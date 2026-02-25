मुंबई महानगरपालिका (BMC) आज वर्ष 2026-2027 का बजट पेश करेगी. देश की सबसे बड़ी और सबसे अमीर नगर पालिका होने के कारण इस बजट पर पूरे देश की नजरें हैं. इस साल बीएमसी का बजट 80,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक होने का अनुमान है.

पिछला बजट था रिकॉर्ड ब्रेकिंग

पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में बीएमसी ने 74,427 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश किया था, जो किसी भी नगर निगम का अब तक का सबसे बड़ा बजट था.

यह भी पढ़ें- 'जरूरत पड़ी तो BMC के अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई,' कोलाबा में नेवी के स्टेशन के पास बन रही इमारतों को लेकर बॉम्बे HC की सख्त टिप्पणी

5 राज्यों से भी ज्यादा खर्च करती BMC

बीएमसी का बजट कई राज्यों से भी बड़ा होता है.

राज्यों के 2025-26 के बजट:

गोवा- 28,162 करोड़

सिक्किम- 16,196 करोड़

त्रिपुरा- 31,412 करोड़

अरुणाचल प्रदेश- 39,842 करोड़

हिमाचल प्रदेश- 58,514 करोड़

इन पांचों राज्यों को जोड़ दें, तब भी BMC अकेली उनसे ज्यादा खर्च करती है.

BMC से छोटे हैं ये 9 राज्य

बीएमसी का बजट इन राज्यों के खर्च से भी कम-से-कम आधा है- मिजोरम, सिक्किम, नगालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और हिमाचल प्रदेश.

बीएमसी बजट पेश होते ही LIVE अपडेट यहीं मिलेंगे. बने रहिए…