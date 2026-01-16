Maharashtra Civic Polls, BMC Election 2026 Vote Counting LIVE Updates: महाराष्ट्र की राजनीति के लिए 'मिनी विधानसभा' कहे जाने वाले 29 महानगरपालिकाओं के चुनावी दंगल का आज निर्णायक दिन है. गुरुवार को हुए मतदान के बाद आज सुबह 10 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी. यह चुनाव न केवल स्थानीय निकायों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य की सत्तासीन महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी (MVA) के लिए अपनी जमीनी पकड़ साबित करने का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है.

देश के सबसे अमीर नगर निकाय, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के नतीजों पर न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की नजर है. पिछले दो दशकों से अधिक समय से यहां शिवसेना का दबदबा रहा है, लेकिन पार्टी में फूट के बाद यह पहली बार है जब मतदाताओं ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व के बीच अपना फैसला सुनाया है. इसके अलावा पुणे, नागपुर, नासिक, ठाणे और छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) जैसे महत्वपूर्ण शहरों के परिणामों से यह साफ होगा कि शहरी मतदाता विकास के मुद्दे पर किसके साथ खड़े हैं.