान में गिरावट आई है, जो 2017 के रिकॉर्ड से कम है, लेकिन 2012 से आगे है. राज्य के कुल 29 नगर निगमों में गुरुवार को सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 5:30 बजे तक चला. मतदान के दौरान कई जगहों पर छिटफुट घटनाएं भी सामने आईं.

10 प्रमुख महानगरपालिकाओं के आंकड़े

महानगरपालिका वोटिंग प्रतिशत छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका 59.82% पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका 57.71% नवी मुंबई महानगरपालिका 57.15% वसई-विरार महानगरपालिका 57.12% ठाणे महानगरपालिका 55.59% मुंबई महानगरपालिका (BMC) 52.94% पुणे महानगरपालिका 52.42% नागपुर महानगरपालिका 51% मीरा-भाईंदर महानगरपालिका 48.64% कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका 45%

मुंबई पर सभी की नजरें, BMC में 1,700 उम्मीदवार मैदान में

BMC का वार्षिक बजट ₹74,400 करोड़ से अधिक है, इसलिए इसे देश की सबसे समृद्ध और महत्वपूर्ण नगर निकाय माना जाता है. अबकी बार 1,700 उम्मीदवार मैदान में है. चुनाव के लिए 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे. इस चुनाव में भाजपा-नेतृत्व वाली महायुति और ठाकरे परिवार की दो धाराओं (उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे) के बीच सीधी टक्कर है.

‘इंडेलिबल इंक' विवाद से गरमाई राजनीति

मतदान के दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए, जिनमें कुछ लोग अपने वोट के बाद लगी स्याही को एसीटोन से तेजी से हटाते दिख रहे थे. विपक्ष ने आरोप लगाया कि स्याही आसानी से मिट रही है, फर्जी मतदान में सहायता मिल सकती है.

चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल

EC ने आरोपों को खारिज किया, लेकिन शाम को घोषणा की कि इस मामले की पूरी जांच होगी. जिला परिषद चुनावों में मार्कर पेन का उपयोग नहीं किया जाएगा. भविष्य में पारंपरिक ‘मायसोर पेंट्स' की स्याही ही इस्तेमाल होगी

राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने आयोग पर गंभीर आरोप लगाए

चुनाव में अनियमितताएं

PADU का उपयोग बिना स्पष्टता

ruling parties पर पैसे बांटने के आरोप

उद्धव ठाकरे ने इसे “लोकतंत्र की हत्या” बताया और चुनाव आयुक्त वाघमारे को निलंबित करने की मांग की. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोपों को राजनीतिक बताया और कहा कि “हर चीज़ पर विवाद खड़ा करना गलत है.”

बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों ने भी डाला वोट

