पुणे रिजल्ट LIVE: बीजेपी की आंधी में उड़ा पवार परिवार, 111 सीटों पर बढ़त, देखें लेटेस्ट अपडेट

पुणे नगर निकाय चुनाव में बीजेपी क्‍लीन स्‍वीप करती नजर आ रही है. 165 वार्ड में से 142 के रुझान अब तक सामने आए हैं, जिसमें से 111 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है. विपक्षी पार्टियां यहां दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंच पाई हैं. एनसीपी (अजित पवार) 15, कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार) 12-2 वार्डों पर आगे हैं. 165 वार्ड में से बीजेपी ने पहले ही 2 वार्ड निर्विरोध जीत लिये हैं. पुणे नगर निगम चुनाव भी इस बार बेहद खास रहे. इस बार शरद पवार और अजित पवार की शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा. रिजल्‍ट बता रहे हैं कि चाचा-भतीजे के एक साथ आने का फायदा नहीं हुआ है. पिछली बार 2017 में हुए पुणे नगर निगम चुनाव में बीजेपी को स्‍पष्‍ट बहुमत मिला था. पुणे नगर निगम की कुल 162 सीटों में से बीजेपी ने 97 सीटें जीती थीं. एनसीपी (एक पार्टी) को 39 सीटें, शिवसेना को 10 सीटें, कांग्रेस को 09 सीटें और एमएनएस को 02 सीटें मिली थीं. पुणे महानगरपालिका में इस बार 52.42% वोटिंग हुई है. इस बार पुणे नगर निगम चुनाव में कौन-सी पार्टी बाजी मारेगी, ये कुछ देर में मतगणना के साथ साफ हो जाएगा.

पुणे नगर निगम आगे जीते बीजेपी 111 2 एनसीपी+ 17 - शिवसेना(यूबीटी) 1 - कांग्रेस 12 - शिवसेना (शिंदे गुट) 1

पुणे नगर निगम क्‍यों खास?

पुणे नगर निगम इस बार कई मायनों में खास है. जानकारों की मानें तो इस बार का चुनाव पुणे नगर निगम में राजनीतिक संतुलन के लिए निर्णायक हो सकता है. पुणे नगर निगम के सभी 165 सीटों पर चुनाव लड़ा गया और यह चुनाव शहर के शहरी प्रशासन और स्थानीय शासन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, ऊंट किस ओर बैठेगा, यह कह पाना मुश्किल है. पुणे नगर निगम में 41 वार्ड हैं. इनमें से 40 वार्डों में से प्रत्येक वार्ड से चार-चार पार्षद चुने जाते हैं, जबकि एक वार्ड (अंबेगांव-कटराज) से पांच पार्षद चुने जाते हैं. निगम में कुल 165 निर्वाचित सदस्य होते हैं.

क्‍या कहते हैं एक्जिट पोल

पुणे नगर निगम चुनाव में वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल में बीजेपी को 70 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है. वहीं, अजित पवार की एनसीपी को 55 सीटें मिल सकती हैं. इसके साथ ही शिवसेना शिंदे की पार्टी को 12 सीटें, कांग्रेस को 8, शिवसेना यूबीटी को 5, एनसीपी शरद पवार गुट को 10 और मनसे को 02 सीटें मिलने का अनुमान है.

पुणे में चाचा-भतीजे आए साथ

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और उनके चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (शप) ने शनिवार को पुणे महानगर पालिका चुनावों के लिए संयुक्त घोषणापत्र जारी किया. सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में सहयोगी रांकापा और विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाडी की घटक राकांपा (शप) ने पुणे और पिंपरी-चिंचवड नगर निकायों के चुनावों के लिए हाथ मिलाया. अजित पवार और उनकी चचेरी बहन एवं राकांपा (शप) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में मंच साझा किया जो 2023 में हुए विभाजन के बाद दोनों गुटों के बीच बढ़ती निकटता का संकेत रहा.

