32 minutes ago

Maharashtra Civic Polls, BMC Election 2026 Vote Counting LIVE Updates: महाराष्ट्र की राजनीति के लिए 'मिनी विधानसभा' कहे जाने वाले 29 महानगरपालिकाओं के चुनावी दंगल का आज निर्णायक दिन है. गुरुवार को हुए मतदान के बाद आज सुबह 10 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी. यह चुनाव न केवल स्थानीय निकायों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य की सत्तासीन महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी (MVA) के लिए अपनी जमीनी पकड़ साबित करने का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है. 

देश के सबसे अमीर नगर निकाय, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के नतीजों पर न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की नजर है. पिछले दो दशकों से अधिक समय से यहां शिवसेना का दबदबा रहा है, लेकिन पार्टी में फूट के बाद यह पहली बार है जब मतदाताओं ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व के बीच अपना फैसला सुनाया है. इसके अलावा पुणे, नागपुर, नासिक, ठाणे और छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) जैसे महत्वपूर्ण शहरों के परिणामों से यह साफ होगा कि शहरी मतदाता विकास के मुद्दे पर किसके साथ खड़े हैं. 

Jan 16, 2026 08:01 (IST)
Mumbai Election Results 2026 LIVE Updates:10 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती

महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों के चुनाव की मतगणना आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी. राज्य भर के 893 वार्डों में कुल 2,869 सीटों के लिए मतदान हुआ है, जिनमें बीएमसी की 227 सीटें भी शामिल हैं. इन निकायों में 3.48 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे और मैदान में कुल 15,931 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाते नजर आए.

Jan 16, 2026 07:52 (IST)
Maharashtra Elections Result 2026 LIVE: BMC चुनाव के एग्जिट पोल में BJP को भारी बढ़त

महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव के लिए गुरुवार को वोटिंग हुई. राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 46-50% तक मतदान हुआ है. मतदान की समाप्ति के बाद Axis My India, JVC, सकाल और प्रजा पोल्स ने एग्जिट पोल जारी किए. इन सभी के एग्जिट पोल में एशिया की सबसे बड़ी और अमीर नगर निगम मुंबई BMC से 27 साल बाद ठाकरे का दबदबा खत्म होने की बात कही गई है. सभी एग्जिट पोल में BJP प्लस को स्पष्ट बहुमत से सत्ता में आने की बात कही गई है.

Jan 16, 2026 07:15 (IST)
1.03 करोड़ से अधिक योग्य मतदाता

शिवसेना 1985 से बीएमसी पर शासन कर रही है. 2017 के चुनावों में मुकाबला बहुत करीबी था. शिवसेना ने 84 सीटें, भाजपा ने 82 सीटें, कांग्रेस ने 31 सीटें, एनसीपी ने 9 सीटें और एमएनएस ने 7 सीटें जीतीं. स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में, भाजपा ने राज्य गठबंधन को बनाए रखने के लिए शिवसेना को महापौर का पद रखने की अनुमति दी थी. हालांकि, आज चुनावी परिदृश्य बिल्कुल अलग है. अकेले मुंबई में 227 सीटों के लिए कुल 1,729 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. शहर में 1.03 करोड़ से अधिक योग्य मतदाता हैं, जिनमें 55.16 लाख पुरुष और 48.26 लाख महिलाएं शामिल हैं. 1865 में स्थापित बीएमसी केवल एक स्थानीय निकाय नहीं है. यह भारत का सबसे धनी निगम है. 74,000 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक बजट के साथ, इसकी वित्तीय क्षमता गोवा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों से भी अधिक है.

Jan 16, 2026 07:13 (IST)
उद्धव ठाकरे के लिए यह चुनाव क्यों महत्वपूर्ण?

उद्धव ठाकरे के लिए यह चुनाव राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है. 2022 में एकनाथ शिंदे से पार्टी का नाम और चिह्न हारने और 2024 के विधानसभा चुनावों में झटका लगने के बाद, बीएमसी ही उनका आखिरी बड़ा गढ़ बचा है. ऐतिहासिक रूप से बीएमसी पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से शिवसेना का मुख्य गढ़ रही है. बालासाहेब ठाकरे की विरासत को संरक्षित करने के लिए, शिवसेना-यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने भाई राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाया है

Jan 16, 2026 06:52 (IST)
बीएमसी चुनाव: मतगणना प्रक्रिया में बदलाव के कारण शुक्रवार को परिणाम आने में हो सकती है देरी

मुंबई में 2017 की तरह सभी 227 चुनावी वार्डों में एक साथ के बजाय चरणबद्ध तरीके को अपनाने से शुक्रवार सुबह मतगणना शुरू होने पर नतीजों की घोषणा में देरी हो सकती है. महानगर पालिका के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने एक विज्ञप्ति में बताया कि बृहस्पतिवार को हुए मतदान की गणना महानगर के 23 केंद्रों पर पूर्वाह्न 10 बजे से शुरू होगी. पिछले चुनाव की तरह, इस बार सभी वार्डों की मतगणना एक साथ शुरू नहीं होगी बल्कि एक समय में दो वार्डों के वोटों की गिनती की जाएगी.

