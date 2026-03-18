Rajpal Yadav Bail: राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, जानें एक्टर ने चुकाए कितने पैसे

Rajpal Yadav's Interim Bail Extended Till April 1: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव आज दिल्ली हाई कोर्ट में चेक बाउंस के पुराने मामले में पेश हुए. इस मामले में उन्हें कोर्ट से राहत मिल गई है.ॉ राजपाल यादव के वकील ने नियमित जमानत मांगी क्योंकि अंतरिम जमानत आज ही खत्म हो रही थी. कोर्ट ने इस दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की और अभिनेता को जेल लौटने से रोक दिया. मुरलीधर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पहले ही चार करोड़ 25 लाख रुपये का भुगतान हो चुका है. अब 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी जमा किया जा रहा है.

#BREAKING: A hearing began in Delhi High Court in the cheque bounce case involving Bollywood actor Rajpal Yadav. His counsel requested regular bail as interim bail expires today. Rs 4.25 crore has already been paid to Murlidhar Projects Pvt. Ltd., and a Rs 25 lakh demand draft is… pic.twitter.com/QfAiUTpeLW — IANS (@ians_india) March 18, 2026

जज ने देखा कि काफी रकम जमा हो गई है, इसलिए उन्होंने अभिनेता को तुरंत जेल भेजने का आदेश देने से मना कर दिया. इस फैसले से राजपाल यादव को बड़ी राहत मिली है. सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने खुद कोर्ट में कहा कि उन्होंने फिल्म बनाने के लिए कर्ज लिया था. उन्होंने दो करोड़ रुपये पहले ही चुकाए थे. बाकी रकम को लेकर विवाद था, जिसकी वजह से यह कानूनी मामला शुरू हुआ. उन्होंने बताया कि फिल्म पर कुल 22 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. इसमें करीब 17 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि अगर बाकी पैसे पूरी तरह चुकता कर दिए गए तो पूरा केस खत्म किया जा सकता है.

#WATCH | Delhi | Actor Rajpal Yadav says, "...The next date of the hearing is April 1. I have complete faith in the judicial system..." https://t.co/McqCgFCkiP pic.twitter.com/qJ2slMPfPW — ANI (@ANI) March 18, 2026

यह पूरा विवाद 2010 का है. उस समय राजपाल यादव अपनी फिल्म 'आता पाता लापता' बना रहे थे. फिल्म फ्लॉप हो गई और कंपनी के दिए चेक बाउंस हो गए. बाद में मामला कोर्ट पहुंचा. 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें छह महीने की सजा सुनाई, जिसे सेशन कोर्ट ने भी बरकरार रखा. कई सालों से यह कानूनी लड़ाई चल रही है. फरवरी में कोर्ट ने कुछ राहत दी थी जब अभिनेता ने और पैसे जमा किए. लेकिन अब यह सुनवाई महत्वपूर्ण थी. अगली सुनवाई एक अप्रैल को तय की गई है.

